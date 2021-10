Dawno temu w Elblągu...17-latek zaginął bez śladu

26 września zniknął bez śladu 17-letni chłopak uczący się w zawodzie kowala nazwiskiem Wunderlich zamieszkały przy Grobli Malborskiej 19a (niem. Marienburgerdamm). Młody mężczyzna przebywał na praktykach u mistrza kowalskiego Lau przy Ogrodzie Zabaw (niem. Lustgarten, dzisiejszy Plac Wolności). Bliscy chłopaka przypuszczają, że mógł on sobie odebrać życie - o tym pisała elbląska prasa w październiku 1914 roku.

Państwo dofinansowuje rodzinom podróż do rannych żołnierzy

Krewni chorych i rannych żołnierzy przebywających w różnych placówkach leczniczych na terenie Niemiec będą mogli skorzystać z transportu drugiej, trzeciej i czwartej klasy za połowę ceny [...], by odwiedzić swoich bliskich rannych. Jako członków rodziny rozumie się rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonkę czy narzeczoną. Dwoje dzieci w wieku od ukończonego 4. roku życia do ukończonego 10. roku życia będą liczone jak jedna osoba. Dla każdego dziecka w tym przedziale wiekowym przysługuje połowa biletu już bez dodatkowej zniżki. Zniżki dotyczą podróży powyżej 50 km […] (ENN, niedziela, 04.10.1914 r.).

Nagrodzona za długoletnią pracę

Wraz z zakończeniem okresu letniego nauczycielka przedmiotów technicznych panna Möhrke z tutejszej Szkoły Cesarzowej Augusty Wiktorii przeszła w stan spoczynku. Panna Möhrke przepracowała w placówce 32 lata. Wyrażając uznanie dla jej długoletniej, pełnej sukcesów działalności minister przekazał nauczycielce obraz Jej Królewskiej Mości Cesarzowej (ENN, poniedziałek. 05.10.1914 r.).

Studenci z Gdańska odwiedzili Kadyny i Krynicę Morską

W sobotę, 15 studentów chemii z Technicznej Szkoły Wyższej w Gdańsku pod przewodnictwem kierownika wydziału chemii prof. dr O. Ruffa, odwiedzili Królewską Cegielnię i fabrykę majoliki w Kadynach (niem. Cadinen). Bardzo szczegółowo zwiedzono przede wszystkim fabrykę majoliki pod przewodnictwem pana Röhringa. Po zwiedzaniu fabryki wyruszono do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg), skąd wieczorem część uczestników wycieczki wróciła do Gdańska, podczas gdy pozostali skuszeni pięknymi krajobrazami Krynicy, pozostali tam do niedzieli (ENN, poniedziałek, 29.06.1914 r.).

Koncert na cele wojenne

W niedzielę, 11 października o godz. 20, Związek Młodych Kobiet z parafii Bożego Ciała pod kierownictwem organisty G. Schönsee organizuje w kościele Bożego Ciała koncert muzyki sakralnej z udziałem solistów. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na cele wojenne (ENN, poniedziałek, 05.10.1914 r.).

Kolejne dary od elblążan jutro wyjadą na front

W jutrzejszą sobotę o godz. 13, dr Gottschalk po raz kolejny wyruszy z darami dla naszych żołnierzy na front. Proponujemy darczyńcom, by wszystkie dary pakowali w jednej paczce, owijali dary porządnym papierem, a następnie wiązali je sznurkiem i opatrywali paczkę napisem: jedna koszula, jedna para spodni, jedna para skarpet, jedna para wełnianych ogrzewaczy na przeguby oraz dołączali kartkę pocztową z adresem darczyńcy (to ostatnie jest zalecane, ponieważ żołnierze często życzą sobie, by przesłać darczyńcom podziękowania, a dołączona z adresem kartka ma to im ułatwić). Czekolady, cygara, papierosy, ciastka itp. w dużych ilościach będą pakowane w osobne paczki i nie należy ich pakować w paczkach z odzieżą. Jutrzejszy transport dotrze do oddziałów złożonych wyłącznie z synów zachodniopruskiej ziemi […] (ENN, piątek, 09.10.1914 r.).

Kolejni ranni przybywają do Elbląga

W czwartek w południe przybył do Elbląga pociąg z rannymi z frontu wschodniego. Ranni trafią do tutejszych lazaretów. Ciężko ranni i ci, którzy nie mogą chodzić, zostali zabrani karetkami i innymi wozami do miejskiego szpitala i lazaretów. Wśród rannych znaleźli się tacy, których klatkę zdobił Srebrny Krzyż (ENN, piątek, 09.10.1914 r.).

