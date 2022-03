Dawno temu w Elblągu... zatrzymał się pociąg z uchodźcami

Długi pociąg z uchodźcami z Kłajpedy (niem. Memel)*, złożony głównie z kobiet i dzieci, którzy w czwartek po południu opuścili swoje rodzine strony, przejeżdżał w piątek o godz. 17 przez nasz dworzec, kierując się dalej na zachód. Jako że pociąg zatrzymał się tutaj na dłuższą chwilę, uchodźcom umożliwiono posilenie się tutaj we własnym zakresie - o tym pisała elbląska prasa w marcu 1915 roku.

Przygotowano dla nich kawę i kanapki. Z tego, co opowiadali uchodźcy, wynikało, że Rosjanie podczas napaści na Kłajpedę dopuścili się ogromnego wandalizmu i nie mieszczących się w głowie zbrodni. Nie oszczędzano kobiet, dzieci i starców. Duża część uchodźców, która podczas napaści rosyjskiej zgrai nie mogła opuścić miasta i była świadkami zbrodni rosyjskiej, mówiła, że woli lepiej wszystko stracić i ratować życie niż jeszcze raz przeżyć taką napaść (ENN, sobota, 27.03.1915 r.).

Ku ostrzeżeniu osób cierpiących na bóle zębów

Wciąż jeszcze często pokutuje w naszej społeczności błędne przekonanie, że bóle zęba da się uśmierzyć poprzez zastosowanie żrących, płynnych środków. Przez taką głupotę i nierozsądne użycie podobnego środka biedy napytała sobie w Królewcu (niem. Koenigsberg) 16-letnia Berta Peter z Ponarth (dzielnica Królewca). Dziewczyna przebywała w odwiedzinach u krewnych i nagle złapał ją ostry ból zębów. Poradzono jej wtedy, by na pokryty próchnicą ząb położyć kreozot**. Zamiast, jak to zwykle bywa, nasączyć mały wacik roztworem i umieścić go we wgłębieniu zęba, młoda dziewczyna wzięła mały łyk do ust i połknęła go, bo tak bardzo bolały ją zęby. Z popaloną jamą ustną i przełykiem dziewczyna straciła przytomność (ENN, czwartek, 25.03.1915 r.).

Podziękowania miasta za długoletnią wierną służbę

Zajmujący się kierowaniem statkami Gotfryd Kuck, zamieszkały przy ulicy Fischer Vorberg 7, od 25 już lat służy na rzecz gminy miasta Elbląg. Radca budowlany Braun przekazał jubilatowi oprócz pieniędzy także i dyplom za długoletnią wierną służbę na rzecz gminy (ENN, sobota, 27.03.1915 r.).

Problem z siłą roboczą

Pewna żona właściciela ziemskiego z Janowa (niem. Ellerwald IV Trift), której mąż jest obecnie obłożnie chory, wybrała się do miasta, by tam nająć parobka do pracy. Na wszelki wypadek najęła dwóch parobków. Przez niedzielę mężczyźni przebywali w gospodarstwie i nakarmili konie i bydło. Gdy jednak nastał poniedziałek i miała rozpocząć się praca, mężczyźni niepostrzeżenie zniknęli. Podobnie rzecz miała się u innego właściciela miejskiego, kiedy to wynajęty pracownik wytrzymał zaledwie trzy dni, po czym zaczął domagać się swoich referencji. Swojemu współtowarzyszowi powiedział: “Prędzej pójdę do więzienia, niż zgodzę się na taki zarobek jak jedna marka dziennie” […] (ENN, wtorek, 30.03.1915 r.).

Pożar na Bednarskiej

Ubiegłej nocy wezwano straż pożarną na ulicę Bednarską 28 (niem. Spieringstrasse). Z sypialni na pierwszym i drugim piętrze wydobywał się dym. Jak zeznała straż pożarna na szczęście nikt nie ucierpiał (ENN, czwartek, 25.03.1915 r.).

Robotnicy z Trettinkenhof wysyłają paczkę na front

Robotnicy fabryki lokomotyw Trettinkenhof znów zakupili dary, które automobilem zostaną dostarczone na front. W paczce znajdowało się: 20 koszul, 20 par kalesonów, 80 par skarpetek, 80 par ocieplaczy na stopy, 80 chusteczek za prawie 260 marek, papierosy, cygara, tytoń do żucia za 275,35 marek, latarki za 50 marek, czekolada i ciastka za 61,80 marek, środek na wszy i anizol za 38 marek, koniak i czerwone wino za 34 marki. Całość kosztowała 719,15 marek (ENN, poniedziałek, 22.03.1915 r.).

* miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy.

** składnik smoły drzewnej. Wydziela się również ze spalin na ściankach kominów przy spalaniu niedostatecznie wysuszonego drewna (np. w kominkach). Jest palny, ma postać żółtej, rzadziej bezbarwnej oleistej cieczy o piekącym smaku i charakterystycznym zapachu. Stanowi mieszaninę dwuwodorotlenowych fenoli i metylofenoli oraz ich eterów metylowych – (źródło: Wikipedia).

