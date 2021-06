Dawno temu w Elblągu... Samolotem w Karkonosze

Niedawno uruchomiono połączenie z Elbląga w Karkonosze (niem. Riesengebirge) i na Śląsk (niem. Schlesien). Samolot statruje o godz. 9.35 w Elblągu i po drodze zatrzymuje się w Gdańsku (niem. Danzig) (godz. 10.20), w Słupsku (niem. Stolp) (godz. 11.25), Szczecinie (niem. Stettin) (godz.13), Wrocławiu (niem. Breslau) (godz. 16.05), a następnie przybędzie do Jeleniej Góry (niem. Hirschberg) o godz. 17.45. Stamtąd można udać się na Śląsk. Samolot wyrusza z Jeleniej Góry, zatrzymując się w Nysie (niem. Neisse) o godz. 19.05, a następnie w Gliwicach (niem. Gleiwitz) o godz. 20 – pisała elbląska prasa w czerwcu 1929 roku.

Wznowiono kursy tramwajową linią nr 3

Tramwaje linii nr 3, które od przedwczorajszego popołudnia dojeżdżały do ulicy Studziennej (niem. Wilhelmstrasse), od dzisiejszego ranka znów kursują do Dampferanlagestelle przy rzece Elbląg. Przerwanie komunikacji na trasie Stary Rynek (niem. Alter Markt) - Dampfanlagestelle było spowodowane zerwaniem sieci linii elektroenergetycznej. Wczorajszej nocy sieć wysokiego napięcia przy ulicy Studziennej, która wymagała już naprawy, została odnowiona (ET, środa, 12.06.1929 r.).

Dyplom za dlugoletnią służbę

Izba Przemyslowa i Handlowa w Elblągu wręczyla dyplom uznania za wierną długoletnią służbę dozorcy Karlowi Brauerowi, który przepracował 18 lat w firmie C. und Horst Boehmer, prowadzacej prywatną aptekę ratuszową (ET, środa, 12.06.1929 r.).

Cenne znalezisko

Dwóch tolkmickich badaczy dokonało niedawno interesującego odkrycia. Na terenie młyna w pobliżu starego zamku znaleźli oni ząb mamuci wielkości 15 cm. Ząb, który jest ważnym prehistorycznym znaleziskiem, został przekazany prof. Ehrlichowi na użytek elbląskiego muzeum (ET, piątek, 14.06.1929 r.).

Johann Strauss przyjedzie do Elbląga

62-letni artysta ze swoim chórem został przyjęty w Anglii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii nie tylko wiwatami a wręcz z wielkim entuzajzmem. Obecnie podróżuje po Niemczech. Do Elbląga przybędzie 8 lipca (ET, sobota, 15.06.1929 r.).



Zderzenie na ulicy Stary Rynek

W sobotę po południu na ulicy Stary Rynek (niem. Alter Markt) auto osobowe najechało na rowerzystę. W wyniku wypadku zostało uszkodzone koło od roweru i ubranie rowerzysty. Winę w wypadku ponosi kierowca auta, ponieważ jechał po lewej stronie jezdni. Usprawiedliwiał się jednak, że musiał jechać tą stroną ulicy, ponieważ chciał uniknaąć wypadku, albowiem rowerzysta wjechał mu pod koła na ulicy Stary Rynek (ET, poniedziałek, 10.06.1929 r.).



Nieszczęśliwy upadek

Wczoraj wieczorem przy ulicy Nitschmanna doszło do nieszczęśliwego wypadku. Sparaliżowana Frida Freitag zamieszkała przy Trettinkenhof upadła przed domem Powszechnej Lokalnej Kasy Chorych. Z urazami głowy przewieziono ją autem medycznym do szpitala (ET, poniedziałek, 10.06.1929 r.).

Trudny los samotnej matki

Z powodu zaniedbania obowiązku utrzymania dziecka decyzją rejonowego sądu karnego służąca Erna S. została skazana na dwa dni więzienia. Ojciec jej urodzonego 25.06.1928 roku dziecka nie jest jeszcze znany i do zakończenia procesu alimentacyjnego matka zobligowana jest do utrzymania dziecka. Matka jednak nie wywiązała się ze swojego obowiązku, dlatego też dzieckiem zainteresowała się placówka opiekuńcza. Ponieważ oskarżona nie zastosowała się do ponownego napomnienia, by ze swej pensji przeznaczać 3 marki na dziecko, placówka opiekuńcza złożyła wobec kobiety wniosek o wszczęcie postępowania karnego. Oskarżona odwołała się od decyzji sądu, uzasadniając, że nie nie mogła płacić na dziecko. Sąd jednak [...] pozostał przy swojej decyzji, pozostawił jednak w gestii kobiety złożenie wniosku o zawieszenie kary (ET, sobota, 15.06.1929 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"