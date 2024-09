Zabierz dziecko do biblioteki

Zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na najbliższe zajęcia dedykowane najmłodszym i ich rodzicom/opiekunom. Wrześniowy grafik wypełniony jest po brzegi. Będzie mnóstwo kreatywnej zabawy.

19 września (czwartek), godz. 16:30, filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90)

Bajkowy podwieczorek

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami. Inspiracją do zajęć będzie książka „Gdzie mieszka szczęście” Barry Timms.

Trzy urocze świnki zabiorą dzieci w pełną przygód podróż, podczas której spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie mieszka szczęście. Dzięki tej inspirującej opowieści dzieci będą miały okazję zrozumieć, że szczęście to nie stan posiadania, nie rzeczy które nas otaczają, nie bogactwo czy wielkość domu ale rodzina, miłość i szacunek. Barry Timms stworzył wzruszającą i mądrą historię, którą powinno przeczytać nie tylko każde dziecko, ale (może szczególnie) również dorośli.

W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki, zabawy na tablicy interaktywnej i inne atrakcje.

„Bajkowy podwieczorek” – cykl popołudniowych spotkań w bibliotece dla małych czytelników mający na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do słuchania, czytania, zabawy oraz tworzenia w oparciu o literaturę dla najmłodszych.

21 września (sobota), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1

Spacer pełen przygód. Warsztaty ilustratorskie z Katarzyną Bogucką

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6+ wraz z opiekunami. To wyjątkowe spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci Katarzyną Bogucką. Dzieci będą miały za zadanie stworzenie swojego odcinka spacerowej ścieżki. Końcowym efektem będzie połączenie wszystkich przygód w jedną ścieżkę i przespacerowanie się nią tekturowymi postaciami.

21 września (sobota), godz. 12:00, filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90)

Kreatywna Lokomotywa

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 5+ wraz z opiekunami. Uczestnicy wykonają ramki na wakacyjne zdjęcia, które ozdobią muszelkami, piórkami i innymi materiałami.

21 września (sobota), godz. 12:00, filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (wstęp wolny)

Rodzinne warsztaty plastyczne „Jesienna skrzynia skarbów”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym wraz z opiekunami. Motywem przewodnim będą zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.

25 września (środa), godz. 10.30, filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 90)

Zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 2-3 lat wraz z opiekunami. Inspirowane będą książką „Maniek zgaduje” Agnieszki Matz. O książce: Maniek jest świnkiem, którego ciekawi chyba wszystko, co istnieje na świecie. Czy zatem uda mu się odnaleźć to, co ukryli jego przyjaciele?

W czasie zabawy z wesołym świnkiem i jego przyjaciółmi, maluszki będą ćwiczyć mowę, nazywać kolory i przedmioty. W programie zajęć również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców będą one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

28 września (sobota), godz. 12:00, filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 (wstęp wolny)

Rodzinne warsztaty plastyczne „Mali ludzie – wielkie wartości”

Uczestnicy spotkania usłyszą opowiadanie Erica-Emmannuela Schmitta „O słoniku, który nikogo nie szanował”, a spotkanie dotyczyć będzie szacunku.

28 września, godz. 11:00, filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 95)

Warsztaty plastyczne w cyklu „Ja też potrafię”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami. Podczas najbliższego spotkania uczestnicy wykonają dekorację ścienną.