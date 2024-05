Dawno temu... miała ruszyć budowa portu w okolicach Kadyn

W poniedziałek, 20 maja, rozpoczną się prace nad budową portu w okolicy Kadyn (niem. Cadinen). Budową portu zajmie się firma Schmalfeldt und Reich – o tym pisała elbląska prasa w maju 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Odwiedziny Cesarza w Kadynach

Włości cesarskie w Kadynach będą od niedzieli 19 maja do soboty 25 maja włącznie zablokowane, ponieważ w tych dniach w Kadynach będzie stacjonował Jego Królewska Mość Cesarz. Cesarz pragnie spędzić tutaj w odosobnieniu kilka dni (AZ, środa, 15.05.1901 r.).

W święto Wniebowstąpienia do Bażantarni

We wczorajsze święto Wniebowstąpienia wczesnym rankiem ze Starego Miasta (niem. Alter Markt) do Bażantarni (niem. Vogelsang) uruchomiono cztery dodatkowe połączenia tramwajowe, dwa z nich o godz. 5.22 i 5.38. Z Bażantarni tramwaje ruszyły planowo w drogę powrotną. Poza tym o godz. 5.42 spod ulicy Szpitalnej (niem. Hospitalstraße) wyruszyły dwa tramwaje wynajęte dla członków koła śpiewaczego Liedertafel (AZ, czwartek, 16.05.1901 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Chociaż robotnik Richard Alex w lutym bieżącego roku nie posiadał pracy, miał jeszcze dość pieniędzy, żeby się upić i w nocy z 25 na 26 lutego zadać swojej żonie cios nożem w lewe przedramię. Oskarżony był już wcześniej 12 razy karany. Głównie za niebezpieczne uszkodzenia ciała. Mężczyzna otrzymał karę półtora roku pozbawienia wolności (AZ, czwartek, 16.05.1901 r.).

Woźnica August Schröter z Elbląga jechał 11 listopada ubiegłego roku ostrym kłusem swoją bryczką z miasta w kierunku Grobli św. Jerzego (niem. Äußerer Georgendamm). Przy moście nad Kumielą (niem. Hommelbrücke) przez ulicę szła właśnie żona robotnika Charlotte Kaminski i nagle została rzucona na ziemię przez znajdującego się z prawej strony konia i poważnie ranna w prawą nogę tak, że jeszcze do dziś utyka. Oskarżony niedostatecznie uważał na drodze i przez swoją lekkomyślną jazdę doprowadził do uszkodzenia ciała. Prokurator żądał miesiąca więzienia. Sąd ławniczy przez wzgląd na to, że oskarżony nie był dotąd karany, wymierzył karę 40 marek grzywny lub 10 dni więzienia (AZ, czwartek, 16.05.1901 r.).

Piesza wycieczka z Bażantarni do Bogaczewa

Elbląski klub gimnastyczny zorganizował wczoraj, jak co roku w święto Wniebowstąpienia, przy pięknej pogodzie swoją coroczną wyprawę, która rozpoczęła się w Bażantarni (niem. Vogelsang) i zgromadziła 40 uczestników. Po występie w wykonaniu koła śpiewaczego Liedertafel o godz. 8 wesoła gromada wyruszyła na spacer przez wspaniały las wzdłuż rzeki Kumiela […] do Przezmarka (niem. Pr. Mark). Stamtąd udano się w dalszy marsz przez pięknie zalesione wąwozy do Rogowa (niem. Rogau). Dalej droga prowadziła do wsi Weklice (niem. Wöcklitz), gdzie zatrzymano się na bardzo krótki postój. Wesoło śpiewając gromada w południe osiągnęła cel wyprawy, czyli Bogaczewo (niem. Güldenboden). Następnie uczestnicy wycieczki powrócili do Elbląga pociągiem, który wyruszył z Bogaczewa o godz. 13 (AZ, sobota, 18.05.1901 r.).

Poranny spacer związku śpiewaczego stolarzy

Związek śpiewaczy stolarzy, prawie w komplecie, wybrał się wczoraj na poranny spacer po lesie Bażantarnia przez Dębicę (niem. Dambitzen) i plebankę (niem. Pfarrhäuschen) i zapewniając jego uczestnikom wesołą rozrywkę, co spotkało się ciepłym przyjęciem. Zwieńczeniem wyprawy było kameralne spotkanie w stróżówce, podczas którego nie obyło bez śmiechu (AZ, sobota, 18.05.1901 r.).

Bójka w Dużym Ogrodzie Zabaw

W poniedziałek wieczorem w Dużym Ogrodzie Zabaw (niem. Gr. Lustgarten) bójka zgromadziła rzeszę gapiów. Gdy policjanci zbliżyli się do miejsca zdarzenia, jej uczestnicy rozdzielili się i szybko rozpłynęli w powietrzu. Na miejscu pozostała jedynie najbardziej pobita osoba. Dzięki niej udało się ustalić dane pozostałych uczestników bójki (AZ, sobota, 18.05.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.