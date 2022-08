"Cukiernia Tęcza zostanie powiększona" (Głos z przeszłości, odc. 54)

- Celem ostatecznej likwidacji analfabetyzmu postanowiono przeprowadzić przy pomocy mężów zaufania i aktywistów związkowych na terenie Zakładów rejestrację wszystkich nieumiejących czytać i pisać – pisała prasa o Zakładach Mechanicznych w 1950 r.

Kolejna niedziela, kolejny odcinek Głosu z przeszłości. Tym razem co nieco m. in. o przemyśle torfowym czy o walce z analfabetyzmem. Zapraszamy na podróż w czasie.

Młodzieżowi przodownicy pracy w TOR

"Jak już donosiliśmy, elbląskie warsztaty TOR wykonały na kilka dni przed terminem zimowy plan remontu traktorów w 105 proc. Po zakończeniu planu, podsumowano wyniki współzawodnictwa pracy i ustalono listę najlepszych robotników i przodujących brygad.

Wśród najlepszych robotników znalazło się wielu ZMP-owców, pracujących przeważnie w charakterze pomocy fachowej. Przodujące miejsca zajęli młodzi robotnicy: Mierzejewski, Jakubiak, Lewandowski i Zawadzki, którzy wyrabiali przeciętnie po 160 proc. normy".

Przed otwarciem branżowych sklepów spółdzielczych

"Elbląska Spółdzielnia Spożywców przejęła ostatnio placówki spółdzielni pracy piekarzy i cukierników. Ogółem przejęto 4 piekarnie i 12 sklepów. Przejęcie piekarń przez Elbląską Spółdzielnię Spożywców usprawni zaopatrzenie konsumentów w świeże i dobre pieczywo. Nowe punkty sprzedaży, po odremontowaniu ich pomieszczeń, przekształcone zostaną na sklepy branżowe i spożywcze.

W najbliższych dniach otwarte zostaną przy ul. Trybunalskiej sklep obuwia i skóry, a przy ul. Płk. Dąbka – mydlarnia. Sklep tekstylny został przeniesiony z ul. Grunwaldzkiej na Plac Grunwaldzki, do odpowiedniejszego pomieszczenia. Ciesząca się dużą frekwencją cukiernia "Tęcza" zostanie powiększona.

Wkrótce ma być uruchomiona druga gospoda spółdzielcza przy ul. 3 Maja. Oddanie jej do użytku nastąpi po dokładnym remoncie przeznaczonych na ten cel pomieszczeń".

Rozwój ruchu racjonalizatorskiego w przemyśle torfowym

"Ruch racjonalizatorski w Zakładach Przemysłu Torfowego w Elblągu dał już poważne wyniki. Liczni racjonalizatorzy, na czoło których wysunęli się robotnicy zakładu Nr 3 ob. Husko i ob. Leszczenko, przyczynili się w wysokim stopniu do usprawnienia pracy. Dzięki racjonalizacji oraz rozwijającemu się współzawodnictwu indywidualnemu i międzyzakładowemu, przemysł torfowy w Elblągu wykonał plan produkcji w styczniu br. W 116 proc., a w lutym w 130 proc.

Przy zakładaniu podwalin pod przemysł torfowy w Polsce, skorzystano w dużej mierze z doświadczeń Związku Radzieckiego.

Przemysł torfowy w Związku Radzieckim nastawiony jest w większości na produkcję opału, ze względu na przewagę torfowisk niskich, u nas zaś przemysł ten, posiadając do dyspozycji bogate złoża pierwszorzędnego torfu wysokiego, nastawiony został na produkcję ściółki, płyt izolacyjnych, nawozów itd.

Dlatego też zmuszeni byliśmy wszelkie potrzebne do tej produkcji maszyny i urządzenia budować we własnym zakresie, powierzając projektowanie i wykonanie ich polskiemu inżynierowi i robotnikowi. Wszystkie maszyny i urządzenia pracują na ogół zadowalająco, lecz wraz ze wzrostem produkcji wymagają ciągłych ulepszeń. W związku z tym ruch racjonalizatorski ma do spełnienia poważne zadania".

Rady Zakładowe walczą z analfabetyzmem

"Na zebraniu rady zakładowej i mężów zaufania w Zakładach Mechanicznych omówiono sprawę walki z analfabetyzmem. Celem ostatecznej likwidacji analfabetyzmu postanowiono przeprowadzić przy pomocy mężów zaufania i aktywistów związkowych na terenie Zakładów rejestracje wszystkich nieumiejących czytać i pisać. Zarejestrowani skierowani zostaną dla kurs dla analfabetów, który rozpoczyna się 22 bm. w świetlicy Zakładów.

Przedmiotem ożywionej dyskusji na posiedzeniu była również sprawa akcji wczasów. Na 3.000 robotników, zatrudnionych w Zakładach na wyjazd do domów wypoczynkowych zgłosiło się tylko 71 osób. W związku z tym rada zakładowa przeprowadzi przy pomocy mężów zaufania szeroką propagandę wczasów. Do dnia 25 bm. zostanie sporządzona nowa lista robotników pragnących wyjechać na odpoczynek do miejscowości uzdrowiskowych".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 81, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.