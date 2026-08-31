Przedłużają się konsultacje EPEC

Do 4 września Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedłużyło konsultacje rynkowe w sprawie wyboru wykonawcy modernizacji ciepłowni przy ul. Dojazdowej. - Przedłużenie terminu nie oznacza, że nie mamy chętnych do negocjacji – zastrzega spółka.

Przypomnijmy, że EPEC-owi nie udało się wyłonić wykonawcy modernizacji ciepłowni przy ul. Dojazdowej. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim – jedna, ale prawie trzy razy droższa niż szacunki spółki. EPEC postępowanie więc unieważnił, a zarząd firmy podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji rynkowych z potencjalnymi wykonawcami.

Konsultacje miały się zakończyć 19 sierpnia, ale zostały przedłużone do 4 września. Czy to dlatego, że nie ma chętnych do rozmów po stronie wykonawców? – zapytaliśmy w EPEC.

– Nie, przedłużenie terminu nie oznacza, że nie mamy chętnych do negocjacji. Natomiast w związku z trwającymi wstępnymi konsultacjami nie ujawniamy na tym etapie szczegółów. Wszelkie informacje będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej – taką odpowiedź otrzymaliśmy od spółki.

Przypomnijmy, że w ciepłowni przy ul. Dojazdowej trzy kotły wraz z magazynem, układem podawania paliwa oraz obróbki spalin mają być przystosowane do opalania biomasą zamiast węglem kamiennym. Modernizacja ma obejmować zaprojektowanie, wytwarzanie, budowę, montaż, rozruch i uruchomienie na zasadzie realizacji „pod klucz” i przekazanie do eksploatacji wszystkich koniecznych instalacji, wyposażenia kotłów i instalacji pomocniczych, które będą potrzebne do tego, aby kotły osiągnęły Gwarantowane Parametry Techniczne.