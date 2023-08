Dawno temu w Elblągu... Cesarska para odwiedziła Kadyny

Jak wiadomo, Jego Królewska Mość i jej Królewska Mość Cesarzowa przybędą wkrótce do Kadyn (niem. Cadinen). Cesarska para oczekiwana jest w Kadynach pod koniec września. Urzędnik odpowiedzialny za cesarskie stajnie był w ostatnich dniach w Kadynach, by wydać zarządzenia w sprawie ulokowania wozów i koni cesarskiej stajni. Z zarządzeń tych można wysnuć wniosek, że para cesarska zatrzyma się w Kadynach na dłużej - o tym pisała elbląska prasa w sierpniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Bociany wkrótce wyruszą w podróż

Bociany szykują się do powrotu, który ma zazwyczaj miejsce 25 sierpnia. Na polach zbierają się już obecnie sejmiki bocianie, które zawsze odbywają się przed ich odlotem. Na łące właściciela ziemskiego Kleina w Zeyersvorderkamp można było wczoraj zobaczyć kilkaset bocianów. […] (AZ, czwartek, 23.08.1900 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Na ławie oskarżonych zasiadł robotnik Gottfried Kern z Elbląga. Mężczyzna był już wielokrotnie karany. 10 sierpnia został on skazany przez sąd ławniczy na cztery miesiące więzienia. Dziś znów został oskarżony za ciężkie uszkodzenie ciała czterech osób i uszkodzenie mienia. 30 czerwca bieżącego roku Kern upił się, co dodało mu odwagi i jak nienormalny zaczął szaleć na ulicy. W przypływie tego szaleństwa wybił on gospodarzowi nazwiskiem Quetsch cztery szyby. Podczas ucieczki rzucił on gospodarza wielkim kamieniem w nogę tak, że ten przez trzy tygodnie dochodził do siebie. Następnie zadał on cztery ciosy nożem w twarz robotnikowi Erdmannowi, który siedział przed drzwiami domu wraz ze swoimi znajomymi. Potem zranił jeszcze dwie osoby. Wszystkie te niecne czyny Kern popełnił bez żadnego motywu, tylko z przypływu gniewu. Prokuratura wnioskowała o karę roku i trzech miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wziął pod uwagę fakt, że Kern popełniał swoje czyny w tak bezczelny i niebezpieczny sposób, że znacznie podniósł karę. Skazał go na trzy lata więzienia. Kern został także oskarżony o to, że tego samego dnia o innej porze znęcał się nad robotnikami Güntherem i Drzewickim. Przesłuchanie w tej sprawie zostało przełożone, ponieważ muszą stawić się świadkowie (AZ, piątek, 24.08.1900 r.).

Festyn rodzinny na Schillingsbrücke

W niedzielę, 26 sierpnia na Schillingbrücke odbędzie się wielki rodzinny festyn ludowy. Program jest bardzo bogaty i zawiera koncert, specjalne przedstawienia, podczas których wystąpią wyśmienici artyści, żywe obrazy, a po koncercie tańce w obu salach (AZ, sobota, 25.08.1900 r.).

Dzieci bez prawa do renty

Decyzją Urzędu ds. Ubezpieczeń prawa do renty nie uzyskają dzieci w wieku od czterech do pięciu lat, ponieważ, mimo że są one często zdolne do pomocy w rolnictwie, w myśl ustawy ds. ubezpieczeń powypadkowych nie są uznane za „siłę roboczą” (AZ, sobota, 25.08.1900 r.).

Radca ziemski von Etzdorf na urlopie

Radca ziemski von Etzdorf wraz ze swoją małżonką udał się na kilkutygodniowy urlop na południe. Zastępstwo po nim przejmie, jak to zazwyczaj bywa, asesor rządowy dr von Hippel (AZ, niedziela, 26.08.1900 r.).

Nadprezydent von Gossler zwiedził fabrykę Komnicka

Nadprezydent von Gossler odwiedził dziś o godz. 13 w towarzystwie radcy miejskiego Hänslera fabrykę maszyn Komnicka*. Szczególnie dużym zainteresowaniem nadprezydenta cieszyła się nowa odlewnia i fabryka cegieł dekoracyjnych z piaskowca (AZ, wtorek, 28.08.1900 r.).

* Franz Komnick (ur. 27 listopada 1857 roku w Tropiszewie, zm. 1 grudnia 1938 roku w Elblągu – przedsiębiorca niemiecki, konstruktor samochodów, zasłużony dla Elbląga przedsiębiorca. W 1898 r. przybył do Elbląga i kupił Hotopsche Maschinenfabrik. W 1906 roku otworzył pierwszą na wschodzie fabrykę samochodów Automobilfabrik Komnick AG. Fabryka była zlokalizowana pomiędzy obecnymi ulicami Fabryczną, Malborską i Dojazdową. Produkował zarówno auta osobowe, dostawcze, sportowe i autobusy. Syn przemysłowca Otto Komnick często startował w wyścigach samochodowych na autach z fabryki swojego ojca. Były to najlepiej wykwalifikowane i najszybsze pojazdy, które otrzymały sześć pierwszych nagród. Przyniosło to prestiż i uznanie wyrobów z fabryki Komnicka. Franz Komnick zmarł w grudniu 1938 roku. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Sadowej w Elblągu. Jego nagrobek zachował się do dnia dzisiejszego. W 2008 roku, w 70 rocznicę jego śmierci nastąpiła ekshumacja jego zwłok i przeniesiono je do lapidarium [Wikipedia]

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.