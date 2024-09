Dawno temu... Elblążanie kończyli sezon w Krynicy Morskiej

Przystań w Krynicy Morskiej od strony zalewu. Zdjęcie przedwojenne

W Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg) sezon na kąpiele zbliża się ku końcowi. Dlatego też zrobiło się tam już dość spokojnie i cicho. Zostali już tam tylko nieliczni goście. Również statki zabierały w ostatnich dniach znacznie mniej turystów do Krynicy, z których niewielu było na tyle odważnych, by wziąć kąpiel. Kąpiele są właśnie teraz bowiem mocno orzeźwiające i dobrze działają na ciało, szczególnie gdy zaraz po nich wybierzemy się na jakiś spacer. […] Mieszkańcy Krynicy mają nadzieję, że cesarskie dzieci przebywające obecnie w Kadynach w kolejnych dniach odwiedzą ich kąpielisko - pisała elbląska prasa we wrześniu 1901 roku. O czym jeszcze pisała?

Uroczystości z okazji bitwy pod Sedanem Z okazji przypadającego w poniedziałek, 2 września święta bitwy pod Sedanem* przed południem o godz. 11 w auli gimnazjum odbędą się uroczystości, na które dyrektor placówki dr Gronau zaprasza urzędy, rodziców uczniów oraz przyjaciół szkoły. Uczniowie nie mają wstępu na to wydarzenie (AZ, niedziela, 01.09.1901 r.). * starcie zbrojne, które miało miejsce 1 i 2 września 1870 roku podczas wojny francusko-pruskiej. Konsekwencją bitwy była kapitulacja cesarza Napoleona III wraz z jego armią i zwycięstwo Prus i ich sprzymierzeńców w wojnie



Wieczorek rodzinny w Winnicy W sobotę, 7 września w Winnicy (niem. Weingrundforst) związek gimnastyczny organizuje wieczorek rodzinny. Wspólny wymarsz zaplanowany jest na godz. 20.30 spod mleczarni Schrödtera (AZ, czwartek, 05.09.1901 r.).



Aktualności szkolne Pani Carstenn ze Staromiejskiej Szkoły dla Chłopców za zgodą magistratu uczęszcza na czterotygodniowy kurs w nowo utworzonej szkole handlowej dla kobiet w Berlinie, by zdobytą tam wiedzę i doświadczenie móc przekazywać w elbląskiej placówce. Na jej zastępstwo powołano pannę Bartz, która powróciła niedawno z półrocznego pobytu w Paryżu, gdzie pobierała nauki języka francuskiego (AZ, sobota, 07.09.1901 r.).



Cesarskie dzieci przybyły do Kadyn Dwoje najmłodszych dzieci cesarskiej pary, książę Joachim i księżniczka Wiktoria Luiza przybyły dziś rano o godz. 7:27 (z trzynastominutowym opóźnieniem) pociągiem osobowym z Tczewa (niem. Dirschau) na elbląski dworzec. Na dworcu zebrała się spora grupa ciekawskich, którzy chcieli zobaczyć dzieci cesarskiej pary. Książę Joachim miał na sobie ciemnoniebieski marynarski uniform i białą czapkę, księżniczka białą suknię. Dworzec nie był podczas przyjazdu pociągu zablokowany, stąd publika miała okazję dość dobrze zobaczyć przybyłych gości. Od razu wpadło w oczy, że zarówno książę jak i księżniczka wyglądają dość blado, co z pewnością związane było z trudami nocnej podróży. Bardzo sympatyczne wrażenie sprawiła nieskrępowana postawa i wesołość dzieci. Publiczność powitała je żywymi okrzykami. Na dworcu zabrano ze sobą kawę i zaraz po tym wjechał specjalny pociąg na dworzec kolei nadzalewowej, skąd planowo o 8:30 kontynuowano podróż do Kadyn. […] Na każdej stacji kolei nadzalewowej porządku strzegł żandarm. Żandarmi wsiedli do pociągu i jechali nim do Kadyn. Stacja Jagodno (niem. Wogenab) była odświętnie przyozdobiona. Na stacji tej książę i księżniczka zostali powitani przez panią Etzdorf. Pociąg przybył do Kadyn o godz. 9:30. Cesarskie dzieci udały się dworskim wozem do zamku. […] Chwilę po przybyciu dzieci zwiedzały już cesarskie dobra i park. […] Później odbyły także inspekcję cegielni i instalacji elektrycznych. Następnie bawiły się w parku i wyglądały przy tym na rozbawione (AZ, wtorek, 10.09.1901 r.).



Koncert miejskiej kapeli w Angielskim Zdroju W czwartek, 12 września o godz. 15.30 miejska kapela pod kierownictwem kapelmistrza Pelza zaprasza na koncert w Angielskim Zdroju (niem. Englisch Brunnen) (AZ, czwartek, 12.09.1901 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. dk