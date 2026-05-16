Dawno temu w Elblągu... działała jadłodajnia dla ubogich

W miejskiej jadłodajni dla ubogich w kwietniu wydano 1572 porcje posiłków. Podawano zupę grochową, zupę ziemniaczaną, kaszę jaglaną, ryż, kaszę jęczmienną i kiszoną kapustę - informowała elbląska prasa w maju 1903 roku. O czym jeszcze pisała?

Poranne spacery

Koło śpiewacze Liederhain wyrusza jutro na swój zwyczajowy poranny spacer do Bażantarni (niem. Vogelsang). Wycieczka rozpocznie się dokładnie o godz. 7 rano. Przy sprzyjającej pogodzie tramwaje kursują między Bażantarnią a Elblągiem od godz. 5.30 rano. Miejmy nadzieję, że kapryśna pogoda, która do tej pory wykazywała się sporą zmiennością, tym razem będzie sprzyjać wycieczkowiczom. Powszechne Stowarzyszenie Edukacyjne organizuje również poranny spacer do Bażantarni, na plebankę i na Dębicę (niem. Dambitzen). Członkowie Stowarzyszenia Pieśni Ludowych Volksliedertafel również wybiorą się na Dębicę i do Bażantarni. Wyjście o godz. 5.30 rano spod budynku sądu (AZ, niedziela, 17.05.1903 r.).

Aresztowania w naszym mieście

Ostatniej nocy aresztowano szewców Carla Hintza z ulicy Rybackiej (niem. Fischerstraße) oraz Jacoba Bestvatera z ulicy Studziennej (niem. Lange Hinterstraße). H. dopuścił się poważnego wykroczenia przy ulicy Giermków (niem. Junkerstraße) i obraził strażnika nocnego, gdy ten mu tego zabronił, a B. wywołał awanturę przy ulicy Bednarskiej (niem. Spieringstrasse), a później przy ulicy Rycerskiej (niem. Friedrichsstraße) (AZ, piątek, 15.05.1903 r).

Zaatakował go nożem w jego własnym mieszkaniu

W środę po południu robotnik Paul Sabrowski z Małej Góry Cudów (niem. Kl. Wunderberg) stał się powodem sporego zbiegowiska gapiów. S. udał się do mistrza krawieckiego Gustava L. na ulicę Giermków (niem. Junkerstraße), wdał się z nim w kłótnię, a gdy wezwano go do opuszczenia mieszkania Gustava L., rzucił się na niego z wyciągniętym nożem. Z pomocą właściciela budynku S. został wyrzucony na zewnątrz, ale ponownie wtargnął do mieszkania L. Aby zapobiec dalszym zamieszkom, zatrzymał go policjant (AZ, piątek, 15.05.1903 r.).

Incydent na Starym Rynku

Wczoraj po południu na Starym Rynku (niem. Alter Markt) mężczyzna w wyniku ataku drgawek upadł i przez dłuższy czas leżał nieprzytomny. Policjant kazał przetransportować nieszczęśnika na noszach do miejskiego szpitala. Incydent ten spowodował spore zgromadzenie ludzi (AZ, sobota, 16.05.1903 r.)

Koncert kapeli Pelza w hotelu „Stadt Elbing”

Jutro po południu w ogrodzie hotelu „Stadt Elbing” odbędzie się koncert w wykonaniu orkiestry kapeli Pelza. Po zapadnięciu zmroku zaplanowano poloneza z lampionami oraz pokaz sztucznych ogni (AZ, niedziela, 17.05.1903 r.).

Kelnerka ukradła klientowi portfel

Kelnerka Auguste Kaikau, zatrudniona w gospodzie przy ulicy Wodnej (niem. Wasserstraße), została aresztowana za to, że wykradła 70 marek z portfela marynarza z Freiwalde, który zasnął po spożyciu znacznej ilości alkoholu. Skradzione pieniądze złodziejka ukryła pod stołem bilardowym, gdzie zostały znalezione (AZ, niedziela, 17.05.1903 r.).

Złamał rękę podczas zabawy na podwórku

Uczeń Ernst Baumgart z ulicy Jaśminowej (niem. Grosse Rosenstraße) bawił się wczoraj wieczorem wraz z innymi chłopcami na podwórku przy rodzinnym domu w berka. Aby uciec przed „prześladowcą”, B. wskoczył na wysoko położoną belkę, stracił równowagę, spadł na plecy i złamał rękę (AZ, wtorek, 19.05.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.