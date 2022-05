Dawno temu w Elblągu: mieszkańcy pływali statkiem do Krynicy Morskiej

Ulubione kąpielisko Krynica Morska (niem. Kahlberg), które dzięki częstym wizytom cesarskiej rodziny w ubiegłym roku zyskało wielką sławę poza granicami prowincji Prus Wschodnich i Zachodnich, było w zeszłym roku mało dostępne dla mieszkańców, ponieważ, pomijając niedziele i dni świąteczne, tylko w dwa dni robocze można było się tam dostać statkiem z Tolkmicka (niem. Tolkemit). Z kolei do Tolkmicka z Elbląga można się było dostać koleją nadzalewową - o tym pisała elbląska prasa w maju 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Na szczęście Towarzystwo Kolei Wschodnioniemieckiej jako jednostka zarządzająca koleją nadzalewową zjednoczyło się ze spółką akcyjną “Kąpielisko Kahlberg”, by zaradzić problemowi słabego połączenia pomiędzy Tolkmickiem a Krynicą. Oba towarzystwa wyczarterowały wspólnie z właścicielem przedsiębiorstwa żeglugowego, panem Zedlerem, piękny i bardzo wygodny statek “Annę”, który będzie kursował na trasie Tolkmicko-Krynica. Od 15 maja do 14 czerwca i od 2 września do 15 września statek będzie kursował trzy razy w tygodniu. W okresie od 15 czerwca do 1 września sześć razy w tygodniu oraz we wszystkie niedziele i święta. […] Droga powrotna z Krynicy została tak zaplanowana, że statek przybywa do Tolkmicka na 5-10 minut przed odjazdem pociągu do Elbląga lub do Braniewa (niem. Braunsberg). Podróż statkiem trwa 30 minut, podróż pociągiem z Elbląga do Tolkmicka zajmuje godzinę, z Braniewa do Tolkmicka 56 minut, więc do kąpieliska w Krynicy, zarówno z Elbląga jak i Braniewa, można dotrzeć w półtorej godziny. Trzymamy kciuki, by to przedsięwzięcie cieszyło się sukcesem. Zwracamy szczególną uwagę naszych czytelników na szczegółowy rozkład jazdy w części ogłoszeniowej tego wydania (AZ, niedziela, 15.05.1904 r.).

Prezydent rejencji z wizytą w Elblągu

Dziś w hotelu “Königlicher Hof” zatrzymał się prezydent rejencji* Jarotzky i tego też dnia wybrał się z kilkoma ważnymi personami nad rzekę Nogat (AZ, niedziela, 15.05.1904 r.).



Szwedzki zespół w Elblągu

Szwedzki kwartet męski, który obecnie znajduje się na tournée koncertowym w Niemczech, wystąpi przed elbląską publicznością w dniach 18 i 19 maja w Resursie Mieszczańskiej (AZ, niedziela, 15.05.1904 r.).



Wycieczka na wybrzeże nadzalewowe

Wczoraj Związek Śpiewaczy działający przy fabryce Loeser und Wolff, łącznie 150 osób, wybrał się na wycieczkę nad zalew. Turyści chcieli dotrzeć do Jagodna (niem. Wogenab), Kamionka Wielekiego (niem. Ziegelwald) i Nadbrzeża (niem. Reimannsfelde), skąd wybrali się na spacer po lesie. Ku uciesze wszystkich, wycieczka upłynęła przy ładnej pogodzie. Jak zawsze, także i tym razem uczestnicy wyprawy w drogę powrotną udali się koleją nadzalewową (AZ, wtorek, 17.05.1904 r.).



Letnie świętowanie czas zacząć

Związek Budowniczych Maszyn organizuje pierwszego dnia Zielonych Świątek po południu letni festyn w hotelu Elbląg (AZ, wtorek, 17.05.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Czeladnik hydrauliczny Paul Wischnewski z Elbląga został oskarżony o to, że podczas bójki uszkodził pewnemu robotnikowi marynarkę o wartości 13 marek. W. na swoje usprawiedliwienie powiedział, że był wtedy pijany. Sąd przyjął, że oskarżony popełnił czyn nieświadomie i uniewinnił go.

Drwale Herrmann Krüger, Andreas Thiel i August Brengel z Tolkmicka (niem. Tolkemit) zostali oskarżeni o kradzież drewna a żona robotnika Amalie Kibowski także o paserstwo. Pierwsi trzej ukradli wspólnie w grudniu ubiegłego roku z lasu Hohenwalde furę drewna i sprzedali je pani K. za osiem marek. Kobieta przypuszczała, że drewno pochodzi z kradzieży. Krüger, Thiel i Brengel za kradzież drewna otrzymali karę pieniężną w kwocie 30 marek każdy lub 10 dni więzienia. Muszą także zwrócić pieniądze za skradzione drewno. Kobieta za paserstwo została skazana lub na 5 dni więzienia (AZ, środa, 18.05.1904 r.).

*rejencja to jednostka administracyjna, niem. Regierungsbezirk w kilku krajach związkowych Niemiec, podległa rządowi krajowemu – Wikipedia

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".