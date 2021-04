Dawno temu w Elblągu...planowano budowę mostu

Pomiędzy drugą i trzecią ulicą Niską (rejony dzisiejszej ulicy Pływackiej) a także na przystanku przy budynku dworca Angielski Zdrój (niem. Englisch Brunnen, dzisiejszy dworzec Elbląg Zdrój) będą kładzione tory. W planach jest wybudowanie masywnego mostu kolejowego u wejścia do portu. Zamierzenie to zostało podane do wiadomości w dziale gospodarczym naszej gazety. Stanowisko w tej sprawie, ewentualne wątpliwości interesanci i mieszkańcy mogą składać w trzecim rewirze policji przy ulicy Browarnej 12 (niem. Ziesestrasse) - pisała gazeta "Elbinger Tageblatt" w kwietniu 1929 r.

Ze świata sportu

Podczas dni świątecznych robotnicza drużyna sportowa z Tolkmicka (niem. Tolkemit) gościła u siebie robotnicze drużyny sportowe z Elbląga i Braniewa (niem. Braunsberg). Drużyny młodzieżowe z Tolkmicka i Elbląga stoczyły pełen rozmachu mecz piłki ręcznej, który zakończył się zwycięstwem drużyny z Elbląga z wynikiem 2:1. Mecz piłki ręcznej seniorów miał bardziej zacięty przebieg. Elbląska drużyna opuściła boisko z zasłużonym wynikiem 5:4. [...] (ET, środa, 03.04.1929 r.).

Już nie grozi nam powódź!

Jak udało nam się ustalić z rzetelnego źródła, lód na rzece Wiśle już praktycznie się rozpuścił [...]. Pozim wód jest umiarkowany, więc nie ma niebezpieczeństwa powodzi (ET, środa, 03.04.1929 r.).

Koncert w kościele Trzech Króli

W najbliższą niedzielę panie ze szkoły pani Rasenberger-Koch z Elbląga organizują w kościele Trzech Króli koncert religijny. Podczas koncertu będziemy mogli usłyszeć Ilse Pohl, Margarete Knorr i Anne Schuhmacher. Podkład muzyczny na organach w wykonaniu dyrektora muzycznego Steigledera. Środki zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na cele charytatywne (ET, czwartek, 04.04.1929 r.).

Napad na pocztę w Nadbrzeżu wyjaśniony. Sprawca zatrzymany

Elbląska policja krymialna wyjaśniła sprawę napadu na pocztę w Nadbrzeżu (niem. Reimannsfelde). Sprawca został ujęty, aresztowany a podczas przesłuchania przyznał się do napadu. [...] (Elbinger Tageblatt, piątek, 05.04.1929 r.).

Mia Rensitzer i Max Mannsfeld wystąpią w Elblągu

Pani Mia Rensitzer i pan Max Mannsfeld (tenor) dadzą koncert we wtorek, 16 kwietnia w Gimnazjum Realnym w Elblągu. Artystyczne osiągnięcia tych dwoja są wysoko cenione w naszych kręgach. Artyści zawsze mają do zaoferowania występ na wysokim poziomie (ET, sobota, 06.04.1929 r.).

Pożar w sąsiedztwie straży pożarnej

Jeden ze strażaków, który pełnił właśnie nocną służbę, zauważył z okna, że w znajdującym się naprzeciwko straży pożarnej domu przy ulicy Dworu Miejskiego 11 (niem. Stadhofstrasse, ulica obecnie nie istnieje, dziś jest tam boisko szkoły przy ul. Rycerskiej) wybuchł pożar. W domu znajdowało się okno szczytowe, przez które można było dostrzeć wydobywający się ogień. Ponieważ okno znajduje się bezpośrednio pod dachem, w rachubę mogło wchodzić to, że zapaliła się podłoga. Straż pożarna, która przybyła na miejsce, stwierdziła, że zajęła się sterta wiórów, szybko jednak ugasiła pożar za pomocą pompy. Poza osmoleniem powstałym wskutek rozprzestrzeniającego się ognia nie doszło do większych zniszczeń (ET, piątek, 05.04.1929 r.).

Elbląski włamywacz aresztowany w Berlinie

Podczas podróży do domu policja aresztowała niejakiego Ericha Leidinga z Elbląga, który jako przywódca młodzieżowej szajki, dokonał tam jedenastu włamań, między innymi w dwóch kościołach. Leiding pojechał ze swoją wypłatą do Berlina, gdzie nie udało mu się nawiązać kontaktu ze z tzw. "ludźmi po fachu". Pewna pracownica kafejki udzieliła głodującemu elblążaninowi schronienia. Leiding próbował dokonywać włamań, jednak bez większych rezultatów (ET, sobota, 06.04.1929 r.).

Z Fosy Miejskiej wypłynęło ciało

Wczoraj wieczorem około godz. 18 z Fosy Miejskiej (niem. Danziger Graben) wypłynęło ciało w posuniętym stanie rozkładu. Jest to już trzecia ofiara w ciągu ostatnich ośmiu dni. Tym razem okazał się nią August Jäckel zamieszkały przy ulicy Benkensteinerstrasse, który jest poszukiwany od 28 listopada ubiegłego roku. Jäckel, jak wówczas przyjęto, z wielką dozą pewności, utonął w wyniku nieszczęśliwego wypadku (Elbinger Tageblatt, środa, 03.04.1929 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"