Pożegnanie z samorządem

Witold Wróblewski zakończył pracę na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku. Funkcję tę pełnił od 1 sierpnia 2024 roku. Jest to również pożegnanie byłego prezydenta Elbląga z samorządem.

Podczas sesji Rady Powiatu Elbląskiego, która odbyła się 30 czerwca, uroczyście pożegnano Witolda Wróblewskiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Były prezydent Elbląga (w latach 2014-2024) kierował ZDP od 1 sierpnia 2024 roku, wówczas Zarząd Powiatu powierzył mu tę funkcję na rok. Jest to też pożegnanie Witolda Wróblewskiego z samorządem: przechodzi on na emeryturę. Podkreślił, że jest jednak gotowy swoją wiedzą i doświadczeniem nadal pomagać władzom powiatu elbląskiego w rozwiązywaniu trudnych spraw.

- Takie jest życie samorządowca, że niektóre zadania nie kończą się na kadencji, ale trwają. Drugi raz żegnam się z radą powiatu, w ubiegłym roku byłem tutaj na zakończenie kadencji, żeby podziękować za wspólną pracę ze starostą i z radą. Wówczas nie wiedziałem, że niedługo będę pracownikiem pana starosty. Lubię konkretne wyzwania i tematy, a drogi zawsze takim tematem są. Chcę podziękować za rok wspólnej pracy, pracowałem w profesjonalnym gronie. To powoduje, że możemy realizować zadania, które uznawane są nawet za niemożliwe do zrealizowania. Z czasem okazuje się, że wysoko ustawiona poprzeczka jest osiągalna - mówił Witold Wróblewski.

Witold Wróblewski podkreślił, że nadal jest skłonny wesprzeć powiat elbląski, między innymi w sprawie mostu w Nowakowie. Przypomnijmy, że powiat odmówił przejęcia na majątek własny nowego mostu (jego stan techniczny uniemożliwiał jego normalne funkcjonowanie), a sprawa pozostaje nierozwiązana do dziś.

- Współpraca z radą i zarządem powiatu układała się wzorowo. Cieszę się, że tak miło przebiegło również zakończenie mojej pracy – podkreślił Witold Wróblewski.

Witold Wróblewski z elbląskim samorządem był związany od końca lat 80. był m.in. naczelnikiem wydziału strategii za czasów prezydentury Henryka Słoniny, następnie jego zastępcą. W 2014 roku wygrał wybory na prezydenta Elbląga, pokonując w drugiej turze Jerzego Wilka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości i dotychczasowego prezydenta miasta. W 2018 roku uzyskał reelekcję, ponownie w drugiej turze wygrywając z Jerzym Wilkiem. W 2024 roku zrezygnował z kandydowania w wyborach na prezydenta Elbląga. Kandydował za to do Sejmiku Wojewódzkiego, ale bez powodzenia.

