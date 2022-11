Dawno temu w Elblągu... doszło do nieszczęśliwego wypadku

Ulica Rybacka dawniej

Do smutnego wypadku doszło w cegielni Schmidta w Ceglanym Ostrowiu (niem. Ziegelwerder). Zamieszkały na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie) żonaty robotnik Pfeiffer wpadł do bębna do mieszania piasku. Jego prawa noga została zupełnie zmiażdżona a lewa złamana. Wezwano natychmiast lekarza doktora Gendreitziga, który założył poszkodowanemu opatrunek, następnie Pfeiffer został przewieziony transportem do przewożenia chorych do miejskiego szpitala. Konieczna jest amputacja prawej nogi - o tym pisała elbląska prasa w listopadzie 1904 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Ze spraw sądu ławniczego Kobieca kłótnia doprowadziła żonę robotnika Annę Graf i jej teściową Henriette Doering przed sąd. 17 sierpnia bowiem wdały się obie w kłótnię z sąsiadką, podczas której pierwsza oskarżona chwyciła za miotłę i zaczęła okładać kobietę. Inicjatorem całego zajścia była jednak teściowa, która podczas przesłuchania okazała się grubiańską i podłą osobą (AZ, piątek, 04.11.1904 r.). Grubiańskim rzezimieszkiem okazał się tutejszy robotnik Josef Kuhn. 14 września spotkał się on z robotnikiem Henningerem, starszym mężczyzną, który rozbił mu przez nieostrożność butelkę wódki. Kuhn wpadł wtedy wściekłość i rzucił mężczyźnie w twarz kawałkami szkła. Oskarżony, który był już wcześniej karany. […] Został skazany za niebezpieczne uszkodzenie ciała na dwa miesiące więzienia. […] (AZ, środa, 16.11.1904 r.). Egzekucja w Królewcu Malarz Ernst Reinmann, który został skazany przez sąd przysięgłych w Królewcu (niem. Königsberg) na karę śmierci za zamordowanie rentiera Rahlke, został dziś rano stracony na podwórzu więzienia sądowego w Królewcu (AZ, piątek, 04.11.1904 r.). Wspaniały koncert z udziałem amerykańskiej śpiewaczki Panna Mary Münschhoff, młoda amerykańska piosenkarka wystąpi 22 listopada podczas koncertu z kołem śpiewaczym Liedertafel. Nie można przegapić tego koncertu, ponieważ panna Münschhoff uchodzi za jedną z pierwszych przedstawicielek koloratury*. Jej staccato**, tryl*** […] są zdumiewające. Gdy słucha się panny Münschhoff, można wpaść w zadziwienie, jakie możliwości ma ludzki głos. […]. Koło śpiewacze podczas koncertu będzie śpiewało niektóre partie chóralne, które zostały pieczołowicie przygotowane przez pana Rahlwesa. Wieczór pod każdym względem zapowiada się wyśmienicie (AZ, wtorek, 15.11.1904 r.). Podczas wczorajszego bazaru zebrano pokaźną kwotę We wczorajsze popołudnie w sali Resursy Mieszczańskiej odbył się bazar zorganizowany przez Związek Dobroczynny św. Elżbiety, który cieszył się dużą frekwencją. Po obu stronach sali wyłożono pięknie udekorowane przedmioty, które można było zakupić, a które z wielkim zapałem sprzedawały młode kobiety. Na środku sali stał długi stół z przedmiotami przeznaczonymi do losowania. Spora liczba ludzi ciągle przewijała się przez salę i nikt nie mógł się oprzeć przedmiotom zachwalanym przez młode damy. Każdy chwytał za portmonetkę […]. Nieustannie przygrywała kapela Peltza. Bazar przebiegał w miłej niczym niezakłóconej atmosferze a organizatorzy powinni być zadowoleni z zebranej kwoty (AZ, wtorek, 15.11.1904 r.). Huk w Resursie Mieszczańskiej Wczoraj o godz. 18.47 wezwano straż pożarną ze znajdującej się nieopodal ratusza publicznej budki służącej do wezwań straży pożarnej do Resursy Mieszczańskiej. Krótko przed zakończeniem zwiedzania wystawy fotograficznej przez dzieci, pękł wentyl butli tlenowej, która była prezentowana dzieciom. Ulatniający się przez butlę tlenową gaz spowodował wielki huk i tak mocno przestraszył dzieci, że te wybiegły w popłochu przez okna i drzwi na zewnątrz. Nie stwierdzono niebezpieczeństwa pożaru (AZ, czwartek, 03.11.1904 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej. *w analizie dzieła muzycznego określenie fragmentu kompozycji wokalnej (np. arii lub pieśni), złożonego z przebiegów gamowych, pasaży i innych ozdobników, wymagających od wykonawcy biegłości i sprawnego dysponowania skalą głosu - Wikipedia **staccato jest jedną z technik artykulacji wykorzystywanych w muzyce instrumentalnej oraz wokalnej. Polega ona na wydobywaniu dźwięków krótkich, oderwanych od siebie, a więc czas trwania nuty zostaje skrócony – www.akademia-spiewu.pl ***rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy – Wikipedia

tłum. DK