Dawno temu w Elblągu...w kawiarni Kaiserkrone odbywały się koncerty

Idąc za przykładem kawiarni w innych wielkich miastach, restaurator Gold będzie od dziś organizować w każdą sobotę i niedzielę koncerty charytatywne na rzecz Czerwonego Krzyża. Wczorajszy koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Pan Gold ma nadzieję, że przekaże Czerwonemu Krzyżowi pokaźną sumę z organizowanych u niego koncertów - o tym informowała elbląska prasa w październiku 1914 roku. Zobacz, o czym jeszcze pisała.

Elblążanie wspierają Czerwony Krzyż

Wczoraj w kinie Lichtspielhaus odbyły się przedstawienia na rzecz Czerwonego Krzyża. Duża frekwencja była dowodem na to, że we wszystkich kręgach zbiórka pieniędzy na takie cele cieszy się zainteresowaniem. Mimo że sala była pełna, panował spokój, co było z kolei dowodem na to, z jak wielkim zainteresowniem widzowie oglądali przedstawienie. Szczególnie interesujące były zaprezentowane najnowsze zdjęcia z pola walki połączone z recytacją wiersza “Dla Ojczyzny” pana Schmidta, która została nagrodzona gromkimi brawami. Życzylibyśmy sobie, żeby w przyszłości podobne przestawienia cieszyły się tak wielkim uznaniem publiczności (ENN, sobota, 10.10.1914 r.).



“Dom Świętego Józefa” przeznaczony na rezerwowy lazaret

Z daleka od ulicznego hałasu przy ulicy Zamkowej (niem. Burgstraße) leży “Dom Świętego Józefa”. W czasach pokoju był to konwent sióstr katolickich świętej Katarzyny, które znakomicie opiekowały się chorymi i Dom Starości, który po wybuchu wojny otworzył swoje progi dla rannych żołnierzy jako rezerwowy lazaret. Kierownictwo nad siostrami sprawującymi opiekę nad rannymi przejęła siostra przełożona Arcadia Schalenbach. Ponieważ w latach 1911 i 1912 w wyniku rozbudowy “Dom Świętego Józefa” przybrał imponujące rozmiary (zakon ma swoją siedzibę w Elblągu od 1893 roku, na początku mieścił się przy ulicy Rybackiej 10 (niem. Fischerstraße), a od 1900 roku przy Zamkowej 17) i zyskał wiele przestrzeni, udało się siostrom stworzyć przestrzeń dla 30 łóżek. Lazaret ma cały czas pełne obłożenie. Należy zauważyć, że “Dom Świętego Józefa” połączony jest z kaplicą, w której stoi fisharmonia. Tutaj odbywają się nabożeństwa (ENN, poniedziałek, 12.10.1914 r.). [Fisharmonia – instrument muzyczny z grupy instrumentów dętych klawiszowych – Wikipedia].



Problemy z brakiem węgla zostanie zażegnany

Pozyskane przez nasz magistrat zapasy węgla mogą pokryć jedynie podstawowe potrzeby naszego miasta. W perspektywie są kolejne transporty węgla, które powinny pokryć kolejne potrzeby. W Niemczech nie brakuje węgla. Na Śląsku (niem. Schlesien) znajdują się jego duże zapasy. Zgodnie z zarządzeniem ministerstwa ze Śląska mają wyjechać dodatkowe pociągi z węglem i mają zaopatrzyć w ten surowiec Prusy Wschodnie i Zachodnie tak, żeby wkrótce zniknął problem braku węgla (ENN, poniedziałek, 12.10.1914 r.).



Kara za kradzież pieniędzy przyjacielowi

Robotnik Karl Neumann z Elbląga był w czerwcu tego roku bezrobotny. Ponieważ własna matka nie chciała takiego darmozjada trzymać w domu, a mężczyzna był bez środków do życia, wdrapał się w nocy z 22 na 23 czerwca przez otwarte okno do mieszkania swojego przyjaciela ślusarza Karla Feuchta, skąd ukradł 10 marek w gotówce. Tutejszy sąd ławniczy uznał 25 września, że nie jest kompetentny w tej sprawie i przekazał ją izbie karnej. W zamian za stratę, jakiej doznał Feucht, Neumann przekazał mu mandolinę o wartości 50 marek. Podczas dzisiejszej rozprawy Neumann wnioskował o oddanie mu mandoliny, jeśli zostanie mu wymierzona kara. Mężczyzna otrzymał karę 2 tygodni więzienia (ENN, poniedziałek, 12.10.1914 r.).



Pożar przy Mostowej

W ubiegłą sobotę przed południem z niewiadomych dotąd przyczyn w budynku przy ulicy Mostowej 27 (niem. Brückstraße), należącym do mistrza kowalskiego Hermanna Hofmeistera (obok „Złotego Lwa”) wybuchł pożar. Spłonęła więźba dachowa. Nasza straż pożarna ugasiła wkrótce pożar, który zniszczył doszczętnie więźbę dachową (ENN, poniedziałek, 12.10.1914 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".