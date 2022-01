Brak stołówki jest dokuczliwą bolączką (Głos z przeszłości, odc. 24)

- Osoby, które nie prowadziły należytej gospodarki w ogródkach zostały ich pozbawione – pisała prasa o działaniach zarządu ogródków działkowych w Elblągu w 1950 r.

W tym odcinku „Głosu z przeszłości” dominują tematy pracownicze: brak stołówki w zakładzie, doskonalenie zawodowe robotników, brak premii dla racjonalizatorów. Będzie też o datkach na TPD, ogródkach działkowych czy rozgrywkach szachowych. Zapraszamy – jak co tydzień – na podróż w czasie.

Robotnicy domagają się stołówki

"Załoga jednego z oddziałów Zakładów Mechanicznych pozbawiona jest od 2 mies. stołówki. Na oddziale tym pracuje ok. 600 robotników na trzech zmianach. Brak stołówki jest dokuczliwą bolączką i dyrekcja powinna w porozumieniu z Elbląską Spółdzielnią Spożywców pomyśleć o jak najszybszym jej uruchomieniu".

Dokształcanie rzemieślników

"Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Elblągu zorganizował w tych dniach kursy szkoleniowe dla robotników zatrudnionych w spółdzielniach pracy. Po ukończeniu tych kursów 62 czeladników otrzyma tytuły mistrzów. Wkrótce zorganizowane zostanie szkolenie ok. 20 robotników budowlanych. Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładów teoretycznych i 100 godzin pracy na budowie pod nadzorem specjalnych instruktorów".

Ofiary na TPD

"Dr Marceli Kozłowski, odpowiadając na wezwanie przewodniczącego MRN, tow. Mikołajczyka, ofiarował na TPD 1.000 zł i wzywa do składania ofiar dr Teżaka, dr Milewicza i dr M. Wiśniewskiego".

Przydział ogródków pracowniczych

"Nowy zarząd ogródków działkowych przystąpił już do rozdziału wolnych jeszcze gruntów. Działki otrzymują przede wszystkim pracujący, którzy posiadają liczne rodziny. Osoby, które nie prowadziły należytej gospodarki w ogródkach zostały ich pozbawione".

Turniej szachowy juniorów

"W dniu 7 bm. w świetlicy Zakładów Mechanicznych rozpocznie się turniej szachowy juniorów o mistrzostwo miasta. Turniej organizuje ZKS Stal".

Narada aktywu ZMP

"W dniu 11 bm. o godz. 15.00 odbędzie się w świetlicy Powiatowego Zarządu ZMP, przy ul. Pionierskiej 6 narada działaczy ZMP z terenu powiatu. Na naradę powinni przybyć przewodniczący zarządów gminnych ZMP, zarządów zakładowych i szkolnych".

Premie należą się racjonalizatorom

"W Wytwórni nr 3 Elbląskich Zakładów Mechanicznych potrzebny był wózek do wychylania kadzi. Konstrukcję wózka trzej opracowali: Fukacz, Sielesiński i Gardziński. Wniosek przedłożyli majstrowi Karnizie, który otrzymany projekt przekazał do biura technicznego celem zrobienia rysunku. Wózek został zmontowany sposobem gospodarczym wg. pomysłu robotników. Przy montażu wózka pracowali robotnicy: Fukacz, Żetkowski, i Wójcicki oraz majster Karnize. Po czterotygodniowych próbach wózek okazał się przydatny. Premię za to usprawnienie otrzymał jedynie majster Karnize, któremu przyznano 9 tys. zł. Pozostali zaś robotnicy zostali całkowicie pominięci, chociaż oni właściwie byli konstruktorami”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 35, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.