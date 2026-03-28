Dawno temu w Elblągu... konkubina wydała partnera

- W niedzielę w Domu Rzemiosła odbędzie się wieczór rozrywkowy. Organizatorzy, którzy dzięki swoim wcześniejszym występom z powodzeniem konkurowali z zespołem „Leipziger", również jutro zaprezentują bogaty i urozmaicony program, zapewniając rozrywkę licznie zgromadzonej publiczności - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Wybierz się do teatru i wesprzyj placówkę opiekuńczą dla dzieci

Ośrodek opiekuńczy dla dzieci, na rzecz którego w jutrzejszą niedzielę odbędzie się przedstawienie w lokalnym teatrze miejskim, jest placówką wychowawczą dla dziewcząt w wieku szkolnym, które w czasie wolnym od zajęć szkolnych pozostają bez opieki domowej. Przyjmowane tam są dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Ośrodek opieki pozaszkolnej został utworzony na wzór ośrodków w innych miastach, jednak dostosowany do lokalnych warunków i potrzeb. Ma on na celu ochronę dzieci przed szkodliwym wpływem złych wzorców, złego towarzystwa i bezczynności, ale także wychowanie ich w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, zastępując brakującą edukację domową. Placówka stara się osiągnąć ten cel poprzez systematyczne zajmowanie się dziećmi, nakładając na nie określone codzienne obowiązki i w ten sposób pielęgnując w podopiecznych poczucie porządku, czystości i punktualności. Wspieranie finansowe takiego przedsięwzięcia jest z pewnością szlachetnym działaniem, a ci, którzy nie mogą przekazać dużych środków, powinni pamiętać o przysłowiu „małe jest początkiem wielkiego" i nie uważać swojego wkładu za zbyt mały, ale śmiało przekazać go na cele placówki. Każdy wkład, nawet najmniejszy, jest mile widziany i przyjmowany z wdzięcznością. Każdy, kto jutro wybierze się na przedstawienie do teatru miejskiego, pomoże pokryć koszty utrzymania placówki, a dodatkowo zapewni sobie kilka godzin przyjemnej rozrywki (AZ, neidziela,15.03.1903 r.).

Egzamin na inspektorów mięsnych

Wczoraj w lokalnej rzeźni odbył się egzamin na inspektorów mięsnych pod przewodnictwem lekarza departamentu Preuße z Gdańska (niem. Danzig). Spośród czternastu uczestników ostatniego kursu jeden nie stawił się. Egzamin zdało dwanaście osób (AZ, niedziela,15.03.1903 r.).

Urocza partnerka

W piątek po południu aresztowano robotnika Emila Butta. Został on zgłoszony na policję przez swoją konkubinę, z którą wędrował po kraju żebrząc, która przekazała, że w drodze z miejscowości Prabuty (niem. Riesenburg) do Elbląga popełnił on szereg kradzieży. Jego urocza towarzyszka twierdzi, że jest całkowicie niewinna (AZ, niedziela, 15.03.1903 r.).

Sprzedaż piekarni

Pan Struwe, mistrz piekarski, sprzedał swoją nowo urządzoną piekarnię przy ulicy Zielonej (niem. Grünstraße) za 21 000 marek mistrzowi piekarskiemu z Młynar (niem. Mühlhausen) (AZ, niedziela, 15.03.1903 r.).

Wkrótce powstanie Chór Filharmoniczny

Pomysł utworzenia chóru mieszanego pod powyższą nazwą spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, ponieważ zgłasza się coraz więcej utalentowanych wokalnie i muzycznie kobiet i mężczyzn, dzięki czemu nowy chór będzie mógł pochwalić się dość pokaźną liczbą członków. Jak słyszymy, wkrótce odbędzie się zebranie, podczas którego nastąpi ostateczne utworzenie stowarzyszenia (AZ, wtorek, 17.03.1903 r.).

Szkoła doskonalenia zawodowego pokazuje prace swoich podopiecznych

Miejska szkoła doskonalenia zawodowego, która ostatnio znalazła się w centrum zainteresowania dzięki uznaniu kompetentnych środowisk, pokazała wczoraj po południu licznej publiczności prace malarskie swoich uczniów (dekoracje ścienne i sufitowe, wypełnienia pilastrów, martwe natury, studia natury itp. wykonane techniką akwareli, oleju, tempery, kredy i farb klejowych). Prace spotkały się z powszechnym uznaniem (AZ, wtorek, 17.03.1903 r.).

Więcej młodych zajęcy

Z różnych regionów napływają informacje, że już w lutym na polach zaobserwowano wiele młodych zająców. Można więc spodziewać się w tym roku sporej liczby zajęcy (AZ, wtorek, 17.03.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.