Dawno temu w Elblągu... pociąg zderzył się z bykiem

Ubiegłej nocy na odcinku Ostróda (niem. Osterode) - Elbląg doszło do wypadku kolejowego, który mógł okazać się zgubny w skutkach dla pasażerów. Pomiędzy stacjami Markusy (niem. Markushof) i Jasionno (niem. Eichenhorst) o godz. 10.15 został przejechany przez pociąg osobowy jadący na odcinku Ostróda-Elbląg byk - o tym pisała elbląska prasa w sierpniu 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Wagon nr cztery wykoleił się. Z kolei lokomotywa i znajdujący się za nią wagon towarowy i wagon trzeciej klasy przejechały przez potężne zwierzę. Całe szczęście pasażerowie wykolejonego wagonu, który potoczył się kilka metrów obok toru, najedli się tylko strachu lub tylko trochę się poturbowali. Lokomotywa i wagony doznały poważnych uszkodzeń. Jednak okazało się, że pierwszy wagon był zdatny do jazdy, dlatego też wszystkich pasażerów przewieziono w jednym wagonie, trzeciej klasy do Elbląga. Odcinek był po krótkim czasie dopuszczony do użytku (AZ, niedziela, 28.08.1904 r.).

Niewielki pożar komina przy ulicy Wodnej

W sobotę wieczorem o godz. 20.25 wezwano straż pożarną na ulicę Wodną 9 (niem. Wasserstraße). Wskutek zajęcia się płynnych materiałów palnych w jednym z kominów zapaliła się sadza. Całe szczęście nikt nie znalazł się w niebezpieczeństwie (AZ, wtorek, 23.08.1904 r.).

Kradzieże na polach i w sadach

Na porządku dziennym są obecnie kradzieże na polach i w sadach. We wsiach szczególnie cierpią na tym właściciele ziemscy, których dobra znajdują w pobliżu dróg będących obecnie w budowie. Robotnikami tych dróg są przeważnie mówiący po polsku robotnicy, którzy mieszkają w ziemiankach i korzystają z dóbr rosnących na polach. Stąd też przy polach z ziemniakami muszą stać stróże. Na tutejszych przedmieściach plądrowane są także sady owocowe. Tutaj sprawcami są chłopcy w wieku szkolnym lub inni młodzi chłopcy, którzy bezczynnie wałęsają się po okolicy (AZ, wtorek, 23.08.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Pewien tutejszy robotnik August Jork nie przejmował się utrzymaniem swoich dzieci. Pozostawił swoją dwójkę najmłodszych dzieci swojemu losowi i oddał się długiemu próżniactwu. Dwójka dzieci, dziewczynki w wieku 9 i 12 lat, stały się od trzech miesięcy własnością opieki dla ubogich. Jork musiał dziś pojawić się przed sądem, który już dwukrotnie skazał go wcześniej za podobne przewinienia. Dziś skazano go na cztery tygodnie więzienia. Po odbytej karze zostanie przekazany oddziałowi policji wiejskiej, by dać mu okazję przyuczenia się do nowych prac na wsi (AZ, środa, 24.08.1904 r.).

Teatr Hermanna Liebinga na Małym Placu Ćwiczeń

Do Elbląga przybył teatr Hermanna Liebinga i jutrzejszego wieczoru o godz. 19 na Małym Placu Ćwiczeń (niem. Kl. Exerzierplatz) otworzy swoje podwoje przed publicznością. Jak udało nam się dowiedzieć, najbardziej przejmujące są odtwarzane sceny z wojny rosyjsko-japońskiej czy napad na pociąg […]. Pokazy będą odbywać się codziennie ze zmiennym programem (AZ, sobota, 27.08.1904 r.).

Tragiczna śmierć w drodze do krewnych

Tragiczną śmiercią zginął właściciel ziemski z Kazimierzowa (niem. Ellerwald) Johannes Funk. Podczas podróży do swoich krewnych nagle rozpierzchły się konie. Wóz uderzył w drzewo i się przewrócił. 82-letni mężczyzna uderzył tak nieszczęśliwie głową w drzewo, że zginął na miejscu. Pozostali pasażerowie wylądowali w rowie, gdzie skąpali się w wodzie (AZ, niedziela, 28.08.1904 r.).

Firma Loeser und Wolff przekazała cygara żołnierzom w Afryce

Firma Loeser und Wolff z Elbląga i Berlina przekazała na początku lipca Czerwonemu Krzyżowi stacjonującemu w niemieckiej części Afryki południowo-zachodniej 30 tysięcy cygar. Transport powinien w najbliższych dniach dotrzeć do miasta Swakopmund (miasto w zachodniej Namibii). Cygara te będą wspaniałym podarkiem dla naszych dzielnych żołnierzy, którzy z radością będą wspominać swoich ofiarodawców (AZ, wtorek, 30.08.1904r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".