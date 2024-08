Dawno temu w Elblągu... świętowano złote gody

- Z okazji złotych godów przekazano robotnikowi Gotfrydowi i jego żonie Luizie Brandt, którzy 3 sierpnia 50 lat temu zawarli związek małżeński, w imieniu Cesarza prezent w kwocie 30 marek - pisała elbląska prasa w sierpniu 1901 r. O czym jeszcze możemy przeczytać?

Kradzież roweru przy ulicy Wodnej

Z otwartej klatki schodowej domu przy ulicy Wodnej (niem. Wasserstraße) ukradziono wczoraj po południu subiektowi Erichowi F. z ulicy Mostowej (niem. Brückstraße) rower. Złodzieja nie udało się schwytać (AZ, piątek, 02.08.1901 r.).

Wodowanie łodzi w stoczni Schichaua

Dziś przed południem o godz. 10 w tutejszej stoczni Schichaua odbyło się wodowanie łodzi torpedowej „S 105” zbudowanej dla niemieckiej marynarki wojennej (AZ, czwartek, 08.08.1901 r.).

Okradziono mleczarza z ulicy Bednarskiej

Właścicielowi mleczarni W. z ulicy Bednarskiej (niem. Spieringstraße) w nocy na sobotę i na niedzielę ukradziono z kasy sklepowej większe sumy pieniędzy za pomocą dorobionego po kryjomu klucza. Podejrzenia koncentrują się na konkretnej osobie, jednak brakuje na razie dostatecznych dowodów, żeby wszcząć wobec niej postepowanie prawne (AZ, czwartek, 08.08. 1901 r.).

.Ze spraw sądu ławniczego

Sześciokrotnie już karany parobek Jacob Rutkowski z miejscowości Lasowice Wielkie (niem. Gr. Lesewitz) 27 lipca pobił ciężko kijem bez powodu robotnika Jablinskiego pracującego na polach z burakami cukrowymi. Groził mu także nożem. Oskarżony przyznał się do winy. Sąd wymierzył mu zgodnie z wnioskiem pierwszego prokuratora karę 9 miesięcy więzienia.

Robotnik nazwiskiem Friedrich z Elbląga zaatakował nożem swojego kolegę nazwiskiem Rehwald. Jak zawsze w takich przypadkach dużą rolę odegrał tutaj alkohol. Sąd wymierzył winowajcy karę 9 miesięcy więzienia (AZ, czwartek, 08.08.1901 r.).

Chorzy żołnierze nie mogą zostać przyjęci do miejskiego szpitala

Ratusz otrzymał od generalnego dowództwa zapytanie, czy chorzy żołnierze podczas manewrów będą mogli być przyjęci do miejskiego szpitala. Jest to niestety niemożliwe, ponieważ obecnie liczba chorych w szpitalu wynosi 85 osób (AZ, piątek, 09.08.1901 r.).

Naprawa ulicy Słonecznej

Administracja policji informuje, że położony między ulicami Hohezinnstraße i Grünstraße (ulica Zielona) odcinek ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstraße) z powodu naprawiania nawierzchni od dnia 12 bieżącego miesiąca będzie przez około 14 dni zablokowany (AZ, piątek, 09.08.1901 r.).

Sprawcy rozbijania szyb schwytani

W nocy na niedzielę zamieszkałemu przy ulicy Długiej Niskiej (niem. Lange Niederstraße, dzisiejsza ulica Browarna) pracownikowi B. zajmującemu się obsługują mostu rozbito w mieszkaniu kilka szyb. Ubiegłej nocy na ulicach Długiej Niskiej i przy Mattendorfstraße wybito szyby w znajdujących się tam latarniach. Sprawcami okazało się trzej starsi chłopcy z Mattendorfstraße (AZ, piątek, 09.08.1901 r.).

Nocne krzyki przy ulicy Kowalskiej

Wczorajszej nocy mieszkańcy ulicy Kowalskiej (niem. Schmiedestraße) zostali obudzeni wściekłymi okrzykami pijanej kelnerki. Kobiety nie udało się uspokoić, aż do przybycia policji (AZ, sobota, 10. 08.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.