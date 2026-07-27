Zagadki detektywistyczne i świat magii w Bibliotece Elbląskiej na przełomie lipca i sierpnia

Półmetek wakacji w Bibliotece Elbląskiej upłynie pod znakiem tajemnic i wielkich literackich światów. W tym tygodniu na młodych elblążan czekają misje sensoryczne, zagadki detektywistyczne z wykorzystaniem paneli świetlnych, a dla starszych dzieci – spotkanie z uniwersum Harry'ego Pottera.

Sprawdź harmonogram propozycji: Wtorek (28.07): Godz. 12:00–13:30, Filia Lokomotywa (ul. Ogólna 59) – „Letnia Lokomotywa” dla dzieci w wieku 7–12 lat (wstęp wolny). Godz. 12:00, Filia Cyberiada (ul. Hetmańska 16) – „Poszukiwacze artefaktu” dla dzieci 7+. Zagadka detektywistyczna z panelami świetlnymi oparta na słynnej książce „Mapy” A. i D. Mizielińskich (zapisy: tel. 55 611 00 66). Środa (29.07): Godz. 11:00–13:00, Filia Pozytywka (al. J. Piłsudskiego 17) – „Misja: zmysły!” dla dzieci 9–12 lat. Zabawy tropicieli zagadek połączone z pracą plastyczną (wstęp wolny). Godz. 11:30–13:30, Filia Kostka (ul. Wybickiego 20) – „Wakacyjne spotkania z planszówkami” (wstęp wolny). Godz. 12:00, BMC Bulaj (ul. Zamkowa 1) – „Magia syreniego księżyca” (wiek 7+). Szycie filcowych breloczków-ogonków inspirowanych książką „Syreni księżyc” B. M. Smith (zapisy: tel. 55 625 60 23). Piątek (31.07): Godz. 11:00, Dziedziniec biblioteczny (ul. św. Ducha 3–7) – Głośne czytanie dla dzieci w wieku 2–6 lat wraz z opiekunem (wstęp wolny). Godz. 12:00, Filia Słoneczna (ul. Słoneczna 29) – „DKK dla Starszaka” (młodsza młodzież 9–12 lat). Dyskusja wokół książki i filmu „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”, ciekawostki oraz tematyczne kalambury (zapisy: tel. 55 625 60 80).

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska