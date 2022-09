Dawno temu w Elblągu... brakowało nauczycieli

Jak donosi ostatni numer urzędowej „Gazety Szkolnej” w obwodzie gdańskim do obsadzenia jest 13 wakatów nauczycielskich, osiem ewangelickich, pięć katolickich. Na dłuższe zastępstwa nie ma ani nauczycielek ani nauczycieli i dochodzi do tego, że przez wiele miesięcy w pięcio-, sześcioklasowych szkołach do dyspozycji jest tylko trzech, czterech nauczycieli - o tym pisała elbląska prasa we wrześniu 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

W obwodzie kwidzyńskim te szacunki mają się trochę lepiej, ponieważ tam obecnie w szkołach obsadzonych jest siedem wakatów. Również na dwujęzycznych terenach szkolnictwo nie jest w stanie stanąć na wysokości zadania, jak wcześniej zakładano, by utrzymać walkę z polskością (AZ, piątek, 09.09.1904 r.).

Promocja turystyki przy placu Fryderyka Wilhelma

Stowarzyszenie do Rozpowszechniania Turystyki otworzyło z dzisiejszym dniem, w domu właściciela cukierni pana Ryszarda Selckmanna, przy placu Fryderyka Wilhlema 15 (niem. Friedrich Wilhelm Platz, dzisiejszy plac Słowiański) ekspozycję i punkt informacyjny. W tym miejscu zostały udostępnione i będą sprzedawane fotografie i widokówki prezentujące Elbląg i okolice. W tym miejscu również członkom stowarzyszenia będą wydawane za okazaniem karty członkowskiej bilety do Bażantarni (niem. Vogelsang), Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg), nad zalew, jak i bilety wstępu do teatru (AZ, czwartek, 01.09.1904 r.).

Żołnierze powitani na dworcu przez elblążan

Dość duże ożywienie panowało wczoraj przed południem na naszym dworcu. Zapowiedziane pociągi z żołnierzami były oczekiwane przez sporą rzeszę ludzi jeszcze długo przed przyjazdem. Gdy pierwszy pociąg pojawił się na peronie punktualnie o godz. 10.29, żołnierze zostali powitani okrzykami przez dzieci, które wielokrotnie rzucały w ich stronę radosne “hura”. Na peronie i na skwerach dworcowych rozstawiono bufet. Dopiero około godziny 13.45, gdy ostatni pociąg opuścił dworzec, ludzie opuścili jego teren (AZ, niedziela, 04.09.1904 r.).

Zaginął czteroletni chłopiec

Wczoraj po południu zaginął czteroletni chłopiec Gustaw Kuck z ulicy Schleußendamm 26. Chłopiec był ze swoim ojcem na Małym Placu Ćwiczeń (niem. Kl. Exerzierplatz), zgubił się jednak ojcu przy dużym zakładzie i do chwili obecnej nie odnalazł się. Chłopiec miał na sobie szaro brązową bluzkę, wysokie sznurowane buty i słomiany kapelusz w szare plamki. Istnieje obawa, że chłopcu stało się coś złego. Wszyscy, którzy wiedzą cokolwiek o losie chłopca, są proszeni o niezwłoczne poinformowanie zatroskanych rodziców (AZ, wtorek, 06.09.1904 r.).

Cesarz przybędzie do Kadyn

Urząd Marszałkowski otrzymał wiadomość, że 16 września rano Cesarz przybędzie do Kadyn (niem. Cadinen). Będzie tam przebywał do 18 września. W jego towarzystwie będzie znajdowało się od 10 do 12 mężczyzn (AZ, środa, 07.09.1904 r.).

Wkrótce otwarcie nowego szpitala

Magistrat zaprosił radnych miejskich na oddanie tutejszego nowego szpitala w niedzielę, 11 września na godzinę 11.30 (AZ, środa, 07.09.1904 r.).

Koncert przyciągnął elblążan do Bażantarni

We wczorajszą niedzielę mimo zachmurzonego nieba rzesze ludzi wybrały się do Bażantarni (niem. Vogelsang). Kapela 152. Pułku Piechoty im Zakonu Niemieckiego*, która wczoraj koncertowała w Bażantarni pod kierownictwem kapelmistrza Bauerfelda, przyciągnęła tutejszą społeczność. Wszystkie miejsca były szybko zajęte, a kto przyszedł za późno, z trudem szukać musiał dla siebie miejsca. Program był dobrze dobrany i bogaty, a pieśni wpadały w ucho. Występ kapeli został przyjęty gromkimi brawami. Mimo że z nastaniem wieczoru zrobiło się chłodno, wiele osób zostało do końca koncertu, który zakończył się około godz. 21 (AZ, wtorek, 13.09.1904 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".

*pułk piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego stacjonujący w Malborku (w zbudowanych w latach 1902-1906 koszarach przy obecnej ul. 17 Marca – ówczesnej Deutsch-Ordensstraße) i Sztumie – Wikipedia