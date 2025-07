Przeglądamy majątki elbląskiej władzy

Jak co roku przeglądamy oświadczenia majątkowe samorządowców, urzędników, szefów miejskich instytucji. Zaczynamy od władz miasta, następnie przejrzymy oświadczenia radnych, szefów miejskich instytucji i spółek. Co zmieniło się w ich zawodowym życiu i ich majątkach w 2024 roku w porównaniu z rokiem poprzednim?

W oświadczeniach skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w majątkach władzy od 2023 roku.)

Halina Banach, skarbnik Elbląga

oszczędności: 57,2 tys. zł ( o 11,5 tys. więcej niż w 2023 r.), 70,1 tys. Zł (oszczędności z funduszach emerytalnych, o 21,3 tys. Więcej niż w 2023 r.), 38,9 tys. zł (pożyczka z mężem dla syna, 12 tys. mniej niż w 2023 r., 20 tys. zł (pożyczka dla siostry, termin spłaty 30.06.2025, nie było jej rok wcześniej w oświadczeniu)

nieruchomości: dom o pow. 210 m kw. (wartości 650 tys. zł, zwiększona wartość o 50 tys. Zł w porównaniu z 2023 r.), działka budowlana o pow. 609 m kw. (pod domem, wartość 70 tys. zł, wycena o 10 tys. wyższa niż w 2023 r.)

wynagrodzenie w 2024 r.: 173,9 tys. zł (o 73 tys. więcej niż w 2023 r.)

samochód: skoda fabia (2022) o wartości 80 tys. zł (współwłasność małżeńska), w oświadczeniu za 2023 r. go nie było.

kredyty: 73,4 tys. zł (hipoteczny na budowę domu), 64,1 tys. zł (kredyt hipoteczny z mężem i córką na zakup mieszkania w Gdyni), 476 tys. zł (kredyt hipoteczny-pożyczka dla syna na zakup mieszkania w Elblągu. Wysokość kredytów zmniejszyła się o 39 tys. zł.

Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga

oszczędności: 20,4 tys. zł (o 32 tys. Zł mniej niż w 2023 r, współwłasność małżeńska)

nieruchomości: 58-metrowe mieszkanie o wartości 291 tys. zł (majątek odrębny, wartość bez zmian), 57-metrowe mieszkanie o wartości 285 tys. zł (majątek odrębny, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r.: 195,6 tys. zł (umowa o pracę, o 131 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 718 zł (umowa zlecenie, podobnie jak w 2023 r.), 1037 zł (inne źródła). W sumie o 132 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: fiat 500 (2008) i hyundai tucson (2016). Oba auta współwłasność małżeńska. Wartości nie podano, bez zmian.

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 184,5 tys. zł), trzy kredyty gotówkowe (pozostało do spłaty w sumie 249 tys. zł), pożyczka płynnościowa (pozostało do spłaty 8 tys. zł). Zobowiązania do spłaty zmniejszyły się o ok. 15 tys. zł.

Michał Missan, prezydent Elbląga

oszczędności: 20 tys. zł (wspólność małżeńska, o 70 tys. zł mniej niż w 2022 r.);

nieruchomości: 113-metrowe mieszkanie o wartości 600 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian). Udział 105/1000 w działce o pow. 0,32 ha, przynależny do mieszkania (w cenie mieszkania, współwłasność małżeńska); bez zmian.

wynagrodzenie w 2024 r.: umowa o pracę w Urzędzie Miejskim - 259,7, tys. zł (dochód, więcej o 54 tys. zł)

samochód: mercedes benz SLK230 (2000 r.) o wartości ok. 20 tys. zł – małżeńska współwłasność ustawowa (w oświadczeniu za 2023 r. go nie było). Prezydent nie ma już w swoim majątku toyoty avensis (2003 r)

kredyty: Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (wraz z żoną), do spłaty 536 tys. zł; pożyczka bankowa (do spłaty 36,4 tys. zł, razem z żoną wzięta w 2023 r.). Zobowiązana mniejsze o 5 tys. zł niż w 2023 r.

Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga

Oszczędności: 24,9 tys. zł (o 9,5 tys. zł mniej niż w 2023 r.), środki w Pracowniczym Planie Kapitałowym - 22,4 tys. zł (w poprzednim oświadczeniu tego nie było).

Nieruchomości: dom o powierzchni 180 m kw. (pow. Użytkowa 108 m kw. i wartości 550 tys. zł (wartość o 50 tys. zł większa); działka rekreacyjna o pow. 944 m kw. z domkiem letniskowym o pow. 69 m kw. o łącznej wartości 200 tys. zł (wartość bez zmian);

Wynagrodzenie w 2024 r.: 207,3 tys. Zł (umowa o pracę w Urzędzie Miejskim), o 60 tys. zł więcej niż w 2023 r.

Samochód: suzuki sx4 (2007) o wartości 20 tys. zł (bez zmian).

Kredyty: hipoteczny (do spłaty 219 tys. zł), zobowiązania mniejsze o 5,5 tys. Zł.

Artur Zieliński, sekretarz miasta

oszczędności: 20 tys. zł (współwłasność małżeńska, o 30 tys. zł mniej w porównaniu z 2022 r.); 7,5 tys. zł na polisie ubezpieczeniowej (w oświadczeniu za 2023 r. polisy nie było)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 95,3 m kw. i wartości 550 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość o 100 tys. wyższa niż w 2023 e.), mieszkanie o pow. 69 m kw. I wartości 800 tys. zł (współwłasność małżeńska, nowy zakup w 2023 r.); budynek garażowy wraz z gruntem o pow. 17 m kw. o wartości 8,4 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian).

wynagrodzenie w 2024 r.: 209,4 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 11 tys. zł niż rok wcześniej), 13 tys. zł (zwrot z polisy)

samochód: citroen c5 (2019), cena zakupu 132 tys. zł (współwłasność małżeńska). Bez zmian.

kredyty: 699,5 tys. Zł (współwłasność małżeńska). Kredyt na mieszkanie wzięty w 2024 roku.

W środę zaprezentujemy dane z oświadczeń majątkowych elbląskich radnych.