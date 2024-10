Dawno temu w Elblągu. Cesarzowa obchodziła urodziny

- Z okazji 43 urodzin Jej Królewskiej Mości Cesarzowej i Królowej* wszystkie państwowe i miejskie, ale też wiele prywatnych budynków zostało przyozdobionych flagami. Radca ziemski von Etzdorf jako administrator Kadyn (niem. Cadinen) wysłał telegram przez Tajnego Szefa Gabinetu Cywilnego, pana von Lucanusa, wyrażając swoje życzenia dla urzędników i właścicieli ziemskich w Kadynach - pisała elbląska prasa we wrześniu 1901 roku. O czym jeszcze można było w niej poczytać?

17. wieczór rozrywki popularnej

17. wieczór rozrywki popularnej, który odbył się wczoraj wieczorem w Resursie Mieszczańskiej, cieszył się ze strony elbląskiej publiki tak żywym odzewem, że obawiano się, iż nie starczy już miejsca, gdy pojawią się kolejne zainteresowane imprezą osoby. Ostatecznie jednak impreza rozpoczęła się i żadna osoba nie została pozbawiona rozgrzewających serce występów. Bogaty i wyjątkowy program rozpoczął się od utworu granego na cztery ręce pt. „Młyn skalny” Reissigera, co dało okazję do podziwiania płynnie wykonanej gry przez dwójkę młodych pianistek. Interesujący wykład, poprowadzony przez rektora Baucha, na temat „Berlina w starych i nowych czasach”, który przedstawił słuchaczom w zwięzłej formie historyczny rozwój tej niemiecko-nordyckiej metropolii i jej znaczących instytucji, przykuł uwagę zgromadzonych. Po nim zagrano dwa utwory na wiolonczelę i fortepian i zaśpiewano kilka ładnych pieśni sopranem, z których to najbardziej spodobało się wykonanie pieśni „Still min Hanne” autorstwa von Reinecke. […] Na uwagę zasługuje również kilka deklamacji wykonanych z wzorową emfazą, a także kilka kawałków na skrzypce i fortepian, które otrzymały zasłużone brawa. […] Urozmaicony program zakończył się przezabawnym przedstawieniem jednoaktówki pt. „Kobieta idealna” (niem. „Eine vollkommene Frau”) von Görlitza. [..] (AZ, wtorek, 22.10.1901 r.).



O mało nie utonęła w rzece Elbląg

O mały włos nie utonęła w sobotnie popołudnie około godz. 15.30 żona rybaka, która przybyła do Elbląga na targ. Kobieta chciała udać się po południu łodzią do swojego domu. Była już na środku rzeki, gdy obok niej przepłynęła żaglówka, która chciała pokonać tę samą trasę. Kobieta chciała w tamtej chwili przycumować swoją łódź, ale zbyt mocno wychyliła się przy tym za burtę i wpadła do rzeki Elbląg, z której została wyciągnięta przez ludzi pracujących w stoczni Schichaua i kilku rybaków, którzy obserwowali zdarzenie. Na wpół zamarznięta kobieta szybko otrząsnęła się z doznanego szoku (AZ, wtorek, 22.10.1901 r.).



Urodziny Cesarzowej

Z okazji 43 urodzin Jej Królewskiej Mości Cesarzowej i Królowej* wszystkie państwowe i miejskie, ale też wiele prywatnych budynków zostało przyozdobionych flagami. Radca ziemski von Etzdorf jako administrator Kadyn (niem. Cadinen) wysłał telegram przez Tajnego Szefa Gabinetu Cywilnego, pana von Lucanusa, wyrażając swoje życzenia dla urzędników i właścicieli ziemskich w Kadynach (AZ, środa, 23.10.1901 r.).

*chodzi o Augustę Wiktorię Fryderykę Ludwikę Feodorę Jenny, ur. 22 października 1858 w Dłużku, zm. 11 kwietnia 1921 w Doorn w Holandii – królową Prus i cesarzową niemiecką jako żonę Wilhelma II, ostatniego władcy Prus i Niemiec – Wikipedia



Aresztowany za kradzież alkoholu

Dziś przed południem aresztowano czeladnika stolarskiego nazwiskiem Gorny z Zewnętrznej Grobli Malborskiej (niem. Äußerer Marienburgerdamm, dzisiejsza ulica Malborska), ponieważ wczoraj po południu w towarzystwie innego mężczyzny ukradł z Resursy Mieszczańskiej osiem butelek porto, rumu, koniaku i likieru (AZ, środa, 23.10.1901 r.).



Obrzucali ludzi kamieniami

Poważnie ranny w wyniku uderzenia kamieniem został wczoraj wieczorem czeladnik piekarski Franz S. z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza ulica Traugutta). S. przechodził przez skrzyżowanie ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstraße) i 12-lutego (niem. Hohenzinnstraße). Stało tam wtedy kilku większych nicponi, którzy w tym miejscu obrzucali także inne osoby kamieniami. Dwóch sprawców udało się już schwytać (AZ, środa, 23.10.1901 r.).



Odznaczeni

Medal Czerwonego Krzyża trzeciej klasy otrzymali radca miejski Otto Krieger i radca miejski Oskar Axt (AZ, czwartek, 24.10.1901 r.).



Radca ziemski von Etzdorf po urlopie

Radca ziemski von Etzdorf powrócił z urlopu i z dniem 24 października przejął swoje obowiązki służbowe (AZ, czwartek, 24.10.1901 r.).

