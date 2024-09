Dawno temu w Elblągu... uczniowie zdawali maturę

W tutejszej Szkole Realnej pod przewodnictwem prowincjonalnego radcy szkolnego dr. Collmanna odbył się dziś egzamin maturalny, któremu poddało się ostatnich sześciu abiturientów z tejże placówki. Uczeń najwyższej klasy nazwiskiem Paltz został zwolniony z części ustnej. Egzamin zdali także uczniowie: Bergmann, Borgstede, Kozinowski i Schmidt (AZ, niedziela, 01.09.1901 r.). O czym jeszcze pisała prasa?

25 lat w zawodzie

Brygadzista Carl Hoffmann świętuje w jutrzejszą niedzielę w pełnym zdrowiu i kondycji jubileusz 25-lecia pracy w zakładach Schichaua. Przez pierwsze lata pan Hoffmann przepracował tam w zawodzie stolarza, następnie już jako brygadzista nieprzerwanie czynny był w przemyśle stoczniowym. Poza pracą zawodową wykazał się jako gorliwy i ambitny członek związku brygadzistów, którego jest drugim przewodniczącym (AZ, niedziela, 01.09.1901 r.).

Cesarz i Cesarzowa nie wezmą udziału w uroczystości poświęcenia kościoła

Jak ostatecznie ustalono, Cesarz i Cesarzowa nie wezmą udziału w poświęceniu kościoła św. Anny. Do rady parafialnej kościoła św. Anny z urzędu marszałka dworu wpłynęło pismo, w którym oznajmiono, iż Jego Królewska Mość Cesarz i Jego Królewska Mość Cesarzowa ze względu na inne zobowiązania nie mogą wziąć udziału w poświęceniu tutejszego kościoła św. Anny. Jak udało nam się ustalić, uroczystość ta odbędzie się 20 września (AZ, wtorek, 03.09.1901 r.).

Związek wioślarski „Nautilus” zorganizował zawody

Wczoraj związek wioślarski „Nautilus” zorganizował tegoroczne zawody wioślarskie. Wzięli w nim udział licznie aktywni członkowie stowarzyszenia. Trasa z przystani, wokół wyspy Bollwerk i z powrotem, o łącznej długości 22 km, została pokonana dwukrotnie na wielkich kajakach. Jednak drużyna, która od początku uważana była za faworyta, przegrała z czasem 1 godziny 53 minut. Drużyna zwycięska, złożona z panów: Weissa, Theurera, Kerna i Heimanna potrzebowała na przebycie trasy 1 godzinę i 51 minut. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe oba czasy uznano za dobre i są one najlepszym świadectwem dobrej kondycji wioślarzy (AZ, wtorek, 03.09.1901 r.).

Cyrk E. Blumenfelda znów w naszym mieście

W dzisiejszą środę o godz. 20 na Małym Placu Ćwiczeń (niem. Kleiner Exerzierplatz) odbędzie się pokaz inauguracyjny cyrku E. Blumenfelda. Program inauguracji jest wyjątkowo bogaty i interesujący (AZ, czwartek, 05.09.1901 r.).

Wypadek podczas młócenia zboża

Ciężkiemu wypadkowi uległ we wtorek właściciel ziemski Domning z miejscowości Großhagen koło Miłomłyna (niem. Liebemühl). Do wypadku doszło podczas młócenia zboża, kiedy to jego lewa stopa dostała się w maszynę do młócenia. […] W wyniku wypadku stracił on kilka palców i doznał złamania kości w stawie skokowym, dlatego też musiał wczoraj udać się na leczenie do doktora Schwarza w tutejszym szpitalu (AZ, piątek, 06.09.1901 r.).

W poniedziałek Cesarzowa przybędzie do Kadyn

W poniedziałek, 9 września Cesarzowa przybędzie do Kadyn (niem. Cadinen) pociągiem o godz. 17:45, który wyrusza z Braniewa (niem. Braunsberg) o godz. 16:36. Dwie najmłodsze pociechy cesarskiej pary przybędą do Kadyn również najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek. Dziś przed południem nadleśniczy baron von Sternberg opuścił Kadyny i udał się do Prakwic* (niem. Pökelwitz) (AZ, sobota, 07.09.1901 r.).

