Dawno temu w Elblągu... wieści z frontu

Kupiec Dyck, który odbywa w tutejszym areszcie karę z powodu fałszerstw weksli, na swój wniosek za dobre sprawowanie został zwolniony z więzienia, aby potem jako dobrowolny ochotnik wziąć udział w działaniach wojennych - informowała elbląska prasa we wrześniu 1914 roku.

Duchowni przydzieleni do lazaretu

Księża Kraus i Kußner z parafii Trzech Króli, którzy początkowo byli przydzieleni do lazaretu wojskowego w Malborku, będą służyć w nowo utworzonym w Elblągu lazarecie rezerwowym (ENN, wtorek, 04.08.1914 r.).

Będą opiekować się naszymi rannymi żołnierzami

Tutejsi lekarze z kasy chorych, do czasu gdy nie zostaną powołani na front, zgłosili się do dobrowolnej opieki nad rannymi żołnierzami i przejmą kierownictwo nad punktem opieki nad rannymi w oddanej do dyspozycji przez radcę tajnego Ziese i jego małżonkę i przeznaczoną do tych celów willi przy ulicy Królewieckiej (niem. Koenigsbergerstrasse). Docelowo przewidziano tam stopniowo 200-300 łóżek. Również prywatna klinika Schichaua przy Bramie Kowalskiej (niem. Schmiedetor), jeśli nie zostanie zajęta przez członków kasy chorych, zostanie przeznaczona dla rannych żołnierzy.

Młode kobiety, które chciałyby poświęcić się opiece nad rannymi i chorymi, są proszone o pisemne zgłaszanie się do firmy Schichaua. Panowie lekarze zajmą się wtedy przeszkoleniem chętnych kobiet (ENN, środa, 05.08.1914 r.).

Kobiety zrzeszają się podczas wojny

Podczas gdy większość synów naszej ojczyzny wyruszyła na front, by wspólnie walczyć dla dobra naszego narodu, nasze panie nie chcą stać z założonymi rękami i płakać nad losem naszej ojczyzny. Chcą pomagać wspólnie i niestrudzenie ku chwale narodu niemieckiego wszędzie tam, gdzie może przydać się kobieca pomoc. Z tego też powodu wczoraj w Resursie Mieszczańskiej zwołano posiedzenie kobiet chcących służyć sprawom narodowym. Nasze elbląskie kobiety mają świadomość powagi obecnych czasów, można było to wywnioskować po sporej liczbie obecnych na zebraniu kobiet. Na spotkaniu obecne były przedstawicielki związków: Dobra Kobiet, Elbląskiego Związku Nauczycielek, Elbląskiego Związku Pruskich Nauczycielek Szkół Ludowych, Związku Urzędniczek w Handlu i Rzemiośle, Ojczyźnianego Związku Kobiet, Ewangelickiego Związku Kobiet, Izraelickiego Związku Kobiet, Żeńskiego Związku Samodzielnego Cechu Krawcowych, Związku Młodych Kobiet Parafii Baptystów, Związku św. Elżbiety, Związku Kobiet i Dziewcząt Czynnych Zawodowo. Pani Ella Carsten powitała tak licznie przybyłe panie i w poruszających słowach przeszła do powodu spotkania, do tematu wojny […]. […] Kobiety wspólnie zrzeszone w czynie narodowym będą sprawowały pieczę nad następującymi zadaniami: znalezieniem pracy dla mężczyzn, kobiet, dziewcząt i chłopców poszukujących pracy, opieka nad dziećmi matek czynnych zawodowo, dokształcaniem kobiet i dziewcząt opiekujących się rannymi.

Oprócz tego kobiety mają zająć się pomocą elbląskiej opiece społecznej […], jak i zaopatrywaniem w artykuły spożywcze rodzin w potrzebie. W końcu powstanie też punkt informacyjny na temat pobytu przebywających na froncie żołnierzy. Zebrane kobiety zgodziły się z propozycjami pani Carsten, ogłosiły jednogłośnie nazwę nowo powstałego zrzeszenia Nationaler Fraendienst i wybrały panią Ellę Carsten na jego przewodniczącą. […] (ENN, środa, 05.08.1914 r.).

Firma Schichaua wesprze rodziny powołanych na front pracowników

Firma F. Schichaua podała do wiadomości, co następuje: Wszystkim żonatym pracownikom, którzy zostali powołani na front, z wyjątkiem tych, których urzędy powołały do płatnej służby, pragniemy udzielić na okres pierwszych 13 tygodni trwania wojny dobrowolnego wsparcia finansowego w kwocie połowy ustalonego przez statut zasiłku chorobowego. Pieniądze będą wypłacane małżonkom w dniu wypłaty, pierwsza transza 15 sierpnia w myśl wydanego zarządzenia (ENN, czwartek, 06.08.1914 r.).

Nasi żołnierze nie tracą dobrego humoru

O tym, że nasi żołnierze idą na front nie tylko z wielką wiarą i ufnością, ale też nie tracą dobrego humoru, świadczy jeden z przykładów, które można mnożyć. Jeden z wagonów pociągu wojskowego nosił taki ono napis: “Zaproszenie na imprezę w Petersburgu. Św, Mikołaj”. Życzymy smacznego (ENN, czwartek, 06.08.1914 r.)

