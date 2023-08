Braterstwo Czeladników Rzeźnickich organizowało dziś w "Tivoli" swój festyn letni. Najpierw ulicami miasta przeszedł pochód złożony z uczestników festynu. Na przedzie na koniu jechało trzech członków stowarzyszenia. Środkowy trzymał w ręku chorągiew stowarzyszenia. Zaraz za nimi ciągnął się pięknie przystrojony wóz z członkami kapeli Lammicha. Za nim podążali członkowie stowarzyszenia ze swoimi partnerkami - pisała elbląska prasa w sierpniu 1900 r.

Pochód przeszedł ulicami świętego Ducha (niem. Heiligegeiststraße), przez Stary Rynek (niem. Alter Markt), Garbary (niem. Kurze Hinterstraße), przez Plac Fryderyka Wilhelma (Plac Słowiański) i 1 Maja (niem. Mühlendamm) do "Tivoli" (AZ, piątek, 17.08.1900 r.).

Wycieczka statkiem do Tolkmicka

Stowarzyszenie Społeczne z Piławy (niem. Pillau, dzisiejszy Bałtijsk) zorganizowało wczoraj wycieczkę statkiem do Tolkmicka (niem. Tolkemit). Z Tolkmicka uczestnicy wycieczki udali się pociągiem składającym się z sześciu wagonów do Pęklewa (niem. Panklau) i Kadyn (niem. Cadinen). W podróż powrotną udali się o godz. 18 (AZ, wtorek, 07.08.1900 r.).

Festyn letni na Schillingsbrücke

Ewangelicki Związek Robotników organizował wczoraj swój festyn letni na Schillingsbrücke. Udział w festynie był liczny. Młodsi i starsi uczestnicy festynu bawili się dobrze do wieczora grając w kręgle, w kości oraz spędzili czas na takich zabawach jak strzelanie i kręcenie kołem szczęścia. Wieczorem w obu salach odbyły się tańce (AZ, wtorek, 07.08.1900 r.).

Wycieczka szkolna na Dębicę

Uczniowie wszystkich 12 klas Trzeciej Szkoły dla Chłopców zorganizowali dziś po południu o godz. 13:30, pod opieką swoich nauczycieli i przy udziale dobrze wyszkolonej grupy doboszów i gwizdaczy, wycieczkę na Dębicę (niem. Dambitzen) (AZ, wtorek, 07.08.1900 r.).

Lato to czas wycieczek

Uczniowie z braniewskiego gimnazjum przybyli dziś przed południem ze swoimi nauczycielami pociągiem osobowym o godz. 10:32 do Elbląga i udali się do Bażantarni (niem. Vogelsang). Powrót do domu miał miejsce o godz. 18:11. Z kolei oficerowie rezerwowi Landwehry ze Starogardu Gdańskiego (niem. Pr Stargard) przybyli dziś przed południem ze swoimi damami i udali się do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). W podróż powrotną do Starogardu udali się wieczornym pociągiem, najpierw do Tczewa (niem Dirschau), potem w Tczewie przesiedli się na pociąg jadący z Gdańska do Starogardu […] (AZ, sobota, 11.08.1900r.).

Kasyno ma nowego ekonoma

Następcą obecnego ekonoma kasyna pana Harmwarta, który przejmie niedługo piwnicę ratuszową w Toruniu (niem. Thorn), zostanie pan Heller, do tej pory ekonom kuchni piwnicy ratuszowej w Gdańsku (niem. Danzig). Pan Heller przejmie obowiązki związane z zarządzeniem finansowym kasyna z dniem 1 października (AZ, niedziela, 12.08.1900 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Malarz Wasilewski mieszkał razem z czeladnikiem ślusarskim Hartmannem i czeladnikiem kołodziejskim Kleinem w jednym pokoju w schronisku młodzieżowym w Malborku (niem. Marienburg). W nocy na 24 czerwca zginęły Kleinowi garnitur, nóż i dwa zegarki kieszonkowe a Hartmannowi gotówka w kwocie 7,10 marek. Wasilewski jest podejrzany w tej sprawie, ponieważ udowodniono mu, że jest w posiadaniu noża. On jednak zaprzecza, jakoby miał mieć z kradzieżą cokolwiek wspólnego. Prokuratura uważa, że oskarżony jest winny i uwzględniając jego poprzednie występki wnioskowała o karę roku więzienia karnego. Trybunał sądowy wymierzył mu karę dziewięciu miesięcy więzienia.

***

Służąca Augusta Fuss, która była zatrudniona u żony właściciela młyna nazwiskiem Anders, ukradła swojej przełożonej chustkę z jedwabiu, czubek oraz ozdoby świąteczne na choinkę, paczkę papierosów oraz flaszkę. Skazano ją na dwa dni więzienia (AZ, środa, 15.08.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.