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Żuławy - kraina między pamięcią a tożsamością

 Elbląg, graf. Biblioteka Elbląska
graf. Biblioteka Elbląska

2 września o godz. 18:00 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim, autorem reporterskiej opowieści „Delta. Przez Żuławy” – książki o niezwykłej krainie, jej mieszkańcach, pamięci i poszukiwaniu tożsamości miejsca. Rozmowę z autorem poprowadzi Dominik Żyłowski. Wstęp wolny.

Żuławy to region, którego historia zapisana jest w krajobrazie – w kanałach, wałach przeciwpowodziowych, starych domach podcieniowych, cmentarzach i śladach dawnych mieszkańców. To ziemia kształtowana przez wspólną pracę Niemców, Polaków i Holendrów, katolików, luteranów i menonitów, którzy przez wieki razem oswajali wymagającą naturę delty Wisły. Budowali wały, osuszali pola i tworzyli wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu.

Po 1945 roku historia Żuław gwałtownie się zmieniła. Wysiedlenia, nowi osadnicy i konieczność odnalezienia się w obcym dziedzictwie sprawiły, że mieszkańcy tej ziemi musieli na nowo zbudować swoją relację z miejscem. To właśnie pytanie o pamięć i tożsamość Żuławiaków staje się jednym z najważniejszych tematów książki Tomasza Słomczyńskiego.

Autor wędruje przez Żuławy – dosłownie i metaforycznie – próbując uchwycić charakter tej niezwykłej krainy położonej poniżej poziomu morza. Spotyka mieszkańców, sięga do archiwów i opowieści, by pokazać miejsce pełne sprzeczności: piękne i melancholijne, naznaczone stratą, ale także silnym przywiązaniem ludzi do ziemi, na której żyją.

„Delta. Przez Żuławy” została uhonorowana Nagrodą Warmii i Mazur Wawrzyn. To książka szczególnie bliska mieszkańcom regionu – opowiada bowiem nie tylko o przeszłości Żuław, ale także o tym, co sprawia, że ludzie czują się związani z konkretnym miejscem i jego historią.

 

Tomasz Słomczyński (ur. 1976) – dziennikarz i reporter, obecnie związany z portalem TVN24.pl. Publikował m.in. w „Dużym Formacie”, „Plusie Minusie”, „Magazynie Świątecznym Gazety Wyborczej” oraz prasie regionalnej. Jest autorem książek poświęconych miejscom i społecznościom, m.in. „Kaszëbë”, „Sopoty”, „Sopot, czwarta rano”, „Miejsca przeklęte” oraz „Delta. Przez Żuławy”.

 

Zapraszamy na spotkanie z autorem opowieści o regionie, który – choć wielokrotnie doświadczony przez historię – wciąż pozostaje miejscem silnych więzi, pamięci i poszukiwania własnej tożsamości.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Kto wymyślił ten tytuł? Co on znaczy?
  • Tytuł to metafora, a najkrócej: jest on zaproszeniem do rozmowy o tym, jak historia miejsca wpływa na to, kim jesteśmy dzisiaj. Zapraszamy!/ A. B.
  • Zastanawia mnie ten Wawrzyn w kontekście tego, że książka (poza tym, że same Żuławy częściowo położone są na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) w ogóle o ten teren nie zahacza. Poza tym, w mojej ocenie, jest po prostu słaba. Czarne wydaje różne reportaże, ale ten jest po prostu mierny: bazuje na historiach i opowieściach zaczerpniętych od innych autorów (dość wybiórczo zresztą), a tam, gdzie autor daje coś od siebie, jest grafomania. Za dużo Sztutowa w odniesieniu do całości. To zdecydowanie nie jest dobra książka o Żuławach, które na takową zasługują. Czekam dalej.
  • Oczywiście o teren województwa warmińsko-mazurskiego.
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