Dawno temu w Elblągu... do miasta przybyły cztery wagony śledzi

Cztery wagony świeżych śledzi przybyły dzisiaj do Elbląga. Mimo dużej ilości ryb, cena niestety nie zmieniła się. Świeże śledzie są powszechnie lubianym i pożądanym towarem wśród społeczeństwa a ze względu na kosztowny sposób ich przygotowania przestały uchodzić za tani artykuł spożywczy. Smalec również bardzo podrożał i kosztuje już 1,40 marek za funt - o tym pisała elbląska prasa w 1915 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Specjalne przedstawienie w teatrze centralnym

W najbliższy wtorek o godz. 15, Teatr Centralny przy ulicy Zamkowej (niem. Brückstraße) organizuje na rzecz rodzin poległych żołnierzy specjalne przedstawienie, którego dochód zasili fundusz. Więcej informacji na ten temat w części ogłoszeniowej (ENN, sobota, 13.02.1915 r.).

Paczki do Japonii

Od tej pory przyjmowane są paczki dla naszych niemieckich żołnierzy w Japonii. Paczki pojadą transportem przez Szwecję a potem Rosję (ENN, sobota, 13.02.1915 r.).

Znaczne podwyżki cen ziemniaków

Rząd federalny podczas wczorajszego posiedzenia zadecydował o podwyżce cen za kwintal ziemniaków. Cena zwiększyła się o 1,75 marek. W przypadku powszechnego obecnie braku i stosunkowo niskim do tej pory cenom ziemniaków, istniało zagrożenie, że zapasy ziemniaków przeznaczonych do spożycia będą w dużej mierze wykorzystywane jako pasza dla trzody. W pierwszej linii chodzi przede wszystkim o to, by w najbliższych miesiącach nie zabrakło ziemniaków przeznaczonych na wyżywienie społeczeństwa. W tym samym rozporządzeniu ustalono już ceny na pochodzące z naszego kraju młode ziemniaki, które zbierane od 1 maja do 15 sierpnia 1915 roku, mają kosztować 10 marek za kwintal. W ten sposób rząd chce dać bodziec ogrodnikom i rolnikom, szczególnie w pobliżu większych miast, do tego, by sadzili więcej młodych ziemniaków, które w czerwcu i lipcu wyżywią nasze społeczeństwo (ENN, wtorek, 16.02.1915 r.).

Potężne wystrzały w naszym mieście

Dziś przed południem można było usłyszeć potężne wystrzały. Przypominały huk armatni. Tym bardziej bojaźliwym, narobiło to niezłego stracha. Na szczęście nie ma się czym martwić, bo wystrzały te pochodziły z detonacji pni po wyciętych drzewach, w ogrodzie kasyna. (ENN, środa, 17.02.1915 r.).

Obniżenie cen biletów na kolej dla najbliższych krewnych

Obniżenie cen biletów dotyczy podróży w celu odwiedzin chorych, rannych lub celem udziału w pogrzebie zmarłych na polu walki żołnierzy. Obniżka przewidziana jest dla rodziców, dzieci, rodzeństwa, małżonek i narzeczonych. Obniżka ta nie dotyczy teściów, szwagrów, ciotek itp. By uzyskać uprawnienia do obniżki, osoba zainteresowana powinna wyrobić dokument według specjalnego wzoru na miejscowym posterunku policji, który ma potwierdzić pokrewieństwo (ENN, czwartek, 18.02.1915 r.).

Zwolnienie uczniów z obowiązków szkolnych z powodu prac rolnych

Z powodu niskiej siły roboczej w rolnictwie, uczniowie zostaną zaangażowani w tym roku bardziej niż w czasie pokoju do prac rolnych. Oczywiście chodzi tutaj o starsze dzieci. […] Zwolnienie z obowiązku szkolnego będzie udzielone na czas pilnych prac rolnych takich jak prace w polu, zbiory siana, zbiory buraków, zboża, ziemniaków itp. Zwolnienie zostanie wyznaczone na czas określony, może zostać przedłożone, jeśli będzie wymagać tego sytuacja (ENN, piątek, 19.02.1915 r.).

Uczniowie zwiedzili fabrykę cygar

Wczoraj uczniowie szkoły handlowej mieli okazję zobaczyć, jak pracuje największa niemiecka fabryka cygar von Loeser & Wolff. Wielkie wrażenie zrobił na uczniach magazyn z wartym miliony tytoniem zebranym w różnych rejonach świata. Jeszcze większe zdumienie wywołała w uczniach wielka sala, w której tysiące rąk pracowało nad stworzeniem jednej z najbardziej przyjemnych używek. Dzięki wspaniałemu oprowadzeniu uczniowie mogli zobaczyć, jak krok po kroku powstają cygara (ENN, piątek, 19.02.1915 r.).

