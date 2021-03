Dawno temu w Elblągu... Remontowano ulicę Truso

Przy ulicy Truso (niem. Trusostrasse, dzisiejsza Mickiewicza) u zbiegu z ulicą Hindenburga (niem. Hindenburgstrasse, dzisiejsza Bema) trwają prace drogowe. Z powodu przymusowego wstrzymania prac w wyniku trwającej zimy ten odcinek ulicy był szczególnie uciążliwy dla ruchu pieszych ze swiomi prowizorycznymi chodnikami i leżącą stertą materiałów budowlanych. Z tym większą radością spotka się wiadomość odnośnie naprawy ulicy w tym miejscu [...] - pisała gazeta „Elbinger Tageblatt” 24 marca 1928 r.

Szkolenia w Miejskiej Szkole Zawodowej

Szkolenie obejmuje wszystkich kończących szkołę w kwietniu lub wcześniej uczniów płci męskiej, także bezrobotnych poniżej 18. roku życia. Odbędzie się ono 2 kwietnia w budynku szkolnym przy Grobli Św. Jerzego (niem. Georgendamm). Rodzice i pracodawcy są zobowiązani, wysłać i zezwolić na udział w kursie wszystkim uprawnionym do jego odbycia (ET, sobota, 31.03.1928 r.).

Skrzypek Uthan kończy 80 lat

5 kwietnia znany na całym świecie artysta C.H.Unthan wkrótce skończy 80 lat. Urodzony w małej wschodniopruskiej wiosce bez rąk już jako mały chłopiec musiał sobie radzić sam. Gdy ojciec dał mu w prezencie skrzypce, chłopiec nauczył się na nich grać nogami. Siłą woli, mimo że nie miał kto go tego nauczyć. Wykształcił się najpierw w Królewcu (niem. Königsberg), następnie w Lipckim Konserwatorium, gdzie uczył się na skrzypka, a wieku 19 lat dał swój pierwszy koncert. Wielkie teatry biły się o tak wielki fenomen: przez 50 lat Unthan występował w czterech zakątkach świata. [...] Wraz z wybuchem wojny 66-letni wówczas Unthan zaoferował swoją gotowość do pomocy: jeździł od szpitala do szpitala, by pokazywać chromym, jak można bez rąk wykonywać każdą fizyczną pracę. [...] W wyniku wojny i inflacji Unthan stracił swój z tak wielkim mozołem zdobyty majątek tak, że dziś pozostał bez środków do życia i mimo wielkich starań nie udaje mu się utrzymać siebie i żony (ET, piątek, 30.03.1928 r.).

Pożar w Resursie Mieszczańskiej i urzędzie pocztowym

W niedzielę o godz. 19 straż pożarna została wezwana do Resursy Mieszczańskiej. Znajdujący się przy wejściu do części restauracyjnej żelazny piec prawdopodobnie przegrzał się, co spowodowało, że zajęła się belka. Ogień został całe szczęście w porę zauważony, więc mógł zostać szybko ugaszony. Nie doszło do większych szkód. Z kolei w najbliższym sąsiedztwie, mianowicie w budynku pocztowym, dziś przed południem wybuchł pożar w piwnicy [...], który również w porę został ugaszony, tak że nie powstały żadne szkody (ET, poniedziałek, 26.03.1928 r.).

Niebezpieczny upadek z chodnika

Panna Magdalena Preuß, zamieszkała przy ulicy Zahlera 13 (niem. dzisiejsza ulica Związku Jaszczurczego), poślizgnęła się na chodniku przy Zewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza Romualda Traugutta) i złamała nogę (ET, piątek, 30.03.1928 r.).

Wypadł z trzeciego piętra

Elektryk Otto Laski zamieszkały przy ulicy Wałowej (niem. Neustädtische Wallstraße), który był zatrudniony przy budowie budynku przy ulicy Grochowskiej (niem. Grubenhagen), po tym jak inni pracownicy oddali się z miejsca pracy, on miał jeszcze tam coś do zrobienia. Mężczyzna spadł z nie mniejszej wysokości jak trzy piętra i leżał tam ciężko ranny, bez żadnej pomocy. Przechodzący obok przechodnie usłyszeli krzyki nieszczęśnika i sprowadzili na miejsce karetkę, która zawiozła poszkodowanego do szpitala (ET, piątek, 30.03.1928 r.).

Spadło na niego drzewo, jest ciężko ranny

Wczoraj robotnik Herrmann Lange z Dębicy (niem. Dambitzen) podczas rąbania drzew w lesie został przygnieciony przez wcześniej złamane drzewo. Z ciężkimi obrażeniami zosał przewieziony do szpitala (ET, piątek, 30.03.2928 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"