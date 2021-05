Dawno temu w Elblągu... Immatrykulacja w Akademii

W środę odbyła się uroczysta immatrykulacja w Akademii Pedagogicznej. Spośród 48 przyjętych do Akademii studentów, 21 pochodzi z Gdańska (niem. Danzig), a jeden z Kłajpedy (niem. Memel) - pisała elbląska prasa w maju 1929 roku.

Pierwsza apteka w północnej części miasta

We wtorek przy Paulinikirchstrasse 7a (obecnie ul. Obrońców Pokoju - red.) została otwarta pierwsza apteka w północnej części miasta. Po tym jak w ubiegłym roku przy ulicy Poprzecznej (niem. Querstrasse) otwarto prywatną praktykę lekarską, mieszkańcy zgłosili potrzebę założenia również apteki. Jej właścicielem jest pan Caesar Loewinsohn (ET, środa, 15.05.1929 r.).

Interesująca wystawa w liceum

W środę wieczorem w sali gimnastycznej liceum otwarto wystawę o charakterze społeczno-medycznym pt. "Matka i dziecko". Wystawę rozpoczęto od przemowy naczelnika miejskiego wydziału do spraw dobroczynnych, pana radcy miejskiego Kuhnerta. Powiedział on m.in., że wystawa zyskuje na znaczeniu w obliczu zbliżającego się Dnia Matki. Dzień Matki jest okazją, by przyjrzeć się bliżej wystawie, która dotyka tak istotnych spraw jak zdrowie, życie rodzinne i społeczne. Zwrócono również uwagę na to, że wystawa zasługuje nie tylko na uwagę kobiet lecz także mężczyzn i starszej młodzieży. Także uczniowie klas wyższych powinni wynieść naukę z tej wystawy w ramach obligatoryjnego kształcenia. Lekarze zapowiedzieli, że wesprą cele, jakie niesie ze sobą wystawa, poprzez wykłady na tematy medyczne. [...] Na końcu radca rządowy Goethe oprowadził uczestników po wystawie, dając przy tym obszerny i interesujący komentarz. [...] (ET, piątek, 10.05.1929 r.).



Śmiertelny wypadek. Zginęło dziecko

W niedzielę został śmiertelnie potrącony trzyletni Heinz, syn szofera nazwiskiem Moth. Auto dostawcze fabryki czekolady jechało w kierunku ulicy Truso (niem. Trusostrasse, dzisiejsza Mickiewicza), dziecko wpadło nagle na ulicę prosto pod koła samochodu tak, że kierowca nie był w stanie się zatrzymać. Dziecko doznało poważnego złamania czaszki, które było przyczyną śmierci. Nie wiadomo, kto ponosi winę w wypadku (ET, poniedziałek, 13.05.1929 r.).



Rowerem w drzewo

Wczoraj wieczorem pomocnik pocztowy Edward Hildebrandt, zamieszkały przy Grobli Malborskiej 45 a (niem. Marienburgerdamm, dzisiejsza Malborska) jechał na rowerze z górki w okolicy Dębicy (niem. Dambitzen) w kierunku Młynar (niem. Meuhlhausen), stracił jeden pedał i panowanie nad jednośladem tak, że zderzył się z drzewem. W wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń głowy. Mężczyzna został przewieziony do szpitala (ET, poniedziałek, 13.05.1929 r.).



Auto osobowe spłonęło na ulicy

W sobotę wieczorem około godz. 20 auto dr Fabiana tankowało na stacji benzynowej przy drogerii Penner przy ulicy Świętego Ducha (niem. Hl. Geiststrasse). Gdy bak paliwa był pełen, szofer zapuścił silnik, w wyniku czego zaczął się palić gaźnik. W okamgnieniu maszyna i cała karoseria stanęła w ogniu. Pasażerom udało się, nie bez trudu, wydostać z auta, bez większych szkód. Tylko spodnie szofera zajął ogień. Pomocni, przytomni piesi przesunęli auto szybko jak najdalej od stacji benzynowej na środek ulicy. Ponieważ nie udało się zamknąć pokrętła od baku z paliwem, eksplodował on i palące się paliwo rozlało się na ulicę. Przybyła na miejsce staż pożarna zużyła trzy specjalne gaśnice, jednak nie udało jej się ugasić pożaru. Dopiero gdy benzyna się wypaliła, udało jej się ugasić pożar wodą. Samochód doszczętnie spłonął (ET, poniedziałek, 13.05.1929 r.).



Włamanie do hali

Ubiegłej nocy doszło do włamania do hali pani Zernicke przy ulicy Bramie Holenderskiej (niem. Holl. Tor, obecnie pl. Grunwaldzki), skąd ukradziono kilka kartonów cygar i papierosów. Do włamania do tej samej hali doszło także w ubiegłym tygodniu, ale bez powodzenia (ET, wtorek, 14.05.1929 r.).



Wypadek drogowy na Wewnętrznej Grobli Młyńskiej

Wczoraj około południa o godz. 12.20 na Wewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Inn. Muehlendamm, ) samochód osobowy zderzył się rowerem. Rower został uszkodzony. Skończyło się całe szczęście na drobnych obtarciach i rowerzysta uszedł cało. Na razie nie rozstrzygnięto, kto ponosi winę w wypadku (ET, wtorek, 14.05.1929 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"