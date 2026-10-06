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Zajęcia dla rodziców z malutkimi dziećmi

 Elbląg, Zajęcia dla rodziców z malutkimi dziećmi

Jesteś rodzicem i niedawno urodziło Ci się dziecko? Zapraszamy do filii bibliotecznej Kostka na zajęcia z fizjoterapeutką Elżbietą Szarko, które odbędą się w piątek, 16 października, od godz. 15. Obowiązują zgłoszenia.

Rodzicu, jeśli masz malutkie dziecko i chciałbyś dowiedzieć się, czy prawidłowo się rozwija i jak je pielęgnować – zapraszamy na zajęcia z doświadczoną w pracy z dziećmi fizjoterapeutką. W trakcie spotkania Elżbieta Szarko zademonstruje metody stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka, metody prawidłowego siadania, przyjmowania pozycji czworacznej, wstawania itp.

 

Rozkład zajęć:

– od godz. 15:00 do godz. 15:40 – dzieci 3-5 miesięczne;

– od godz. 15:45 do godz. 16:25 – dzieci 6-7 miesięczne;

– od godz. 16:30 do godz. 17:10 – dzieci 8-9 miesięczne;

– od godz. 17:10 do godz. 17:50 – dzieci 10-12 miesięczne;

– od godz. 17:50 do godz. 18:30 – dzieci powyżej 1. roku życia

 

Rodziców prosimy o zabranie kocyka, pieluszki i ulubionej zabawki dziecka.

Zajęcia odbywają się bezpłatnie. Ilość miejsc ograniczona i obowiązują zgłoszenia:

Filia Kostka:

ul. Józefa Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)
       tel. 55 625 60 95


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