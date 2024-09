Tuwimoczytanie z biblioteką

W piątek, 13 września obchodzimy 130. rocznicę urodzin Juliana Tuwima, jednego z najwybitniejszych polskich poetów, który dzięki swoim pełnym humoru i fantazji wierszom na stałe wpisał się w serca najmłodszych czytelników. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy o godz. 15 na Tuwimoczytanie – wydarzenie dedykowane dzieciom od 3. roku życia oraz ich rodzicom. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Julian Tuwim, twórca niezapomnianych utworów dla dzieci, takich jak „Lokomotywa”, „Ptasie radio” czy „Rzepka”, potrafił jak nikt inny ożywić świat słowem, rozbudzając wyobraźnię i zachęcając do śmiechu. Jego pełne rytmu, barwne wiersze są uwielbiane przez pokolenia. Tuwim, znany także z działalności literackiej w dorosłej poezji, pozostaje ikoną literatury dziecięcej, a jego twórczość nadal inspiruje i bawi kolejne pokolenia. Podczas spotkania czeka Was wspólne czytanie jego kultowych wierszy. Będzie to doskonała okazja, aby uczcić twórczość jednego z najważniejszych autorów literatury dziecięcej i przypomnieć sobie, jak wielką radość niesie poezja. Świętujcie razem z nami – zaprasza Krystyna Rybicka z Elkamery.

Wydarzenie odbędzie się w zależności od pogody, na bibliotecznym dziedzińcu lub w podziemiach biblioteki w Elkamerze, zbiórka przy Centrum Obsługi Czytelnika.

Więcej informacji:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32