Tajemnice elbląskiego księgozbioru

Najcenniejsze zbiory, jakie posiada Biblioteka Elbląska, można oglądać na nowej wystawie na parterze tej instytucji. Uwagę przykuwa na przykład list toruńskich rajców z 1594 roku z życzeniami rychłego powołania biblioteki w Elblągu. Stało się to w 1601 roku... Zobacz zdjęcia.

- Nikt wtedy w domach nie miał regałów z książkami. One były na wagę złota, ale rozwój druku sprawił, że zaczęły rozwijać się też biblioteki – mówiła Ewa Potrzebnicka, wieloletnia, już emerytowana, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, oprowadzając po nowo otwartej wystawie.

W kilkunastu gablotach zgromadzono wyjątkowe zabytkowe zbiory, np. list toruńskich rajców z 1594 roku z życzeniami rychłego powołania biblioteki w Elblągu czy też dedykację od burmistrza Elbląga Alberta Isindorfa, który podarował ówczesnemu rektorowi Gimnazjum Elbląskiego „Tragedie Sofoklesa”

W 1601 roku Rada Miejska (na co też są dokumenty) kupiła za 200 florenów (na dzisiejsze pieniądze byłoby ok. 150 tys. zł) 127 dzieł po zmarłym rektorze Gimnazjum Elbląskiego Tomaszu Rotusie i to ten zbiór stał się kamieniem węgielnym Biblioteki Elbląskiej.

Warto również wspomnieć o pierwszym elbląskim drukarzu Wolfgangu Dietmarze, który przybył do miasta w 1558 r. Jego prace można podziwiać w jednej z gablot.

W kolejnych gablotach śledzimy, jak zmieniała się książka aż do XIX wieku. Jednym z ciekawszych elementów wystawy jest ten opowiadający o tajemnicy zbiorów Samuela Meienreisa, który był w XVI wieku elbląskim kaznodzieją w kościele Najświętszej Marii Panny, a jego kazania wzbudzały wśród mieszkańców wielkie uznanie. Jakie to tajemnice? Zapraszamy do obejrzenia wystawy.