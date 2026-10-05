Pożar śmieciarki

Dziś (5 paździenika) służby zostały powiadomione o pożarze w śmieciarce z instalacją gazową. Strażacy błyskawicznie opanowali zagrożenie. Zobacz zdjęcia.

Do pożaru części załadunkowej śmieciarki doszło na ul. Malborskiej, przy jednym z wieżowców około godz. 10. Dodatkowo strażacy poinformowali że pojazd zasilany jest w instalację gazową. Na miejsce zdarzenia wysłane zostały dwa zastępy straży pożarnej, w sumie dwunastu strażaków.