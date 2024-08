Wakacyjne warsztaty czerpania papieru po raz drugi

(fot. Dominik Żyłowski)

W środę, 7 sierpnia, w godz. 10-12 zapraszamy na dziedziniec Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha, gdzie odbędą się warsztaty czerpania papieru. Będzie to druga wakacyjna edycja warsztatów. To wyjątkowa okazja, aby poznać tradycyjną metodę ręcznego wytwarzania papieru, która była stosowana od wieków, jeszcze przed wynalezieniem maszyn do produkcji papieru. Wstęp wolny.

Doświadczeni instruktorzy przekażą uczestnikom nie tylko umiejętności z zakresu papiernictwa, ale także fascynującą historię tej sztuki. Warsztaty rozpoczną się od krótkiego wprowadzenia do historii i znaczenia papieru w różnych kulturach i epokach. Uczestnicy będą mieli także okazję zapoznać się autentycznymi narzędziami do produkcji papieru, takimi jak kadź, sito żeberkowe czy prasa. Następnie, przy asyście naszych instruktorów, uczestnicy będą mieli możliwość tworzenia własnych arkuszy papieru. Wyczerpane arkusze uczestnicy zabierają ze sobą do domu. Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia do czerpania papieru zapewni organizator. Więcej informacji: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 tel. (55) 625 60 32

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska