Dawno temu w Elblągu... modernizowano dworzec

- Podczas dwóch dni świątecznych odbędą się w naszym mieście dwa koncerty wojskowe. Jeden z nich z hotelu "Stadt Elbing", drugi natomiast w "Schillingsbrücke". Również w "Tivoli" w oba dni świąteczne zaplanowano duże koncerty - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Loża "Nordstern" organizuje podczas świąt wieczorek rozrywkowy

Loża „Nordstern”, której wieczory rozrywkowe cieszą się nie tylko wielką popularnością, ale także w pełni zaspokajają większe oczekiwania artystyczne, zaprosiła swoich przyjaciół i mecenasów w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych ponownie do „Złotego Lwa”, aby zaserwować im kilka przyjemnych, radosnych godzin z rozrywką. Wydarzenie ma być jednocześnie wieczorem honorowym dla stale współpracujących z lożą pań i panów (AZ, niedziela, 12.04.1903 r.).

Kradzież przy ulicy Długiej Niskiej

W czwartek z zamkniętej piwnicy jednego z domów przy ulicy Długiej Niskiej (niem. Lange Niederstraße) ukradziono sporą ilość mięsa, smalcu, miodu i innych produktów spożywczych. O kradzież podejrzana jest pewna kobieta, jednak brak jest jeszcze dowodów na jej sprawstwo (AZ, niedziela, 12.04.1903 r.).

Wizyta Cesarzowej w Kadynach została przełożona

Wizyta Cesarzowej w Kadynach (niem. Cadinen) została przełożona. Cesarzowa uległa niedawno wypadkowi, jednak, jak wiadomo, powoli doszła już do siebie. Dało to jednak powód do przypuszczenia, że nie będzie ona towarzyszyć Cesarzowi w podróży do Rzymu, lecz uda się z najmłodszymi dziećmi do Kadyn. To przypuszczenie okazało się jednak bezpodstawne. Cesarzowa, jak przewidziano, będzie jednak towarzyszyć Cesarzowi w podróży do Rzymu (AZ, środa, 15.04.1903 r.).

Zmiany na naszym dworcu kolejowym

Nasz dworzec w najbliższym czasie czekają wielkie zmiany. Dojdzie tam bowiem wkrótce do przebudowy budynku dworcowego, która była już rozważana kilka lat temu. Nowy budynek służbowy, który stanie na północ od budynku stacji, jest niemal ukończony. Na naszej stacji gazowe oświetlenie wkrótce ustąpi miejsca elektrycznemu światłu. Energię elektryczną dostarczy centrala elektryczna. W tym celu została tam już zainstalowana specjalna maszyna dynamo (AZ, środa 15.04.1903 r.).

Zgubne skutki pozostawienia dziecka samego w domu

Dziwne zatrucie połączone z udarem mózgu wystąpiło w poniedziałek przed południem u pięcioletniej córeczki kowala fabrycznego Hermanna Krischa, zamieszkałego przy ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße). Dziecko wypiło wódkę pod nieobecność rodziców. Pomoc lekarska przyszła za późno (AZ, środa, 15.04.1903 r.).

Poranny darmowy koncert przy ulicy Bożego Ciała

Wczoraj wczesnym rankiem muzyczna niespodzianka wyrwała z głębokiego snu wielu mieszkańców ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße). Jak nam przekazano, orkiestra trębaczy z Olsztyna (niem. Allenstein) chciała sprawić mieszkającemu tam mistrzowi kowalskiemu Bentzkiemu urodzinowy prezent, i choć niektórzy początkowo byli niezadowoleni z powodu zakłócenia snu, który w trzeci piątek miesiąca jest szczególnie dobroczynny, to piękne wykonanie w wydaniu orkiestry spotkało się później z tym większym uznaniem i wielu było za kontynuacją tego darmowego koncertu (AZ, czwartek, 16.04.1903 r.).

Przykry incydent na Zawadzie

Wczoraj na Zawadzie (niem. Pangritz Colonie) doszło do poważnego wypadku. W wyniku kłótni dziewięcioletni uczeń zadał nieco starszej dziewczynce cios nożem w klatkę piersiową. Poszkodowana została przewieziona do tutejszego szpitala (AZ, piątek, 17.04.1903 r.).

Awantura przy ulicy Królewieckiej

Dzisiejszego przedpołudnia przy ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergerstraße) zebrał się duży tłum. Mieszkający tam formierz August C. upił się, wywołał awanturę i próbował wszcząć kłótnię z właścicielami tamtejszego lokalu. Gdy chciano go wyrzucić na ulicę, uzbroił się w długi nóż rzeźniczy i groził, że wszystkich zabije. Aby zapobiec realizacji jego gróźb, zatrzymał go policjant (AZ, piątek, 17.04.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.