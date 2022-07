Dawno temu w Elblągu... cesarzowa chciała ograniczyć spożycie wódki wsród robotników

W celu mniejszego spożywania wódki przez mieszkańców Cesarzowa zarządziła w Kadynach (niem. Cadinen), by w maszynowni kadyńskiej cegielni przez cały dzień w dużym kociołku udostępnić kawę, która w każdym czasie i w dowolnych ilościach ma być dostępna za darmo dla pracowników. Nie ma ona jednak zamiaru wywierać nacisku na pracowników, by unikali oni picia wódki. Robotnicy są bardzo wdzięczni swojej pani za troskę, ponieważ zrzekła się ona prawie zupełnie picia wódki a w kawie upatruje ona lekkostrawny i zdrowy napój, zaspokajający nasze pragnienie - o tym pisała elbląska prasa w lipcu 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Koncert wokalny koła śpiewaczego Liederhain w Angielskim Zdroju

Koło śpiewacze Liederhain organizuje w jutrzejsze popołudnie o godz. 17 we wspaniałych ogrodach Angielskiego Zdroju (niem. Englisch Brunnen) koncert wokalny, który, jak wszystkie koncerty koła, również tym razem cieszy się wielkim zainteresowaniem miejscowej publiczności. Podczas koncertu usłyszymy przede wszystkim […] pieśni ludowe. Z bogatego programu tego koncertu wspomnieć należy przede wszystkim: “Niemiecką pieśń” Kalliwody (niem. Das Deutsche Lied), “Błaganie o burzę” Dürrnera, “Aneczkę z Tharau” (niem. Ännchen von Tharau) i “Na zimnej ziemi (niem. In der kühlen Grunde), oba dzieła Glücka, “O, słodka ojczyzno” Schaussa […], a na zakończenie “Wieczorne świętowanie” (niem. Abendfeier) (AZ, niedziela, 24.07.1904 r.).

Nieszczęśliwy wpadek z udziałem dziecka na Zewnętrznej Grobli Młyńskiej

Wczoraj wieczorem na Zewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza Traugutta) trzyletni chłopiec został tak nieszczęśliwie potrącony przez przejeżdżającą furmankę, że poniósł śmierć na miejscu. Kierowca furmanki w osobie robotnika Doehringa został dziś złapany i aresztowany (AZ, niedziela, 24.07.1904 r.).

Srebrny jubileusz przełożonej szpitala diakonis

Jubileusz 25-lecia obchodzi dziś przełożona tutejszego szpitala diakonis, siostra Amalie Krämer, która od 25 lipca 1879 roku pielęgnuje i leczy w szpitalu chorych. Jubilatka urodziła się w Landsbergu (Prusy Wschodnie) i w roku 1870 wstąpiła do zakonu diakonis w Królewcu (niem. Königsberg), gdzie została siostrą zakonną (AZ, wtorek, 26.07.1904 r.).

Cesarz odwiedzi Kadyny?

Pod koniec września w związku z polowaniem, które ma odbyć się w Krasnolesie*, Cesarz najprawdopodobniej odwiedzi Kadyny (niem. Cadinen) (AZ, czwartek, 28.07.1904 r.).

Samobójstwo przy Zewnętrznej Grobli Malborskiej

Zamieszkały przy Zewnętrznej Grobli Malborskiej (niem. Äußerer Marienburgerdamm, dzisiejsza ulica Malborska) stróż nocny M. został wczoraj wieczorem znaleziony przez swoją żonę powieszony w swoim mieszkaniu. Nie ustalono jeszcze, co doprowadziło mężczyznę do takiego czynu (AZ, sobota, 30.08.1904 r.).

Co nowego w Krynicy Morskiej?

Również i wczoraj w naszym kąpielisku sporo się działo. Podczas gdy statki przywiozły znów znaczną liczbę jednodniowych gości do kurortu – miał odbyć się tak bardzo wyczekiwany festyn dla dzieci – spora część kuracjuszy udała się z całym dobytkiem przed południem do domu. Po południu trochę padało. Jednak potem niebo okazało się łaskawsze tak, że impreza dziecięca z występem kapeli Pelza na czele po godz. 16 mogła dojść do skutku. […] O wiele za wcześnie, bo już o godz. 18, zabawa się skończyła. Wieczorem odbył się bal. Organizacją imprez zajął się dyrektor kurortu. Na wieczór zaplanowano pokaz fajerwerków […] (AZ, niedziela, 31.07.1904 r.).

Koncert dyrygencki w Winnicy

Elbląskie koło śpiewacze Volksliedertafel (dyrygent Th. Günther) organizuje w niedzielę w Winnicy (niem. Weingrundhorst) koncert dyrygencki z udziałem elbląskiej kapeli miejskiej. Mamy nadzieję, że niebo okaże się łaskawe i pokaże tym razem przyjazne oblicze (AZ, niedziela, 31.07.1904 r.).

*(niem. Rominten - osiedle typu wiejskiego w Rosji w obwodzie kaliningradzkim, ok. 10 km od granicy z Polską – Wikipedia)

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".