Dawno temu w Elblągu... odbył się festyn w Domu Strzeleckim

W Domu Strzeleckim odbędzie się jutro pierwszy festyn dla dzieci oraz koncert instrumentalny, do których wielkie przygotowania poczynił ekonom, pan Mass. Idyllicznie położone miejsce przyciągnie z pewnością jutro wiele rodzin, tym bardziej, że wstęp za wejście jest naprawdę korzystny - o tym pisała elbląska prasa w lipcu 1904 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Wakacje, znowu są wakacje!

Jakiego błogiego uczucia szczęścia doświadczają dzieci, gdy wreszcie nastają wakacje. Dzień w dzień siedzą w ławkach uczą się więcej i więcej, co jest oczywiście konieczne z uwagi na późniejszą walkę o przetrwanie w dorosłym życiu. Jednak pożądny odpoczynek i odprężenie też powinny mieć miejsce, by młody dziecięcy organizm zbyt wcześnie nie zwiotczał. Wakacje, jakie to magiczne słowo! A ta magia wyraża się szczególnie wtedy, gdy możemy wybrać się gdzieś w siną dal. Jak czerwienią się młode dziecięce buzie, przeżywając ekscytację na chwilę przed wyjazdem, wybierając się na wieś, nad morze czy w góry, pozostawiając za sobą myśli o szkole, gdy to powraca apetyt, gdy spędzają całe dnie na dworze w dobrych humorach […]. Takie odświeżenie ciała i ducha jest dla tysięcy mieszkających w mieście dzieci konieczne, jednak dalekie podróże są zarezerwowane niestety tylko dla nielicznych. Stąd też powinniśmy dokonać wszelkich starań, aby i ci biedniejsi mogli w przyszłości wziąć udział w koloniach dla poprawy zdrowia ciała i ducha. Wielkim powodzeniem cieszą się zainicjowane niedawno przez doświadczonych pedagogów wycieczki jednodniowe. Ojcowie i matki nie muszą się wtedy cały dzień troszczyć i martwić o swoje pociechy, które często też nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Lepiej więc, gdy znajdują się pod dobrą opieką, zamiast latać samopas. Co, gdy przyjdą im wtedy do głowy jakieś głupoty? Z kolei ojcowie, którzy mają możliwość otrzymania kilku tygodni urlopu, zostawiają go na czas ferii, by spędzić go z pociechami […] (AZ, niedziela, 03.07.1904 r.).

Co nowego w Kadynach?

Wczoraj przed południem w kadyńskiej kaplicy odbyło się nabożeństwo, które odprawił pastor Graudenz z Łęcza (niem. Lenzen). Cesarskie dzieci przebywały po południu w parku. Cesarzowa przybędzie do Kadyn (niem. Cadinen), jak ostatecznie ustalono, w środę, 7 lipca specjalnym pociągiem (AZ, wtorek, 05.07.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Kelner Ferdynand B. z Elbląga obsługiwał w palmową niedzielę w gospodzie “Tivoli” robotnika H. Kelner otrzymał od niego 2 marki. H. miał zapłacić 60 fenigów, kelner jednak nie zwrócił mu reszty. Dopuścił się więc sprzeniewierzenia. Powinien zatrzymać bowiem jedynie 60 fenigów. Sąd jednak uniewinnił kelnera, uznając, że oskarżony nie zrobił tego umyślnie a przez pomyłkę i roztargnienie (AZ, środa, 06.07.1904 r.).

Cesarzowa Augusta Wiktoria przybyła do Kadyn

Cesarzowa Augusta Wiktoria, która wczoraj po serdecznym pożegnaniu przez Cesarza w Świnoujściu (niem. Swinemuende) wyjechała do Kadyn, przybyła dzisiaj rano o godz. 6.25 specjalnym pociągiem składającym się z 5 wagonów, na oflagowany elbląski dworzec. […] Po wymianie lokomotywy pociąg udał się do Kadyn. […] Na pojedynczych przejściach wartowali policjanci. W Małym Ogrodzie Zabaw (niem. Kl. Lustgarten), na rogu ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstrasse) zebrała się delegacja dziewcząt ze szkoły gospodarstwa domowego Marienheim. Marzenie zaciekawionych dziewcząt, by zobaczyć matkę narodu, jednak nie zostało spełnione, ponieważ okno wagonu salonowego, w którym znajdowała się Jego Królewska Mość (drugi wagon za lokomotywą), było zasłonięte. [..] Punktualnie i zgodnie z ustaleniami o godz. 7.30 pociąg dojechał do Kadyn, gdzie Cesarzową przywitali książę Joachim, księżniczka Luiza, hrabina Keller, tajny radca Zunker i radca powiatu Etzdorf. Gdy Cesarzowa wyszła z pociągu, można było zobaczyć prawdziwą pełną uczuć scenę rodzinną. Dzieci z okrzykami radości dopadły mamę i zaczęły ją obejmować i całować. Książę Joachim przekazał mamie bukiet kwiatów. Cesarzowa objęła swoje dzieci. […] Rodzina cesarska spędziła przedpołudnie w rezydencji i w parku. […] (AZ, piątek, 08.07.1904 r.).

