Dawno temu w Elblągu.... Bawili się na rodzinnym wieczorku

- We wczorajszą niedzielę ewangelicki Związek Mężczyzn i Chłopców zorganizował w Domu Rzemiosła wieczorek rodzinny. Przewodniczący, pastor Bergau wygłosił wykład z biblii. Pastor Weber z kolei wygłosił wykład pt. „Kraina i ludność Burów" - pisała elbląska prasa w 1901 roku. O czym jeszcze można było wówczas przeczytać w lokalnej gazecie?

Pożar na Starym Rynku

Dziś przed południem o godz. 10 wezwano straż pożarną na Stary Rynek (niem. Alter Markt). W domu sprzedawcy fortepianów, pana Zieglera wybuchł niewielki pożar. Ogień został wkrótce ugaszony (AZ, piątek, 15.11.1901 r.).



Ukradł wujowi 30 marek

Wczoraj po południu aresztowany został odbywający obecnie praktyki w zawodzie skryba* Boleslaus Wilkowitz z Poznania (niem. Posen). Chłopak był w odwiedzinach u swojego zamieszkałego przy ulicy Długiej Niskiej (niem. Lange Niederstraße) wuja, wykorzystał jego gościnność na tyle, że ukradł mu 30 marek. Podobną sumę miał wcześniej zabrać pewnemu adwokatowi z Poznania. Chłopak został dziś wysłany do swojego ojca (AZ, piątek, 15.11.1901 r.).



*skryba (łac. scriba) – osoba zajmująca się zawodowo odręcznym przepisywaniem ksiąg lub dokumentów – Wikipedia.





Bazar połączony z losowaniem

Jak już wielokrotnie donosiliśmy w części ogłoszeniowej naszej gazety, w przyszłą niedzielę stowarzyszenie dobroczynne św. Elżbiety organizuje w Resursie Mieszczańskiej bazar połączony z losowaniem. Przedsięwzięcie to, jak udało nam się usłyszeć, zapowiada się ciekawie, a liczni, miejmy nadzieję, odwiedzający powinni mieć pewność, że połączą tu przyjemne z pożytecznym (AZ, sobota, 16.11.1901 r.).



Wieczorek rodzinny w Domu Rzemiosła

We wczorajszą niedzielę ewangelicki Związek Mężczyzn i Chłopców zorganizował w Domu Rzemiosła wieczorek rodzinny. Przewodniczący, pastor Bergau wygłosił wykład z biblii. Pastor Weber z kolei wygłosił wykład pt. „Kraina i ludność Burów*”. Podczas wczorajszego wydarzenia pojawiła się także przedstawicielka ludu Burów, która miała wiele do opowiedzenia na temat życia i kultury tego ludu. Pod koniec imprezy zaprezentowano dwie sztuki teatralne w wykonaniu członków związku (AZ, wtorek, 19.11.1901 r.).



Panuje szkarlatyna

Na szkarlatynę zachorowało pięcioro dzieci pana Breitenfelda z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) zamieszkałego pod numerem 56, a na dyfteryt córka listonosza nazwiskiem Mosa z Nowakowa (niem. Bollwerk) (AZ, wtorek, 19.11.1901 r.).



Firma Schichaua zatrudnia coraz więcej osób

Firma Schichaua, główny pracodawca naszego miasta od 1 stycznia powiększy liczbę swoich pracowników (AZ, wtorek, 19.11.1901 r.).



Strzały przy ulicy Studziennej

Wczoraj wieczorem przy ulicy Studziennej (niem. Lange Hinterstraße) oddano trzy strzały z rewolweru. Strzały te oddał robotnik August Wenzel zamieszkały przy ulicy Müllerstraße. Mężczyzna został aresztowany (AZ, wtorek, 19.11.1901 r.).



Co nowego w teatrze?

We wtorek po raz czwarty będzie można zobaczyć wielką sztukę „W 80 dni dookoła świata”, na którą w sobotę i niedzielę zostały wyprzedane wszystkie bilety. W środę (dzień pokutny) teatr będzie zamknięty (AZ, wtorek, 19.11.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.