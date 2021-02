Dawno temu w Elblągu... był amerykański pułkownik

Amerykański pułkownik Simons, znany pisarz, twórca książki "Jak Europa bez Ameryki doszła do pokoju", przebywał wczoraj ze swoją córką gościnnie w hotelu Stadt Elbing. Pułkownik Simnos odwiedził najpierw Gdańsk (niem. Danzig), a potem tereny wokół Wisły […]. - pisała gazeta „Elbinger Tageblatt” w lutym 1928 roku.

Do Elbląga przybył on w towarzystwie kilku przedstawicieli malborskiego magistratu, gdzie został przyjęty przez nadburmistrza dr Mertena, burmistrza dr Bartelsa i radcy miejskiego dr Uffhausena i w ciągu dnia zwiedził Elbląg i jego zabytki. Wieczorem pułkownik Simons był gościem nadburmistrza. Ma on zamiar przed dalszą podróżą odwiedzić jeszcze Warszawę (niem. Warschau) i prezydenta rejencji Buddinga (ET, czwartek, 16.02.1928 r.).

Frachtowiec "Nini Horn" czeka na zwodowanie

Wczoraj miało dojść do zwodowania frachtowca i parowca pasażerskiego "Nini Horn" o ciężarze 4000 ton, który został zbudowany dla przedsiębiorstwa żeglugowego we Flensburgu. Niestety nie udało się zwodować frachtowca, również dzisiaj nie doszło do jego odholowania (ET, środa, 15.02.1928 r.).

Do kogo należą te ukradzione przedmioty?

W dziale kryminalnym elbląskiej policji, pokój 79 czekają na swoich właścicieli trzy zegarki męskie i sztylet w skórzanej pochwie, które prawdopodobnie pochodzą z kradzieży. Właściciele są proszeni o zgłoszenie się w godzinach 9-10 do pokoju 79 w koszarach, blok 4 (ET, środa, 15.02.1928 r.).

Pożar w cukierni Koppenhagen

Dzisiejszej nocy około godziny 3 w domu przy Zewnętrznej Grobli Młyńskiej 97 (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza 1-Maja) (cukiernia Koppenhagen) wybuchł pożar. Powodem pożaru była blaszana rura piecowa, która biegnie bezpośrednio przy kominie. Rura ta tak mocno się nagrzała, że ściana zajęła się ogniem. Ogień mógł dokonać jeszcze większych szkód. Przybyły późno do domu gość jednego z mieszkańców budynku usłyszał trzaskające odgłosy. Mężczyzna poszedł za nimi i znalazł dość duże ognisko pożaru. Szybko zaalarmowana straż pożarna walczyła ponad dwie godziny z ogniem. Szkody są dość znaczne (ET, czwartek, 16.02.1928 r.).

Od 1 kwietnia opłaty za wodę wzrosną

Opłaty za wodę, które do tej pory wynosiły 30 fenigów za metr sześcienny, od miesiąca kwietnia wzrosną do 35 fenigów. Podwyżka jest podyktowana tym, że komunalne zakłady muszą obecnie dostarczyć miejskim gospodarstwom domowym więcej nadwyżek niż do tej pory (ET, wtorek, 21.02.1928 r.).

Elbląski chór świętuje 25-lecie

Z okazji 25-lecia istnienia chóru filharmonicznego 13 marca wystąpi on przed publicznością. W programie Oratorium św. Pawła autorstwa Felixa Mendelsohna Bartholdy'ego. Koncert z wielkim rozmachem odbędzie się w kościele Najświętszej Marii Panny (ET, czwartek, 23.02.1928 r.).

Kadeci z Armii Zbawienia odwiedzą Elbląg

W dniach 26 lutego - 4 marca miasto Elbląg odwiedzi grupa kadetów ze szkoły kadetów Armii Zbawienia w Berlinie. Grupa ta będzie prowadzić codzienne wieczorem o godz. 19.30 oprócz soboty w Sali Armii Zbawienia przy Grobli Św. Jerzego 14 (niem. Georgendamm) specjalne spotkania. Polecamy to spotkanie wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat działalności Armii Zbawienia (ET, piątek, 24.02.1928 r.).

Śpiewem zakończą tydzień

Publiczne śpiewanie piosenek ludowych będzie pięknym zwieńczeniem minionego tygodniowego wieczornego śpiewania. Odbędzie się ono w jutrzejszą niedzielę o godz. 19.30 w auli Domu Młodzieżowego (ulica Wapienna, niem. Kalscheunstraße), gdzie specjalny krąg organizatorów tygodnia śpiewów pokaże na opracowanych przez siebie przykładach piękno i bogactwo niemieckich pieśni ludowych. Cała młodzież wraz z przyjaciółmi jest mile widziana na wspólnym śpiewaniu. Za wstęp nie będzie opłat (ET, sobota, 25.02.1928 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"