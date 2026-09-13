Braki muszą być usunięte (Głos z przeszłości, odc. 226)

- Wraz z rozbudową sieci szkolnictwa w powiecie przed ogółem nauczycielstwa elbląskiego stanęło zadanie pogłębienia wychowania młodzieży w duchu socjalistycznym, zgodnie z nowym programem nauczania – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela – to Głos z przeszłości. Tym razem jeden dłuższy temat – edukacyjny.

Wszystkie dzieci w Elblągu objęte zostaną nauczaniem w zakresie pełnej szkoły podstawowej

"Szkolnictwo Podstawowe Elbląga i powiatu elbląskiego rozpoczęło realizację zadań pierwszego roku planu 6-letniego z pewnym dorobkiem. W nowym roku szkolnym nie ma już w powiecie elbląskim miejscowości bez szkół. Pozostała niewyremontowana tylko szkoła w gromadzie Jeziorno, z której dzieci uczęszczają do oddalonej od ich miejsca zamieszkania szkoły w Wojciechowie.

Z pełnej szkoły 7-klasowej korzystać będzie w bież. roku blisko 7 tys. dzieci, co stanowi 92 proc. ogólnej liczby uczniów. Do szkół o jednej lub dwóch tylko siłach pedagogicznych uczęszcza jedynie ok. 500 dzieci. Etaty nauczycielskie w licznych szkołach powiększone zostały z początkiem nowego roku pracy do kilku osób. Tak np. czwartą siłę pedagogiczną otrzymały w Wiśniewie, Próchniku, Gronowie i Nowakowie. W Jegłowniku rozpoczął pracę siódmy nauczyciel. Szkołom w Pogrodziu i Pilonie przyznano trzecie etaty nauczycieli, ilość sił pedagogicznych w szkołach w Krynicy Morskiej, Stalewie, Rozgardzie, Ząbrowie i Kamienniku Wielkim powiększyła się do dwóch etatów.

Jedenastu absolwentów Liceum Pedagogicznego TPD we Wrzeszczu powiększyło obsadę wychowawczą szkół TPD w Elblągu oraz szkół podstawowych w spółdzielniach produkcyjnych. Liceum Pedagogiczne w Kwidzynie dostarczyło Elblągowi 15 absolwentów, a liceum w Kościerzynie – jednego. Młode kadry nauczycielskie stanowią 15 proc. ogólnej liczby nauczycieli w Elblągu i w powiecie.

Plan sześcioletni przewiduje objęcie wszystkich dzieci w powiecie nauczaniem w zakresie pełnej szkoły podstawowej.

Wraz z rozbudową sieci szkolnictwa w powiecie przed ogółem nauczycielstwa elbląskiego stanęło zadanie pogłębienia wychowania młodzieży w duchu socjalistycznym, zgodnie z nowym programem nauczania. Istniejące w tej dziedzinie braki muszą być usunięte szczególnie przez nauczycieli w szkołach w Chojnowie, Łęczu, Stalewie i Kadynach. Zwiększyć należy też walkę o dobre postępy młodzieży w nauce.

Zadaniem szkoły w nowym roku pracy jest popularyzacja wśród młodzieży zagadnień walki o pokój i realizację planu 6-letniego. Duże pole do pracy mają w tej dziedzinie komitety rodzicielskie i opiekuńcze. Przykłady dobrej współpracy nauczycielstwa i komitetu rodzicielskiego szkoły numer 8 w Elblągu, czy współpracy między szkołą w Gronowie i robotnikami Zakładów Mechanicznych powinny znaleźć wielu naśladowców".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 295, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.