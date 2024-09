Dawno temu w Elblągu... utonął starszy mężczyzna

Związek gimnastyczny planuje w niedzielę, 15 września jednodniową wycieczkę przez Pomorską Wieś (niem. Pomehrendorf), Zalesie (niem. Schönmoor), Warszewo (niem. Judendorf) do Młynar (niem. Mühlhausen). Wymarsz zaplanowano na godz. 6.30 spod budynku sądu. Po południu o godz. 17.55 wycieczka powróci pociągiem z Młynar do Elbląga - pisała prasa w 1901 r.

Wizyta Cesarzowej, następcy tronu i cesarskich dzieci na naszej ziemi

Na temat pobytu Cesarzowej i cesarskich dzieci w Kadynach (niem. Cadinen) otrzymaliśmy takie oto informacje: Obiad, który podano wczoraj w wąskim gronie, był bardzo prosty. Zaserwowano pieś z kurczaka na parze ze strączkami, comber sarni, skórki ze świeżych brzoskwiń i owoce. Po poobiednim śnie księżniczka i książę bawili się znów w ogrodzie i cieszyli się wspaniale wyglądającym parkiem, który przywdział już szaty jesieni. Około godziny 17 zaczęto przygotowywać się do przyjęcia Cesarzowej i następcy tronu*. Cesarskie dzieci wraz kilkoma damami i panami dworu udały się o godz. 16.30 na stację Kadyny, gdzie o godz. 17.45 przybył pociąg dworski wraz z Cesarzową i następcą tronu. Ten ostatni zwiedził jeszcze tego samego dnia wieczorem kadyńską cegielnię. Po godz. 20.30 opuścił on specjalnym pociągiem kolei nadzalewowej Kadyny i przybył o godz. 21.45 do Elbląga. Pociągiem zawiadowali panowie dyrektor Lucht z Królewca (niem. Königsberg) i zarządca kolei Eschment z Elbląga. Dość spora liczba ludzi zebrała się na elbląskim dworcu kolei nadzalewowej. Jednak tylko nielicznym gapiom czekającym na przyjazd pociągu udało się wypatrzyć następcę tronu, ponieważ pociąg się nie zatrzymał, a pojechał dalej na stację kolei państwowych. […] Wkrótce po tym następca tronu w towarzystwie barona von Mirbacha i pułkownika von Pritzelwitza wysiadł z pociągu, otrzymał wiadomość od zarządcy kolei i został powitany przez zebraną publikę gromkimi okrzykami „hura”. Następca tronu podziękował wielokrotnie z poważnym wyrazem twarzy wojskowym pozdrowieniem. Udał się następnie do pociągu D podstawionym na tym peronie, w którym przygotowano dla niego dwa wagony salonowe. Po obu stronach szli z nim jego towarzysze. Następca tronu miał na sobie mundur piechoty. Wyglądał w nim wyjątkowo przystojnie. Wyraz jego twarzy przypominał twarz Cesarza, miał szczupłą figurę, a we wzroście prześcignął on już na pewno swojego ojca. Następca tronu rozmawiał żywo ze swoimi towarzyszami i jak tylko pociąg nadjechał, wsiadł do przygotowanego wagonu. Następnie zdjął płaszcz i czapkę i zajął miejsce w fotelu […]. Gdy pociąg ruszył, rozbrzmiały znów żywe okrzyki „hura”. Następca tronu pojawił się w oknie i podziękował, kłaniając się wielokrotnie (AZ, środa, 11.09.1901 r.).

*Wilhelm von Preußen, niem. Friedrich Wilhelm Victor August Ernst von Hohenzollern (ur. 6 maja 1882 w Poczdamie, zm. 20 lipca 1951 w Hechingen) – ostatni następca tronu (Kronprinz) Prus i Niemiec, syn cesarza Wilhelma II i Augusty Wiktorii ze Szlezwika-Holsztynu-Augustenburga - Wikipedia

Utonięcie w rzece Elbląg

Starszy mężczyzna nazwiskiem Heier wskoczył dziś po południu około godz. 15 do rzeki Elbląg, w miejscu, gdzie parkują statki i utonął. Ciało wkrótce znaleziono i zostało wyłowione (AZ, czwartek, 12.09.1901 r.).

W Kadynach świętowano dziewiąte urodziny księżniczki Wiktorii Luizy

Z Kadyn otrzymaliśmy taką oto wiadomość: Dziś w zamku obchodzone jest radosne święto. Jest to mianowicie świętowanie urodzin księżniczki Wiktorii Luizy*, która dziś kończy 9 lat. Wcześnie o godz. 8 rano na podwórzu zamkowym pojawili się uczniowie z Kadyn w swoich niedzielnych ubraniach, by pod kierunkiem swojego nauczyciela, pana Kehr złożyć jubilatce życzenia. Dzieci ustawiły się w szeregu i zaśpiewały najpierw chorał: „Wielki Boże, chwalimy Cię”, a następnie piosenkę: „Obudzeni ze słodkich snów”. Cesarzowa rozdała potem dzieciom ciasto i małe prezenty. O godz. 9 rano w parku oddano 9 wystrzałów, aby uczcić ten dzień. O godz. 15 rozpoczęła się zabawa dla dzieci, podczas której dzieci z okolicy zostały poczęstowane czekoladą i kawą (AZ, sobota, 14.09.1901 r.).

*Viktoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte von Preußen (ur. 13 września 1892 w Marmorpalais, Poczdam; zm. 11 grudnia 1980 w Hanowerze) – księżniczka Prus, księżna Hanoweru i Brunszwiku. Viktoria Luise była jedyną córką i siódmym dzieckiem cesarza Wilhelma II Hohenzollerna i jego żony cesarzowej Augusty Wiktorii - Wikipedia.

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.