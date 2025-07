Dawno temu w Elblągu... zaczęły się wakacje

- Koło śpiewacze Liederhain organizuje w najbliższą niedzielę wycieczkę do Fromborka (niem. Frauenburg). Wyjazd z Elbląga zaplanowany jest na godz. 12.15. Po przybyciu do celu uczestnicy wycieczki napiją się kawy w hotelu „Deutsches Haus”. Następnie udadzą się na zwiedzanie katedry, kompleksu Kopernika i kilka innych zabytków Fromborka. Wyjazd do Elbląga zaplanowano na godz. 21.30 wieczorem - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Książę Joachim i księżniczka Wiktoria Luiza wybierają się do Kadyn Jego Królewskie Wysokości książę Joachim i księżniczka Viktoria Luise* przybędą w sobotę, 5 lipca pociągiem osobowym o godz. 7:14 rano w specjalnym wagonie salonowym z Berlina na elbląski dworzec i zostaną odholowani przez lokomotywę kolei nadzalewowej i o godz. 7:20 przejadą przez miasto prosto do Kadyn (niem. Cadinen) (AZ, piątek, 04.07.1902 r.). * (ur. 17 grudnia 1890 w Poczdamie, zm. 18 lipca 1920 tamże) – książę Prus. Najmłodszy syn cesarza Wilhelma II i jego żony cesarzowej Augusty Wiktorii - Wikipedia *(ur. 13 września 1892 w Marmorpalais, Poczdam; zm. 11 grudnia 1980 w Hanowerze) – księżniczka Prus, księżna Hanoweru i Brunszwiku. Viktoria Luise była jedyną córką i siódmym dzieckiem cesarza Wilhelma II Hohenzollerna i cesarzowej Augusty Wiktorii – Wikipedia Biegali na golasa nieopodal parowca Kahlberg W czwartkowe popołudnie robotnicy Oskar Gehrmann i Paul Wagner rozbierali się do rosołu w doku parowca Kahlberg i biegali tam w stroju Adama, stając się powodem sporego zbiegowiska gapiów. Wezwany na miejsce funkcjonariusz policji położył kres tym ekscesom, zmusił nieokrzesanych mężczyzn do ubrania się i zamknął ich w areszcie (AZ, sobota, 05.07.1902 r.). Dziś rozpoczynają się wakacje! We wszystkich elbląskich szkołach rozpoczynają się dziś letnie wakacje. Bez wyjątku, ten dzień zostanie przywitany z radością przez naszych uczniów, ponieważ kiedy dziś zamkną się szkolne bramy, nadejdzie złota wolność i pełne cztery tygodnie poświęcone na relaks (AZ, niedziela, 06.07.1902 r.). Wodowanie nowego statku w stoczni Schichaua Dziś po południu o godz. 15 w lokalnej stoczni Schichaua odbyło się wodowanie nowo wybudowanego małego parowca wiosłowego. Będzie on przeznaczony na cele rosyjskie (AZ, niedziela, 06.07.1902 r.). Uroczystości misyjne na Zawadzie Wczoraj na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie) odbyły się okręgowe uroczystości misyjne. W ogrodzie gospody "Zur alten Welt" zebrało się 800 osób. Po tym jak pan misjonarz Nowack z Elbląga opowiedział o działalności misyjnej w Chinach, superintendent Schiefferdecker z Elbląga przedstawił sprawozdanie ze swoich doświadczeń z podróży w Turyngii i Berlinie w odniesieniu do misji. Następnie przemówił wielebny Sensfuss z Milejewa (niem. Trunz) na temat „Misje aktem miłości”. Uroczystość zwieńczył śpiew chóru kościelnego z kościoła św. Pawła pod dyrekcją kantora Krügera z Zawady. Na zakończenie modlitwę odmówił pastor Knopf z Zawady (AZ, wtorek, 08.07.1902 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK