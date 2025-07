Biurowiec jest, na resztę musimy poczekać

Kompleks biurowy Porto Vista ma już pozwolenie na użytkowanie. Wynajęto w nim na razie 20 procent powierzchni, trwają prace związane z aranżacją wnętrz, które są obecnie w stanie deweloperskim. Nie wiadomo, kiedy kompleks zostanie w pełni otwarty.

To jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Elblągu, która ma przyciągnąć firmy zainteresowane wynajmem powierzchni biurowych i usługowych. Budowa kompleksu Porta Vista (wcześniejsze nazwa Porta Mare) kosztowała około 100 mln złotych, kolejne 30 mln ma kosztować modernizacja nabrzeża, która jeszcze się nie rozpoczęła, mimo że już dawno powinna.

- Budowa budynku została zakończona – obiekt przeszedł pomyślnie procedurę odbiorową i uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Od tego momentu możliwe jest przekazywanie lokali pierwszym najemcom usługowym. Należy mieć na uwadze, że na tym etapie obiekt jest w stanie deweloperskim, a prace związane z aranżacją i wykończeniem powierzchni biurowych jeszcze przed nami – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Jakub Tomasik, manager ds. komercjalizacji w spółce Operator ARP, która zbudowała biurowy kompleks.

Jak dodaje przedstawiciel Operator ARP, obecnie zostały zawarte umowy na wynajęcie ok. 20 procent powierzchni usługowej i biurowej. - Prowadzone są negocjacje Umów z kolejnymi najemcami o różnych wielkościach i branżach. Na parterze planowane są lokale usługowe i gastronomiczne od strony bulwarów, a wyżej w części biurowej prowadzone są rozmowy w sprawie najmu z firmami z sektora nowoczesnych usług i IT, a także lokalnymi przedsiębiorcami – dodaje.

Kiedy planowane jest otwarcie Porto Vista? Tego jeszcze nie wiadomo. - Jak najbardziej, planujemy otwarcie biurowca, które zgodnie z pierwotną koncepcją, miało być połączone z oddaniem do użytkowania przebudowanego nabrzeża Wyspy Spichrzów. Zależy nam również na wykonaniu chociaż częściowego wykończenia obiektu przed otwarciem, tak by zaprezentować powierzchnie gotowe do przyjęcia nowych najemców – dodaje Jacek Tomasik.

Modernizacja nabrzeża jeszcze nie ruszyła, bo warszawska Korporacja Doraco, która projektowała dokumentację na zlecenie miasta i będzie prowadziła prace, nie ma jeszcze pozwolenia na budowę.

- Zakres zamówienia dotyczący przebudowy nabrzeża Wyspy Spichrzów składa się z dwóch zadań. Pierwsze dotyczy budowy parkingu przy ul. Warszawskiej i zgodnie z zapowiedzią wykonawca w maju rozpoczął prace przy jego realizacji. Drugie zadanie to przebudowa samego nabrzeża, jego rozpoczęcie determinuje między innymi termin wydania decyzji pozwolenia na budowę wydane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – wyjaśnia Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Nabrzeże miało być gotowe w czerwcu 2025 roku, później ten termin przesunięto na styczeń 2026 roku, ale i ten termin jest już nierealny.