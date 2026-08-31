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Przedłużają się konsultacje EPEC

 Elbląg, Ciepłownia przy ul. Dojazdowej
Ciepłownia przy ul. Dojazdowej (fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Do 4 września Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedłużyło konsultacje rynkowe w sprawie wyboru wykonawcy modernizacji ciepłowni przy ul. Dojazdowej. - Przedłużenie terminu nie oznacza, że nie mamy chętnych do negocjacji – zastrzega spółka.

Przypomnijmy, że EPEC-owi nie udało się wyłonić wykonawcy modernizacji ciepłowni przy ul. Dojazdowej. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim – jedna, ale prawie trzy razy droższa niż szacunki spółki. EPEC postępowanie więc unieważnił, a zarząd firmy podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji rynkowych z potencjalnymi wykonawcami.

Konsultacje miały się zakończyć 19 sierpnia, ale zostały przedłużone do 4 września. Czy to dlatego, że nie ma chętnych do rozmów po stronie wykonawców? – zapytaliśmy w EPEC.

– Nie, przedłużenie terminu nie oznacza, że nie mamy chętnych do negocjacji. Natomiast w związku z trwającymi wstępnymi konsultacjami nie ujawniamy na tym etapie szczegółów. Wszelkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej – taką odpowiedź otrzymaliśmy od spółki.

Przypomnijmy, że w ciepłowni przy ul. Dojazdowej trzy kotły wraz z magazynem, układem podawania paliwa oraz obróbki spalin mają być przystosowane do opalania biomasą zamiast węglem kamiennym. Modernizacja ma obejmować zaprojektowanie, wytwarzanie, budowę, montaż, rozruch i uruchomienie na zasadzie realizacji „pod klucz” i przekazanie do eksploatacji wszystkich koniecznych instalacji, wyposażenia kotłów i instalacji pomocniczych, które będą potrzebne do tego, aby kotły osiągnęły Gwarantowane Parametry Techniczne.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Nie można przejąć Kogeneracji z biomasą? Czy przypadkiem ona nie odchodzi od tego paliwa bo niewydajne? Jeszcze za węglem zatęsknicie
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    1
    Zatęsknicie za węglem(2026-08-31)
  • Jak konsultacje rynkowe i umorzenie postępowania przetargowego ma się do złożonego wniosku o dofinansowanie? Można przeprowadzić postępowanie z wybranym wykonawcą w świetle środków zewnętrznych? Nie wiem, dlatego pytam. Po pasywno agresywnych odpowiedziach spółki widać że nie ma zainteresowania. Jestem za tym, żeby spółce miejskiej coś się wreszcie udało, ale od kilku lat już nie mam nadziei. Pozbywają się specjalistów, zatrudniają tylko do finansów, marketingu, magazynu.
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