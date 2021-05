Dawno temu w Elblągu... Otto Komnick dał popis na rzece

Bardzo interesujący pokaz można było obejrzeć w ostatnich dniach na rzece Elbląg. Znany elbląski sportowiec Otto Komnick testował swoją najnowszą motorówkę, która ma zamiar tu, na Wschodzie, brać udział w wyścigach. Motorówka nosi imię "O-keh" i została zbudowana na znanej stoczni Engelbrechta w Berlinie - pisała elbląska prasa w maju 1929 roku.

Motorówka osiąga prędkość do 65 km/h, co zalicza się na wodzie do naprawdę wysokich osiągnięć. Jest to naprawdę szczególny widok, którzy nieliczni mogli zobaczyć na żywo, a większość zna ten obraz jedynie z filmów, [...] gdy łódź wchodzi w zakręt, a fale rozbryzgują się wysoko, połyskując w tęczowych barwach. Mimo takiej prędkości łódka potrzebuje trzech metrów, by się zatrzymać (ET, piątek. 24.05.1929 r.).

Pływalnia na rzece Elbląg otwarta od 19 maja

Karnet można wykupić w głównej kasie miejskiej w godz. 8-13. Zajęcia pływania kosztują dla dorosłych 18 a dla uczniów 10 marek (ET, czwartek, 16.05.1929 r.).

Jak pracuje das Deusche Bad?

Das Deutsche Bad (niem. Niemieckie Kąpielisko) będzie otwarte 17 i 18 maja w godz. 9-20. W dniach 19, 20 i 21 maja kąpielisko będzie zamknięte z powodu czyszczenia kotłów (ET, czwartek, 16.05.1929 r.).

Potrącona przez rowerzystę straciła kilka zębów

Pewien nierozsądny jadący z ogromną prędkością rowerzysta wczoraj w południe na rogu Bożego Ciała (niem. Leichnamstrasse) i Browarnej (niem. Ziesestrasse) przejechał zamieszkałą na Małej Górze Cudów (niem. Kl. Wunderberg, dzisiejsza ulica Karowa) kobieta i mocno poturbował. Kobieta przechodziła przez ulicę i gdy znajdowała się dwa metry od chodnika, nadjechał z ogromną prędkością rowerzysta i próbował przejechać między kobietą a chodnikiem. Rowerzysta najechał na kobietę, także ta przewróciła się na ulicę i doznała obrażeń podbródka i straciła zęby w górnej szczęce. Poza tym rozdarła sobie ubrania. Rowerzysta zaprowadził kobietę do szpitala Bożego Ciała, skąd kobieta potem sama wróciła do domu (ET, czwartek, 16.05.1929 r.).

Pół wieku w szkolnictwie

Pan Manzek z Elbląga 21 maja będzie obchodził 50. rocznicę w zawodzie nauczyciela (ET, piątek, 17.05.1929 r.).

Dyplom uznania za 25-letnią służbę

Dyplom uznania za długoletnią wierną służbę przekazała Izba Przemysłowa i Handlowa w Elblągu kamieniarzowi Friedrichowi Kisch, który przepracował 25 lat, z małymi przerwami i od 15 lat nieprzerwanie w firmie C. Matthias (ET, sobota, 18.05.1929 r.).

Uwaga, w mieście grasują złodzieje!

Wczoraj w południe sprzed salonu fryzjerskiego przy ulicy Janowskej (niem. Herrenstrasse) ukradziono stojący tam rower (ET, piątek, 17.05.1929 r.).

W skarpetkach po Starym Mieście

Spacerujący w skarpetkach mężczyzna rozbawił wczoraj publikę na Starym Mieście. Prawdopodobnie uciskały go buty. Postanowił więc tak sobie pomóc, że ściągnął buty i trzymał je w ręce. Ponieważ buty były nowe i mężczyzna podczas chodzenia kuśtykał, można stwierdzić, że podczas zakupu butów rozmiar butów nie miał dla niego zbyt wielkiego znaczenia (ET, piątek, 17.05.1929 r.).

Nierozważny kierowca

W sobotę po południu samochód potrącił Ernsta Popalla. Mężczyzna szedł przez ulicę za autem, które na ulicy Zamkowej (niem. Burgstrasse), róg Dienststrasse, wykonało manewr cofania i najechało na Popalli na stopę. Mężczyzna doznał takich obrażeń, że konieczne było jego przewiezienie do szpitala (ET, wtorek, 21.05.1929 r.).

Bójka pomiędzy lokatorami

Wczoraj w południe przy ulicy Krakusa (niem. Brauereistrasse) doszło do bójki pomiędzy mieszkającymi tam lokatorami, podczas której użyto takich przedmiotów jak szufla do śniegu, sztacheta i kastet. Mężczyźni byli pijani. Awanturników rozdzielił gospodarz i pilnował ich do przyjazdu policji (ET, środa, 22.05.1929 r.).

Liczenie świń i owiec

Liczenie świń w Niemczech, a w Prusach dodatkowo liczenie owiec odbędzie się 1 czerwca. Zabieg ten służy celom gospodarczym i statystycznym. Kto nie sporządzi żadnych danych, albo złoży dane nieprawdziwe lub niekompletne, może zostać ukarany karą pół roku więzienia lub karą pieniężną w kwocie 10 000 marek (ET, czwartek, 23.05.1929 r.).

