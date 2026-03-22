"Cebulak przed gongiem był lekko zamroczony" (Głos z przeszłości, odc. 239)

- Na otwarcie sezonu bokserskiego w Elblągu ZKS Stal rozegrał towarzyskie spotkanie z mistrzem A klasy Okręgu Pomorskiego Związkowcem Chełmża - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela na portElu oznacza Głos z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto i region?

Więcej sklepów MHD w dzielnicach robotniczych

„Mimo stosunkowo krótkiego okresu swojego istnienia, Miejski Handel Detaliczny na terenie Elbląga poszczycić się może dużymi osiągnięciami. Dotychczas otwarto 15 sklepów, w tym 8 spożywczych, 3 tekstylne i po jednym gospodarstwa domowego, skórzano-obuwniczym, galanteryjnym i papierniczo-księgarskim.

Plan pracy MHD na rok przyszyły przewiduje szeroką rozbudowę sieci placówek handlowych. Poza doprowadzeniem do należytego porządku targowiska miejskiego przewidziano remont lokali i uruchomienie w nich: 2 sklepów branży tekstylnej, 4 odzieżowo-galanteryjnej, 7 spożywczych, 2 mydlarsko-farbiarskich, 2 drogeryjnych oraz sklepów: skórzano-obuwniczego, gospodarstwa domowego, papierniczego i przyborów sportowych. Niezależnie od tego, MHD zamierza wybudować w różnych dzielnicach miasta 17 większych kiosków ulicznych. Głównym punktem zaopatrzenia mieszkańców będzie hala targowa na placu przy ul. Gwiezdnej. Otwarcie hali przewidziane jest pod koniec br.

W dotychczasowej działalności Miejskiego Handlu Detalicznego występuje wyraźnie źle zaplanowane rozmieszczenie placówek handlowych. Przejawia się ono w szerokiej rozbudowie punktów handlowych w dzielnicy śródmiejskiej, gdzie jest większa łatwość uzyskania lokali i w słabym uwzględnianiu potrzeb przedmieść i kolonii robotniczych. Zadania, jakie przyświecają Miejskiemu Handlowi Detalicznemu w dziedzinie zaopatrzenia świata pracy, powinny być czynnikiem decydującym o takim wyborze siedzib placówek handlowych, by interesy klasy robotniczej Elbląga były przede wszystkim uwzględnione”.

Związkowiec Chełmża zwycięża ZKS Stal Elbląg 10:6

„Na otwarcie sezonu bokserskiego w Elblągu ZKS Stal rozegrał towarzyskie spotkanie z mistrzem A klasy Okręgu Pomorskiego Związkowcem Chełmża.

Drużyna gości była dobrym egzaminatorem dla Stali, która wkrótce rozpocznie ciężkie boje mistrzowskie. Spotkanie poprzedziła uroczystość wręczenia dyplomu i nagrody zawodnikowi ZKS Stal Lechowi Sokołowskiemu za 50 walkę w barwach klubu.

Ciekawe i na dobrym poziomie stojące walki oglądało przeszło 3 tysiące widzów. Po raz pierwszy zastosowano jawne sędziowanie, szkoda tylko, że nie stawili się sędziowie punktowi z Gdańska, wskutek czego punkty obliczał tylko jeden sędzia ob. Borys.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Waga musza: Nicler przegrał na punkty z Budzyńskim, waga kogucia – Parzyński wygrał nieznacznie z Lichockim. II waga piórkowa – Gęsicki zwyciężył na punkty Staśkiewicza, waga lekka I – Wąsik przegrał nieznacznie na punkty z Lechocińskim. I. Waga lekka dwa – Jankowski przegrał z Janowskim. Waga półśrednia – Nicler Tadeusz po ładnej walce wygrał nieznacznie na punkty z Sokołowskim. Waga średnia – Tormowicz został pokonany przez górnego. Waga półciężka – Cebulak wygrał na punkty z Listewnikiem. W ostatniej rundzie Listewnik atakował odważnie i wygrał rundę. Cebulak przed gongiem był lekko zamroczony”.

Ogłoszenia drobne

„Zamienię willę 5 pokoi z wygodami, ogrodem – Szczecin na Gdańsk – Gdynia”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 265, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.