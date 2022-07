Dawno temu w Elblągu... ukarano kobietę za obrazę policjanta

Z powodu obrazy sierżanta, funkcjonariusza policji nazwiskiem Daut, oskarżona została żona robotnika z Elbląga Anne Griese. 30 września ubiegłego roku Daut otrzymał polecenie aresztowania oskarżonej, ponieważ ta dopuściła się uszkodzenia ciała - o tym pisała elbląska prasa w lipcu 1904 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Daut udał się do domu Anny Griese i zaczął nawoływać z ulicy, by ta poszła z nim. Kobieta jednak zaczęła się opierać tej prośbie i obraziła urzędnika państwowego w grubiański sposób, posądzając go o to, że jest w stanie upojenia alkoholowego. Świadkowie zdarzenia potwierdzili, że nie była to prawda. Oskarżyciel żądał sześciu miesięcy więzienia. Sąd wydał jednak stosunkowo łagodną karę 10 dni więzienia (AZ, sobota, 16.07.1904 r.).

Jak cesarska rodzina wypoczywa w Kadynach?

Cesarzowa udała się wczoraj po południu z dwójką swoich dzieci na wyprawę do Lisiej Góry (niem. Fuchsberg). Dziś przed południem rodzina cesarska wybrała się do kadyńskiego portu. Wróciła jednak szybko, ponieważ zrobiło się pochmurno. Hrabina Rantzau, która towarzyszyła Cesarzowej w podróży do Kadyn (niem. Cadinen), wróciła dziś do domu (AZ, sobota, 09.07.1904 r.).

Utonął siedmioletni chłopiec

W sobotę w stawie z karpiami przy Winnicy (niem. Weingarten) podczas kąpieli utonął siedmioletni syn handlarza korkami Wilhelma z ulicy Kwiatowej (niem. Blumenstraße). Wczoraj przed południem znaleziono ciało, a po południu ojciec zmarłego chłopca próbował powiesić się w swoim mieszkaniu. Zamiar ten w porę został zauważony przez sąsiadów, którzy odcięli nieszczęśnika. W podziękowaniu za uratowanie życia mężczyzna... pobił swoich wybawców (AZ, wtorek, 12.07.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Robotnik Josef Kienast z Tolkmicka (niem. Tolkemit) miał 26 kwietnia w Pęklewie (niem. Panklau) napaść na robotnika Kunza i potraktować go sztachetą. Oskarżony jednak stwierdził, że nie jest to prawda. Zebrane dowody potwierdziły jednak, że nikt inny jak tylko Kienast mógł popełnić ten czyn, mimo że Kunz nie mógł rozpoznać sprawcy ze względu na panujące ciemności. Oskarżony otrzymał więc karę, uwzględniając środki łagodzące, 30 marek grzywny lub sześciu dni więzienia (AZ, środa, 13.07.1904 r.).

Cesarzowa wybrała się do Krynicy Morskiej

We wczorajsze popołudnie Cesarzowa po raz pierwszy towarzyszyła swoim dzieciom do kurortu Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). Na plaży wypito herbatę i późnym popołudniem udano się w drogę powrotną. Licznie zebrana publika zgotowała matce narodu miłe powitanie. […] Obie towarzyszki zabaw księżniczki Wiktorii Luizy wyjechały dziś przed południem [...] o godz. 10.56 do Malborka (niem. Marienburg) (AZ, środa, 13.07.1904 r.).

Wykład na temat dzieła Lessinga w auli Augusty Wiktorii

Uczony z Wiesbaden Reinhold Richter, który jako błyskotliwy mówca i wybitny znawca literatury głosi wykłady we wszystkich większych miastach Niemiec na temat najbardziej znaczących klasyków literatury i wszędzie spotyka się z wielkim poklaskiem i uznaniem, wygłosi w piątek, 15 lipca wieczorem o godz. 20 w auli Szkoły Augusty Wiktorii wykład na temat dramatu Lessinga "Emilia Galotti" i jego znaczenia w historii literatury (AZ, czwartek, 14.07.1904 r.).

Zacny jubileusz elbląskiego rusznikarza

Jubileusz 50-lecia w zawodzie mistrza świętował w ubiegły poniedziałek mistrz rusznikarstwa J.J.H. Kuch zamieszkały przy ulicy Rzeźnickiej 10 (niem. Fleischerstraße). Mężczyzna mimo zacnego wieku nadal jest bardzo sprawny na ciele i na duchu (AZ, piątek, 15.07.1904 r.).

W tutejszym zalewie złowiono okazałą rybę

W ostatnich dniach pewien rybak złowił ogromnego jesiotra o wadze 238 funtów. Tym razem szczęście sprzyjało bardzo ubogiemu człowiekowi. Ryba warta jest 200-300 marek i zawiera w sobie 15 kg najbardziej delikatnego kawioru. Wartościowa ryba została zakupiona przez handlarza rybami C. Hueberta z Elbląga i zostanie sprzedana na targu (AZ, sobota, 16.07.1904 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".