Spotkanie z Martyną Pestrakiewicz

W środę, 29 stycznia, o godz. 18:00 zapraszamy do sali „U św. Ducha” na spotkanie z elblążanką Martyną Pestrakiewicz wokół jej debiutanckiej książki pt. „Tajemnice Masihi. W cieniach przeszłości”. Wartka akcja, nastoletni bohaterowie, elbląski park Modrzewie i Bażantarnia jako miejsca akcji, odwołania do symboliki chrześcijańskiej. Brzmi ciekawie, prawda? Przyjdźcie do biblioteki posłuchać opowieści autorki o książce. Wstęp wolny.

O książce z opisu wydawnictwa RTCK (Rób To Co Kochasz):

Owiane tajemnicą i pospiesznie realizowane wykopaliska, posmak sensacji w lokalnych mediach, trop zagadek z przeszłości i niezwykle ważna misja do zrealizowania! Oto: Tajemnice Masihi! Powieść opowiada o perypetiach czterech bohaterów: Iki, Oli, Daniela i Kuby. Wikłają się oni w pełną przygód intrygę, która wciąga ich do reszty… do tajemniczego świata Nefesz, w którym spotykają wiele postaci, odkrywają nieznane historie i tropią tajemnice tytułowego Masihi. Przy okazji przechodzą liczne próby, mierzą się ze swoimi słabościami i cieniami z przeszłości. W charakterach tej powieści każdy znajdzie cząstkę siebie…

Drugi tom książki ukaże się niebawem. Przepiękną okładkę książki stworzyła Kamila Kansy, w świecie fotografii artystycznej znana jako Laura Makabresku.

Martyna Pestrakiewicz:

Rodowita elblążanka. Ukończyła Uniwersytet Gdański na kierunku filologia polska. Obecnie szczęśliwa żona i matka trójki dzieci. Mówi o sobie, że jest żywym dowodem na to, iż „Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych”. Nieoczekiwany bieg zdarzeń sprzed trzech lat doprowadził ją do powzięcia decyzji, że warto zawalczyć o to, by spełnić jedno ze swoich największych pragnień – oddania czytelnikom powieści niosącej światu ważne przesłanie, iż: NADZIEJA nigdy nie gaśnie, WIARA potrafi trwać pomimo wszystko, a MIŁOŚĆ nie ma swoich granic.

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Buła.