Dawno temu w Elblągu... książęta spędzały wakacje w Kadynach

Dziś przed południem do Kadyn (niem. Cadinen) przybyły najmłodsze dzieci naszej panującej pary, książę Joachim i księżniczka Luiza*. Dziś rano o godz. 6.12, na nasz dworzec przybył specjalny pociąg złożony z czterech wagonów, którego kierownikiem aż do Elbląga był pan Otto, gdzie po wymianie lokomotywy został ustawiony na tory prowadzące nad zalew, by ruszyć w stronę Kadyn - o tym pisała elbląska prasa w lipcu 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Na odcinku do Kadyn kierownikiem pociągu był administrator kolei, pan Wolf. Na dworcu w Kadynach przywitał zacnych gości radca powiatu, pan Etzdorf. Księżniczka zabrała ze sobą dwie koleżanki do zabawy. Poza tym do Kadyn przybył także książę Fryderyk z Holsztyna Glücksburga**. W towarzystwie cesarskich dzieci znajdowali się także lekarz przyboczny, tajny radca dr Zunker oraz dama dworu hrabina Keller. Pobyt w Kadych upłynie dzieciom według następującego harmonogramu: zaplanowano wypoczynek w okazałym parku, wyprawy po okolicy, a także wycieczki do przyciągającego turystów kąpieliska Krynica Morska (niem. Kahlberg) statkiem “Radaune” z Gdańska (niem. Danzig), który już od przedwczoraj zacumowany jest w kadyńskim porcie. Pusty pociąg wyjechał dziś przed południem około godziny 10 z Kadyn i kierował się bezpośrednio do Berlina. Cesarzowa*** w najbliższych dniach również przybędzie do Kadyn (AZ, piątek, 01.07.1904 r.).

W Berlinie powstanie pomnik elbląskiego poety

W Berlinie zostanie postawiony pomnik na cześć poety dr. Juliusa Lohmeyera (1835-1903), który przez wiele lat mieszkał w Elblągu i podczas swojego pobytu w Berlinie utrzymywał żywy kontakt z wieloma osobami z Elbląga. Pomnik ma zostać odsłonięty 6 października, w dniu urodzin pisarza. Autorem projektu pomnika jest radca budowlany March. […] Pomnik powstał z inicjatywy przyjaciół artysty (AZ, piątek, 01.07. 1904 r.).

Co porabiają książęta w Kadynach?

Książę Joachim i księżniczka Luiza wraz ze swoimi towarzyszkami zabaw odbyli wczoraj przed południem wizytę w kadyńskiej szkole i u kowala. Wczoraj po południu książę Joachim udał się wraz z księciem Glücksburga i Holsztynu statkiem Radaune na wycieczkę do Krynicy Morskiej. Dziś przed południem książęta wybrali się na spacer po Szosie Tolkmickiej, po południu zaplanowano wycieczkę do Krynicy (AZ, sobota, 02.07.1904 r.).

Cyrk Blumenfeld już w Elblągu

Dziś przed południem przybył do Elbląga na Mały Plac Ćwiczeń (niem. Kl. Exerzierplatz), cyrk Blumenfeld i już jutro da premierowy pokaz. Sam cyrk z zewnątrz jak i bardzo dobre konie, jakim dysponuje, są dowodem na to, że mamy do czynienia z cyrkiem z najwyższej półki. Zachęcamy więc gorąco do odwiedzenia jednego z jego pokazów (AZ, sobota, 02.07.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

19 kwietnia bieżącego roku czeladnik ślusarski Gustaw Kuhn i praktykant w tym samym zawodzie Walter Kegel spacerowali sobie w stanie totalnego upojenia ulicą Królewiecką (niem. Königsbergerstraße). Gdy przechodzili obok firmy Loeser und Wolf, podnieśli z ziemi kamienie i zaczęli rzucać nimi w trzy okna na pierwszym piętrze. Z powodu uszkodzenia mienia Kuhn otrzymał karę pieniężną w kwocie 20 marek a Kegel w kwocie 6 marek. Prokurator złożył wniosek przeciwko pierwszemu oskarżonemu o wymierzenie mu kary pięciu dni więzienia (AZ, sobota, 02.07.1904 r.).

*Chodzi o dzieci ostatniego niemieckiego cesarza i króla Prus, przedstawiciela dynastii Hohenzollernów, Wilhelma II (ur. 27 stycznia 1859 roku w Berlinie, zm. 4 czerwca 1941 r. w Doorn w Holandii, Joachima Franza (1890–1920) i Wiktorię Luizę Adelheid (1892–1980) - Wikipedia

**Fryderyk von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, ur. 23 sierpnia 1891 roku w Gut Grünholz, Szlezwik, zm. 10 lutego 1965 roku w Coburgu – książę Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, głowa rodu von Schleswig-Holstein w latach 1934–1965 – Wikipedia

***Augusta Wiktoria Fryderyka Ludwika Feodora Jenny ze Szlezwika-Holsztyna-Sonderburga-Augustenburga (ur. 22 października 1858 roku w Dłużku, zm. 11 kwietnia 1921 r. w Doorn w Holandii – królowa Prus i cesarzowa niemiecka – Wikipedia

