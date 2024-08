Dawno temu w Elblągu.... zaśpiewał chór katedralny z Berlina

- Elbląskie koło śpiewacze Liedertafel organizuje pod kierunkiem swojego dyrygenta, dyrektora muzycznego Rasenbergera i przy współudziale kapeli Pelza w niedzielę, 25 sierpnia po południu o godz. 15.30 w Bażantarni (niem. Vogelsang) koncert instrumentalno-wokalny - pisała elbląska prasa w 1901 roku. O czym jeszcze można było wówczas przeczytać w gazetach?

Lipski kwartet po raz kolejny w Elblągu

Zwracamy po raz kolejny Państwa uwagę na mający się odbyć w jutrzejszą środę, 22 sierpnia, w hotelu Stadt Elbing humorystyczny wieczorek w wykonaniu lipskiego kwartetu z Rajmundem Hanke na czele. Na oba wieczory przygotowano bogaty i skrupulatnie dobrany program. Ponieważ ten założony w 1878 roku zespół cieszy się tutaj dużą popularnością, liczmy, że przybędzie na niego spora rzesza słuchaczy (AZ, środa, 21.08.1901 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Robotnik Bruno Kirschbahn z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) odpowiadał przed sądem za podżeganie do swojego uwolnienia. 19 lipca bieżącego roku znajdował się on w transporcie do tutejszego więzienia w celu odbycia kary. Transportem kierował miejski pomocnik nazwiskiem Becker. W drodze Kirschbahn krzyknął do swoich przyjaciół: „Uwolnijcie mnie”. Postanowili oni spełnić tę prośbę i zaatakowali Beckera. Oskarżony, który był wówczas pijany, został skazany na trzy dni więzienia (AZ, środa, 21.08.1901 r.).

Producent serów Blank z Nowego Dworu Gdańskiego (niem. Tiegenhof) 2 marca i 20 kwietnia bieżącego roku uszkodził u swojego teścia Erdmanna Jochema z Kępek (niem. Zeyer) dwoje drzwi. Ponieważ oskarżony był już wcześniej wielokrotnie karany, został skazany na 10 dni więzienia. Między nim a jego żoną toczy się proces rozwodowy. To miało być prawdopodobnie powodem takiego zachowania się oskarżonego (AZ, środa, 21.08.1901 r.).



Koncert w Bażantarni

Elbląskie koło śpiewacze Liedertafel organizuje pod kierunkiem swojego dyrygenta, dyrektora muzycznego Rasenbergera i przy współudziale kapeli Pelza w niedzielę, 25 sierpnia po południu o godz. 15.30 w Bażantarni (niem. Vogelsang) koncert instrumentalno-wokalny (AZ, czwartek, 22.08.1901 r.).



Podwójne srebrne gody

Mistrz ślusarski August Räder obchodzi w sobotę, 24 sierpnia wraz ze swoją małżonką uroczystość srebrnych godów. W tym roku minie również 25 lat, odkąd pan Räder jest członkiem związku rzemiosła. Z tej okazji w salach Domu Rzemiosła odbędą się uroczystości jubileuszowe z jego udziałem (AZ, piątek, 23.08.1901 r.).



Przy ulicy Rzeźni znaleziono ciało młodego mężczyzny

Ciało młodego mężczyzny zostało znalezione wczesnym rankiem na polnej drodze obok ulicy Rzeźni (niem. Schlachthofstraße), na placu budowy nowego szpitala. Okazało się, że jest to robotnik Gustaw Ehrenberg, który do tej pory mieszkał u swojej matki przy Neustädterfeld. Mężczyzna miał 23 lata, nie był żonaty i od czasu do czasu cierpiał na drgawki. Na ciele nie stwierdzono żadnych obrażeń (AZ, piątek, 23.08.1901 r.).



Królewski chór katedralny z Berlina w Elblągu

W piątek, 6 września o godz. 19 w kościele Najświętszej Marii Panny odbędzie się koncert, podczas którego usłyszymy złożony z 30 chłopców i 12 mężczyzn królewski chór katedralny z Berlina pod kierunkiem jego dyrektora, królewskiego dyrektora muzycznego H. Prüfera i przy współudziale organisty H. Helbinga (AZ, sobota, 24.08.1901 r.).



Kinematograf na Małym Placu Ćwiczeń

Od środy, 28 sierpnia na Małym Placu Ćwiczeń (niem. Kl. Exercierplatze) zostanie otwarty ogromny kinematograf Jeana Bäese’a. Już wygląd zewnętrzny tego kinematografu jest bardzo atrakcyjny. Muzyka wydobywa się z dużego, napędzanego elektrycznie orkiestrionu, który powinien zadowolić nawet najbardziej wybredne gusta. Poważne i wesołe obrazy zostaną zaprezentowane w bogatej różnorodności. Największą uwagę zwracamy na prezentacje z czasów wojny transwalskiej* i historii dziewicy orleańskiej. […] (AZ, sobota, 24.08.1901 r.).

*Transwal to potocznie nazwa Republiki Południowoafrykańskiej, państwa burskiego na terenie obecnej Republiki Południowej Afryki, istniejące z przerwami w latach 1852–1902 – Wikipedia.



Schwytano złodzieja

W maju bieżącego roku stelmachowi* Fryderykowi S. z Grobli św. Jerzego (niem. Äußerer Georgendamm) nocą ukradziono z zamkniętej piwnicy dużą ilość boczku. W końcu udało się schwytać sprawcę, którym okazał się lakiernik Walter M., który wówczas podzielił się zdobyczą z innymi osobami (AZ, sobota, 24.08.1901 r.).



Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.