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Pożar śmieciarki

 Elbląg, Pożar śmieciarki

Dziś (5 paździenika) służby zostały powiadomione o pożarze w śmieciarce z instalacją gazową. Strażacy błyskawicznie opanowali zagrożenie. Zobacz zdjęcia.

Do pożaru części załadunkowej śmieciarki doszło na ul. Malborskiej, przy jednym z wieżowców około godz. 10. Dodatkowo strażacy poinformowali że pojazd zasilany jest w instalację gazową. Na miejsce zdarzenia wysłane zostały dwa zastępy straży pożarnej, w sumie dwunastu strażaków.

- Kierowca śmieciarki ścisnął materiały znajdujące się wewnątrz. Widoczny był jedynie dym, wewnątrz pojazdu się tliło się, nie było dużego zagrożenia dla pojazdu,. Strażacy przelali śmieci i je ugasili - powiedział dowodzący akcją strażak.


A moim zdaniem...

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Pożar śmieciarki
Pożar śmieciarki
Pożar śmieciarki
Pożar śmieciarki

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A moim zdaniem...
  • Pięknie widać, że segregacja śmieci w Polsce to mit. A już na pewno w naszej mentalności. Najlepiej widać to po anonimowych mieszkańcach bloków.
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